На Закарпатті засудили диверсанта, який підпалив стратегічний об’єкт "Укрзалізниці". ВIДЕО

Закарпатський суд визнав винним 22-річного жителя села Грушово Тячівського району у скоєнні диверсії за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Прокурори довели, що чоловік діяв на замовлення, намагаючись підпалити стратегічні об’єкти, зокрема інфраструктуру "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Молодик погодився на злочин за грошову винагороду, яку мав отримати після надання фото- та відеодоказів підпалів. Спочатку він намагався підпалити приміщення служби кур’єрської доставки, а згодом - об’єкт, що забезпечував живлення залізничного переїзду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попри спроби, обладнання залишилося працездатним. Правоохоронці затримали зловмисника наступного дня. Суд призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, без права внесення застави.

Читайте: Прокуратура захистила державну землю від незаконного відчуження на Закарпатті. ФОТОрепортаж