РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8711 посетитель онлайн
Новости Война Атака беспилотников Сбивание шахедов
963 3

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы

Атака Шахедов на Украину

Вечером 8 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БПЛА:

В 20:11 Вражеский БПЛА был замечен в северной части Кировоградщины курсом на юг.

В 20:20 Вражеские БПЛА на Черниговщине следовали на запад.

В 20:37 Вражеский БПЛА двигался в северной части Одесской области курсом на юг.

Обновленная информация:

В 20:49 группа вражеских БПЛА была замечена в Сумской области курсом на запад.

В 21:09 вражеские БПЛА с северной части Полтавщины двигались на юг.

В 21:22 БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.

В 21:34 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

В 21:55 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

обстрел (29901) атака (595) Воздушные силы (2727) Шахед (1542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз Володя симетрично відповість к@ц@п@м своїм черговим вечірнім гундосиком для кріпаків.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:51 Ответить
Вже відповив☹️
показать весь комментарий
08.10.2025 20:54 Ответить
Да насрать. В нас важливіші справи є. Одні чиновники порнуху дивляться а інші ловлять тих хто тютюн вирощує
показать весь комментарий
08.10.2025 21:29 Ответить
 
 