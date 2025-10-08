Армія РФ атакувала Запорізьку область: пролунали вибухи, - Федоров (оновлено)

Російські війська ввечері 8 жовтня обстріляли Запорізький район. Вибухи пролунали близько 22:45, перед цим, о 21:29, була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок атаки пошкоджено один з об’єктів інфраструктури, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше у телеграмі він написав, що за попередніми даними, одна людина отримала поранення, також пошкоджено приватні будинки та зафіксовані перебої з електропостачанням.

Іван Федоров додав, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

