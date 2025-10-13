196 0
З початку жовтня на Сумщині від атак РФ загинули 5 цивільних , поранені 44 людини, серед них - 5 дітей
З першого жовтня внаслідок російських атак по Сумській області вже загинули п’ятеро мирних жителів, ще 44 дістали поранення, серед них - п’ятеро дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
12 жовтня ворог атакував Юнаківську громаду дроном - поранення дістали 50-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Крім того, російський дрон атакував автомобіль поблизу Стецьківського старостату. Люди не постраждали, проте машина згоріла.
"Лише з початку жовтня на Сумщині від ворожих атак загинули 5 цивільних, ще 44 отримали поранення, серед них – 5 дітей", - наголосив Григоров.
