Укрзалізниця поєднує поїзди й автобуси для Сумщини та Чернігівщини через загрозу російських обстрілів

Залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями не припиняється — на окремих ділянках через безпекові ризики застосовують комбіновану логістику з поїздів та автобусів.

В Укрзалізниці наголосили, що безпека пасажирів і працівників залишається пріоритетом, тому маршрути змінюються відповідно до ситуації. Якщо потяг не може дістатися кінцевої станції, пасажирів доставляють автобусами.

Такий формат наразі діє для напрямків до Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина.

"Наприклад, приміські поїзди зараз курсують до Носівки, а далі до Ніжина пасажирів перевозять автобусами", — пояснили в компанії.

Разом із Чернігівською та Сумською обласними військовими адміністраціями й місцевою владою Укрзалізниця координує трансфери, щоб уникнути затримок. У компанії закликали пасажирів стежити за оновленнями в офіційних каналах та дотримуватися інструкцій залізничників у разі повітряної тривоги.

В Укрзалізниці також повідомили, що затримки рейсів можливі через "ланцюгову реакцію" від попередніх зупинок, зокрема потяг №780 Київ — Суми вирушив із годинною затримкою.

"Наступна доба теж буде непростою, однак сполучення з північними областями триває. Ми маємо всі необхідні резервні локомотиви, протоколи безпеки та сценарії комбінованих перевезень", — додали в компанії.

