Заблоковано 6 "схем для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої "послуги" від 1,5 до 13 тисяч доларів.

Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабміну та заступника декана столичного університету, які за гроші влаштовували ухилянтів викладачами вишу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка знімала ухилянтів з розшуку в ТЦК і допомагала "списатися" з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації оборудки фігурантка використовувала знайомих серед лікарів та посадовців військкомату. Також у регіоні викрито 27-річного адміністратора Телеграм-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.

На Хмельниччині затримано завідуючого відділенням психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК). За гроші він організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію для оформлення "статусу" непридатних до військової служби.

У Кропивницькому викрито злочинне угруповання, учасники якого підвозили своїх клієнтів до однієї з прикордонних областей України, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх до однієї з держав ЄС.

У Житомирі затримано ще трьох фігурантів, які через знайомих лікарів та посадовців ТЦК оформлювали ухилянтам документи про "погане" здоров’я з можливістю подальшого виїзду за кордон.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: У Києві судитимуть 3 фігурантів, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я. ФОТОрепортаж

Автор: 

Житомир (598) затримання (4389) Київ (20252) Кропивницький (362) Нацполіція (15537) СБУ (13439) ухилянти (1198) Житомирська область (1317) Кіровоградська область (622) Хмельницька область (1027) Черкаська область (137) Житомирський район (39) Кропивницький район (34)
Є єдина схема для " ухилення" від свого конституційного обов'язку,ця схема від самої влади для поліції,прокурорів,суддів, депутатів та друзів зеЛайна по шапітолію 95,все інше про " ухилянтів" то є інфолайном," ухилянти" вигадано в оп для дегенеративного населення,щоб було про що між собою сратися.
07.10.2025 14:08 Відповісти
Х-уйло має на меті не лише захоплення України і позбавлення її державності, а й знищення цвіту нації, найбільш патріотичної волелюбної пасіонарної частини суспільства. Ті, що залишаться, мають мімікрувати до стану слухняного бидла перед злочинною верхівкою Московщини та їх наглядачами, раби повинні будуть забути, що вони, їх батьки і пращури вважали себе українським народом.
07.10.2025 14:15 Відповісти
Третя світлина з кінця ніби з кастінгу Вудмана.
07.10.2025 14:23 Відповісти
 
 