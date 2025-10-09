Росія атакувала Сумщину: загинуло 3 людей, пошкоджено будинки, промисловий об’єкт та адмінбудівля. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог завдав 98 ударів по 32 населеним пунктам Сумщини, застосовуючи керовані авіабомби, міномети, артилерію, БПЛА різних типів. Із застосуванням ударних безпілотників ворожі війська атакували Суми. Протягом доби відбулося декілька влучань на території Зарічного та Ковпаківського районів.

Пошкоджені один багатоквартирний та 4 приватні житлові будинки, адміністративна будівля, складське приміщення, промисловий об’єкт та 10 транспортних засобів, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Білопільській громаді під час авіаудару КАБами у власному будинку загинув 66-річний чоловік, пошкоджено приватний дім. У Миколаївській громаді удар FPV-дроном забрав життя ще однієї людини, особисті дані якої встановлюються. Ще один місцевий мешканець загинув під час мінометного обстрілу Великописарівської громади.

У Білопіллі росіяни за допомогою FPV-дрону поцілили у службове авто енергетиків. Люди не постраждали. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці здійснили документування місць ударів, обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, та вилучили докази.

















