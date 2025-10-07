Заблоковано 6 "схем для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої "послуги" від 1,5 до 13 тисяч доларів.

Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабміну та заступника декана столичного університету, які за гроші влаштовували ухилянтів викладачами вишу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка знімала ухилянтів з розшуку в ТЦК і допомагала "списатися" з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації оборудки фігурантка використовувала знайомих серед лікарів та посадовців військкомату. Також у регіоні викрито 27-річного адміністратора Телеграм-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.

На Хмельниччині затримано завідуючого відділенням психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК). За гроші він організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію для оформлення "статусу" непридатних до військової служби.

У Кропивницькому викрито злочинне угруповання, учасники якого підвозили своїх клієнтів до однієї з прикордонних областей України, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх до однієї з держав ЄС.

У Житомирі затримано ще трьох фігурантів, які через знайомих лікарів та посадовців ТЦК оформлювали ухилянтам документи про "погане" здоров’я з можливістю подальшого виїзду за кордон.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.































