Вражеские удары по Запорожской области: двое раненых и более полутысячи атак за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Всего в течение суток оккупанты нанесли 580 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, поступило 25 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры, сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Войска РФ совершили 11 авиационных атак по Степногорску, Лукьяновскому, Гуляйполю и Белогорью. 351 БпЛА различной модификации атаковал Степногорск, Плавни, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривне и Белогорье. 7 обстрелов из РСЗО накрыли Кушугум, Гуляйполе, Новоданиловку и Полтавку. 211 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Плавней, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья, Полтавки и Малиновки.
Два человека получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам.
