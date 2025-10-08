УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4424 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
336 2

Армія РФ атакувала Запорізьку область: пролунали вибухи, - Федоров (оновлено)

Росія обстріляла Запорізьку область ввечері 8 жовтня

Російські війська ввечері 8 жовтня обстріляли Запорізький район. Вибухи пролунали близько 22:45, перед цим, о 21:29, була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок атаки пошкоджено один з об’єктів інфраструктури, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше у телеграмі він написав, що за попередніми даними, одна людина отримала поранення, також пошкоджено приватні будинки та зафіксовані перебої з електропостачанням.

Іван Федоров додав, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

армія рф (18982) обстріл (31245) Запорізька область (4164) атака (604) дрони (5947) Шахед (1547)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здичавілі орки, а не армія Каzапії.
показати весь коментар
08.10.2025 23:53 Відповісти
ами шо ? ми нічо
показати весь коментар
08.10.2025 23:55 Відповісти
 
 