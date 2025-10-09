Укрзалізниця поєднує поїзди й автобуси для Сумщини та Чернігівщини через загрозу російських обстрілів
Залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями не припиняється — на окремих ділянках через безпекові ризики застосовують комбіновану логістику з поїздів та автобусів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це АТ "Укрзалізниця" інформує на своїй сторінці у Facebook.
В Укрзалізниці наголосили, що безпека пасажирів і працівників залишається пріоритетом, тому маршрути змінюються відповідно до ситуації. Якщо потяг не може дістатися кінцевої станції, пасажирів доставляють автобусами.
Такий формат наразі діє для напрямків до Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина.
"Наприклад, приміські поїзди зараз курсують до Носівки, а далі до Ніжина пасажирів перевозять автобусами", — пояснили в компанії.
Разом із Чернігівською та Сумською обласними військовими адміністраціями й місцевою владою Укрзалізниця координує трансфери, щоб уникнути затримок. У компанії закликали пасажирів стежити за оновленнями в офіційних каналах та дотримуватися інструкцій залізничників у разі повітряної тривоги.
В Укрзалізниці також повідомили, що затримки рейсів можливі через "ланцюгову реакцію" від попередніх зупинок, зокрема потяг №780 Київ — Суми вирушив із годинною затримкою.
"Наступна доба теж буде непростою, однак сполучення з північними областями триває. Ми маємо всі необхідні резервні локомотиви, протоколи безпеки та сценарії комбінованих перевезень", — додали в компанії.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили дронами поблизу залізниці в Ніжинському районі Чернігівської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль