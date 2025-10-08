Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

Ввечері 8 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА:

О 20:11- ворожий БпЛА був помічений в північній частині Кіровоградщини курсом на південь.

О 20:20 - ворожі БпЛА на Чернігівщині слідували на захід.

О 20:37 - ворожий БпЛА рухався у північній частині Одещини курсом на південь.

Оновлена інформація:

О 20:49 група ворожих БпЛА була помічена на Сумщині курсом на захід.





О 21:09 ворожі БпЛА з північної частини Полтавщини рухалися на південь.

О 21:22 БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

О 21:34 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 21:55 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

