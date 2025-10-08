РУС
Армия РФ атаковала Запорожскую область: прогремели взрывы, - Федоров (обновлено)

Россия обстреляла Запорожскую область вечером 8 октября

Российские войска вечером 8 октября обстреляли Запорожский район. Взрывы прогремели около 22:45, перед этим, в 21:29, была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки поврежден один из объектов инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Позже в телеграме он написал, что, по предварительным данным, один человек получил ранения, также повреждены частные дома и зафиксированы перебои с электроснабжением.

Иван Федоров добавил, что энергетики начнут восстановительные работы, как только разрешит ситуация с безопасностью.

армия РФ (20825) обстрел (29901) Запорожская область (3624) атака (595) дроны (5017) Шахед (1542)
Здичавілі орки, а не армія Каzапії.
08.10.2025 23:53 Ответить
ами шо ? ми нічо
08.10.2025 23:55 Ответить
 
 