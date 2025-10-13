Доба на Сумщині: найбільше обстрілів у Сумському та Шосткинському районах, постраждали люди, є пошкодження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Минулої доби, 12 жовтня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали Сумщину. Внаслідок російських обстрілів території області є постраждалі серед мирних жителів.

Як зазначається, у Юнаківській громаді внаслідок удару FPV-дроном отримали поранення 50-річний чоловік та 45-річна жінка.

У Сумській громаді за медичною допомогою звернулася жінка 82 років (гостра стресова реакція на удар БпЛА).

За даними ОВА, упродовж доби, з ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Миропільської, Юнаківської, Хотінської, Білопільської, Краснопільської, Есманьської, Шалигинської, Дружбівської, Свеської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Великописарівської та Новослобідської громад.





Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

▪️15 ударів КАБ;

▪️понад10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

Зокрема, як зазначається, у Сумській громаді знищено цивільний автомобіль, пошкоджено нежитлову будівлю, багатоповерхівки.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 9 хвилин.

Як своєю чергою повідомили в ДСНС, у Сумах на місці ворожої атаки рятувальники ліквідували пожежу та обстежили територію

Пізно ввечері 12 жовтня російський безпілотник завдав удару по житловому сектору міста. Влучання зафіксоване поруч із багатоповерховими будинками. У квартирах громадян вибило вікна.







Внаслідок удару виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку рятувальники оперативно ліквідували. Співробітники ДСНС провели обстеження території.

