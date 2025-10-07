В Киеве будут судить 3 фигурантов, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве будут судить трех сообщников по обвинению в подготовке к убийству первого заместителя Министра здравоохранения Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, прокурорами Киевской городской прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего киевлянина, 29-летнего жителя Киевской области и их 22-летней сообщницы, которых обвиняют в подготовке к умышленному убийству первого заместителя Министра здравоохранения Украины и незаконченном покушении на приобретение огнестрельного оружия, из которого мужчину и планировали убить.
Установлено, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Первый заместитель Министра здравоохранения, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.
С этой целью обвиняемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где живет мужчина. Они пытались приобрести оружие, из которого планировали застрелить врача. Впрочем, их намерениям помешали правоохранители, задержав сообщников во время передачи денег за пистолет системы "Стечкин", который должен был стать орудием преступления.
Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемые находятся под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хорошу чесну людину не візьмуть на ту посаду, якщо бути відвертим.
Скоріш, лєпілу хтось проштовхнув наверх, у Міністерство.
Скоріш, таки винний був у чомусь. Саме не хірурга винуватять, а цього анестезіолуха.
Залишається поспівчувати затриманим.