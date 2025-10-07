РУС
Заблокировано 6 "схем для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. На сделках разоблачены 14 организаторов, которые продавали свои "услуги" от 1,5 до 13 тысяч долларов.

Так, в Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили бывшего главного специалиста секретариата Кабмина и заместителя декана столичного университета, которые за деньги устраивали уклонистов преподавателями вуза, сообщает Цензор.НЕТ.

В Черкасской области подозрение получила доцент кафедры местного университета, которая снимала уклонистов с розыска в ТЦК и помогала "списаться" с воинского учета на основании фиктивных диагнозов. Для реализации сделки фигурантка использовала знакомых среди врачей и должностных лиц военкомата. Также в регионе разоблачили 27-летнего администратора Телеграмм-канала, который распространял геолокации ТЦК на территории Каневского района.

В Хмельницкой области задержан заведующий отделением психиатрической больницы - член экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывший МСЭК). За деньги он организовывал военнообязанным псевдогоспитализацию для оформления "статуса" непригодных к военной службе.

В Кропивницком разоблачена преступная группировка, участники которой подвозили своих клиентов в одну из приграничных областей Украины, а затем лесными тропами, вне контрольно-пропускных пунктов, переправляли их в одно из государств ЕС.

В Житомире задержаны еще три фигуранта, которые через знакомых врачей и должностных лиц ТЦК оформляли уклонистам документы о "плохом" здоровье с возможностью дальнейшего выезда за границу.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Житомир (703) задержание (6723) Киев (26196) Кропивницький (559) Нацполиция (16807) СБУ (20490) уклонисты (1125) Житомирская область (1442) Кировоградская область (682) Хмельницкая область (1007) Черкасская область (131) Житомирский район (35) Кропивницкий район (34)
Є єдина схема для " ухилення" від свого конституційного обов'язку,ця схема від самої влади для поліції,прокурорів,суддів, депутатів та друзів зеЛайна по шапітолію 95,все інше про " ухилянтів" то є інфолайном," ухилянти" вигадано в оп для дегенеративного населення,щоб було про що між собою сратися.
07.10.2025 14:08 Ответить
Х-уйло має на меті не лише захоплення України і позбавлення її державності, а й знищення цвіту нації, найбільш патріотичної волелюбної пасіонарної частини суспільства. Ті, що залишаться, мають мімікрувати до стану слухняного бидла перед злочинною верхівкою Московщини та їх наглядачами, раби повинні будуть забути, що вони, їх батьки і пращури вважали себе українським народом.
07.10.2025 14:15 Ответить
Третя світлина з кінця ніби з кастінгу Вудмана.
07.10.2025 14:23 Ответить
 
 