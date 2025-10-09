Россия атаковала Сумщину: погибли 3 человека, повреждены дома, промышленный объект и административное здание. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки враг нанес 98 ударов по 32 населенным пунктам Сумщины, применяя управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию, БПЛА различных типов. С применением ударных беспилотников вражеские войска атаковали Сумы. В течение суток произошло несколько попаданий на территории Заречного и Ковпаковского районов.

Повреждены один многоквартирный и 4 частных жилых дома, административное здание, складское помещение, промышленный объект и 10 транспортных средств, сообщает Цензор.НЕТ.

В Белопольской громаде во время авиаудара КАБами в собственном доме погиб 66-летний мужчина, поврежден частный дом. В Николаевской громаде удар FPV-дроном унес жизнь еще одного человека, личные данные которого устанавливаются. Еще один местный житель погиб во время минометного обстрела Великописаревской громады.

В Белополье россияне с помощью FPV-дрона попали в служебное авто энергетиков. Люди не пострадали. На местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители осуществили документирование мест ударов, обследование на наличие взрывоопасных предметов, и изъяли доказательства.

















