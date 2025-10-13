РУС
Новости Обстрелы Сумщины
С начала октября на Сумщине от атак РФ погибли 5 гражданских лиц, ранены 44 человека, среди них - 5 детей

рашисты обстреляли Сумскую область

С первого октября в результате российских атак по Сумской области уже погибли пятеро мирных жителей, еще 44 получили ранения, среди них - пятеро детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

12 октября враг атаковал Юнаковскую громаду дроном - ранения получили 50-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обоих госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, российский дрон атаковал автомобиль вблизи Стецковского старостата. Люди не пострадали, но машина сгорела.

"Только с начала октября на Сумщине от вражеских атак погибли 5 гражданских, еще 44 получили ранения, среди них - 5 детей", - отметил Григоров.

Читайте: Россия атаковала Сумщину: погибли 3 человека, повреждены дома, промышленный объект и административное здание. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30023) Сумская область (3772)
