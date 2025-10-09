УКР
На Закарпатті засудили диверсанта, який підпалив стратегічний об’єкт "Укрзалізниці". ВIДЕО

Закарпатський суд визнав винним 22-річного жителя села Грушово Тячівського району у скоєнні диверсії за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Прокурори довели, що чоловік діяв на замовлення, намагаючись підпалити стратегічні об’єкти, зокрема інфраструктуру "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Молодик погодився на злочин за грошову винагороду, яку мав отримати після надання фото- та відеодоказів підпалів. Спочатку він намагався підпалити приміщення служби кур’єрської доставки, а згодом - об’єкт, що забезпечував живлення залізничного переїзду.

Попри спроби, обладнання залишилося працездатним. Правоохоронці затримали зловмисника наступного дня. Суд призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, без права внесення застави.

СБУ (13448) Укрзалізниця (7087) Офіс Генпрокурора (3487) Закарпатська область (2173) Тячівський район (1) Грушово (1)
" намагався підпалити приміщення служби кур'єрської доставки"

Ну тоді так, тут без розмов довічне. Покусився на святе...
09.10.2025 12:43 Відповісти
М'ягкий вирок. В параші сидів би років 15.
09.10.2025 12:52 Відповісти
іронічний напис у контексті ситуації на футболці повнолітнього, засранцю "хочеш виграти цю гру", свою ти програв на 8 років
09.10.2025 12:54 Відповісти
Провести хімічну кастрацію, щоб не розмножувався.
09.10.2025 13:35 Відповісти
 
 