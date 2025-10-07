УКР
Прокуратура захистила державну землю від незаконного відчуження на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури не допустили протиправного вибуття з власності держави понад 4,4 тисячі гектарів земель державного підприємства "Червона зірка".

Як передає Офіс Генерального прокурора, встановлено, що Середнянська селищна рада на Ужгородщині звернулася до суду з вимогою припинити право постійного користування держпідприємства земельною ділянкою, посилаючись на наявність податкового боргу та призупинення його діяльності. Це створювало ризики незаконного переведення державних земель у комунальну власність та подальшого розпорядження ними органом місцевого самоврядування, повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки послідовній позиції прокурора у суді доведено безпідставність таких вимог. Земельний масив є невід’ємною частиною єдиного майнового комплексу підприємства, а його вилучення могло призвести до знецінення державного активу та заподіяння значних збитків державі. Західний апеляційний господарський суд погодився з аргументами прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову селищної ради.

Офіс Генпрокурора (3484) Закарпатська область (2172) Ужгородський район (24)
"Боротьба триває...."
07.10.2025 16:47 Відповісти
Та все Закарпаття --це особиста власність клану Балоги.
07.10.2025 18:40 Відповісти
 
 