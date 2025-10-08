Армия РФ атаковала Запорожскую область: прогремели взрывы, - Федоров (обновлено)

Российские войска вечером 8 октября обстреляли Запорожский район. Взрывы прогремели около 22:45, перед этим, в 21:29, была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки поврежден один из объектов инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Позже в телеграме он написал, что, по предварительным данным, один человек получил ранения, также повреждены частные дома и зафиксированы перебои с электроснабжением.

Иван Федоров добавил, что энергетики начнут восстановительные работы, как только разрешит ситуация с безопасностью.

