Повідомлено про підозру 2 терористам, які катували та вчиняли сексуальне насильство щодо жінки на Донеччині

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом учасникам терористичної організації "Донецька народна республіка" у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Обидва підозрюваних після 2014 року за власною ініціативою вступили до терористичної організації "ДНР" та станом на 2021 рік займали посади начальника відділу боротьби з тероризмом та слідчого так званого Міністерства державної безпеки Донецької Народної Республіки" відповідно, повідомляє Цензор.НЕТ.

Встановлено, що у період з 10.03.2021 по 17.10.2022 роки один з підозрюваних для придушення спротиву та залякування проукраїнськи налаштованого цивільного населення, впродовж місяця утримували жінку у в’язниці на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Це приміщення з червня учасники "ДНР" використовували як місце несвободи, відоме під назвою "Ізоляція". Там з метою отримання зізнання у співпраці з українськими правоохоронними органами, потерпілу катували, в тому числі шляхом застосування сексуального насильства.

Крім того, її неодноразово вивозили на пустир, де били, імітували удушення та погрожували застосуванням сексуального насильства. Внаслідок вищевказаних вказаних дій, а також погроз щодо її дітей, потерпіла погодилась дати їм зізнавальні показання для сфабриковання кримінальної справи відносно неї.

Після цього, начальник відділу боротьби з тероризмом та слідчий "МДБ ДНР" спільно з іншими неодноразово проводили допити потерпілої, під час яких, у випадках її заперечення причетності до вчинення інкримінованих злочинів, застосовували до неї фізичне насильство у формі побиття кожним з них.

Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.

