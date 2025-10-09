Ворожі удари по Запорізькій області: двоє поранених і понад пів тисячі атак за добу. ФОТОрепортаж

Загалом упродовж доби окупанти завдали 580 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, надійшло 25 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних атак по Степногірську, Лук’янівському, Гуляйполю та Білогір’ю. 351 БпЛА різної модифікації атакував Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я. 7 обстрілів із РСЗВ накрили Кушугум, Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку. 211 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Полтавки та Малинівки.

Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.





