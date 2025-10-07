Заблокировано 6 "схем для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. На сделках разоблачены 14 организаторов, которые продавали свои "услуги" от 1,5 до 13 тысяч долларов.

Так, в Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили бывшего главного специалиста секретариата Кабмина и заместителя декана столичного университета, которые за деньги устраивали уклонистов преподавателями вуза, сообщает Цензор.НЕТ.

В Черкасской области подозрение получила доцент кафедры местного университета, которая снимала уклонистов с розыска в ТЦК и помогала "списаться" с воинского учета на основании фиктивных диагнозов. Для реализации сделки фигурантка использовала знакомых среди врачей и должностных лиц военкомата. Также в регионе разоблачили 27-летнего администратора Телеграмм-канала, который распространял геолокации ТЦК на территории Каневского района.

В Хмельницкой области задержан заведующий отделением психиатрической больницы - член экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывший МСЭК). За деньги он организовывал военнообязанным псевдогоспитализацию для оформления "статуса" непригодных к военной службе.

В Кропивницком разоблачена преступная группировка, участники которой подвозили своих клиентов в одну из приграничных областей Украины, а затем лесными тропами, вне контрольно-пропускных пунктов, переправляли их в одно из государств ЕС.

В Житомире задержаны еще три фигуранта, которые через знакомых врачей и должностных лиц ТЦК оформляли уклонистам документы о "плохом" здоровье с возможностью дальнейшего выезда за границу.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.































