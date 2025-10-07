РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10277 посетителей онлайн
Новости Видео
1 843 13

Нацполиция опровергает информацию о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях" в отношении его жены на блокпосту в Киеве. ВИДЕО

В социальных сетях распространяется информация о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены на блокпосту в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В Нацполиции отмечают, что эта информация не соответствует действительности.

"5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы полицейские остановили автомобиль Ford из-за нарушения водителем правил дорожного движения - невыполнение требований дорожного знака 3.41 "Контроль".

При оформлении административных материалов правоохранители установили, что мужчина считается как лицо, которое уклоняется от призыва, в связи с чем подлежит доставке в РТЦК и СП. Полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Киеве военные ТЦК и полицейские пытались задержать мужчину и нацепили ему наручники, толпа его отбивала. ВИДЕО

Также отмечается, что на место происшествия - на блокпост - прибыла женщина, которая представилась женой водителя. Она вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась.

"Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружающих", - утверждают на Нацполиции.

Относительно мужчины отмечается, что когда приехала жена, он уже был в экипаже полиции. Однако отказался выходить из авто и поехал в РТЦК для уточнения данных.

"Никакого задержания или "похищения" не произошло.

Также читайте: Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО

Мы понимаем, что подобные инциденты, эмоционально освещенные одной стороной, могут вызвать резонанс. В то же время напоминаем, что действия правоохранителей документируются на бодикамеры, соответственно публикуем видео события. Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений", - резюмируют правоохранители.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (26196) Нацполиция (16807) ТЦК (774)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Змонтоване відео, уривками, зменшили якість.
Чому не викласти повністю, щоб не було запитань?
Кого і чого боїмось, драна ви поліція, з таким же драним очільником.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:51 Ответить
+4
Якась кацапка божевільна!!! А поводиться, як колишня зечка! Русня жопу гріє в Києві і концерти влаштовує!
показать весь комментарий
07.10.2025 12:53 Ответить
+4
Мент ласкавий як змія, працює на камеру, але знає що мужик вже не повернеться і цій жінці *******.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звісно заперечує. Мафія є мафія. "Закон омерти" та все таке інше...
показать весь комментарий
07.10.2025 12:42 Ответить
Translator

Менти підари
показать весь комментарий
07.10.2025 12:49 Ответить
Змонтоване відео, уривками, зменшили якість.
Чому не викласти повністю, щоб не було запитань?
Кого і чого боїмось, драна ви поліція, з таким же драним очільником.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:51 Ответить
Якась кацапка божевільна!!! А поводиться, як колишня зечка! Русня жопу гріє в Києві і концерти влаштовує!
показать весь комментарий
07.10.2025 12:53 Ответить
Рєпіна ввійшла в роль, цікаво хто її до цих пір ще знімає?
показать весь комментарий
07.10.2025 12:53 Ответить
Мент ласкавий як змія, працює на камеру, але знає що мужик вже не повернеться і цій жінці *******.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:55 Ответить
Та менту до сраки, що там з чоловіком станеться. Він же не ТЦКшник...
показать весь комментарий
07.10.2025 12:58 Ответить
Одразу повискакували ******, які точно знають про "насильницькі дії" ментів стосовно цієї жінки.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:57 Ответить
Це ж мосфільм знімав, шо неясно?
показать весь комментарий
07.10.2025 13:01 Ответить
Срані п!д0рги!!! Сподіваюсь, колись буде покараний кожний, хто виконував злочинні накази та порушував права людини. Всіх, хто насильно відправляв людей на смерть. А ні, то все одно. горіти їм у пеклі....
показать весь комментарий
07.10.2025 13:02 Ответить
Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, у зв'язку з чим підлягає доставленню до РТЦК та СП. Джерело: https://censor.net/ua/v3578276

Про які злочинні накази ви пишите?
показать весь комментарий
07.10.2025 13:05 Ответить
 
 