Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили
Ввечері 8 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних БпЛА:
О 20:11- ворожий БпЛА був помічений в північній частині Кіровоградщини курсом на південь.
О 20:20 - ворожі БпЛА на Чернігівщині слідували на захід.
О 20:37 - ворожий БпЛА рухався у північній частині Одещини курсом на південь.
Оновлена інформація:
О 20:49 група ворожих БпЛА була помічена на Сумщині курсом на захід.
О 21:09 ворожі БпЛА з північної частини Полтавщини рухалися на південь.
О 21:22 БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
О 21:34 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 21:55 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль