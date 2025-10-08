Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы

Вечером 8 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Движение ударных БПЛА:

В 20:11 Вражеский БПЛА был замечен в северной части Кировоградщины курсом на юг.

В 20:20 Вражеские БПЛА на Черниговщине следовали на запад.

В 20:37 Вражеский БПЛА двигался в северной части Одесской области курсом на юг.

Обновленная информация:

В 20:49 группа вражеских БПЛА была замечена в Сумской области курсом на запад.

В 21:09 вражеские БПЛА с северной части Полтавщины двигались на юг.

В 21:22 БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.

В 21:34 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

В 21:55 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

