З початку жовтня на Сумщині від атак РФ загинули 5 цивільних , поранені 44 людини, серед них - 5 дітей

рашисти обстріляли Сумщину

З першого жовтня внаслідок російських атак по Сумській області вже загинули  п’ятеро мирних жителів, ще 44 дістали поранення, серед них - п’ятеро дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

12 жовтня ворог атакував Юнаківську громаду дроном - поранення дістали 50-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, російський дрон атакував автомобіль поблизу Стецьківського старостату. Люди не постраждали, проте машина згоріла.

"Лише з початку жовтня на Сумщині від ворожих атак загинули 5 цивільних, ще 44 отримали поранення, серед них – 5 дітей",  - наголосив Григоров.

