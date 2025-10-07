Нацполиция опровергает информацию о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях" в отношении его жены на блокпосту в Киеве. ВИДЕО

В социальных сетях распространяется информация о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены на блокпосту в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В Нацполиции отмечают, что эта информация не соответствует действительности.

"5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы полицейские остановили автомобиль Ford из-за нарушения водителем правил дорожного движения - невыполнение требований дорожного знака 3.41 "Контроль".

При оформлении административных материалов правоохранители установили, что мужчина считается как лицо, которое уклоняется от призыва, в связи с чем подлежит доставке в РТЦК и СП. Полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на место происшествия - на блокпост - прибыла женщина, которая представилась женой водителя. Она вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась.

"Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружающих", - утверждают на Нацполиции.

Относительно мужчины отмечается, что когда приехала жена, он уже был в экипаже полиции. Однако отказался выходить из авто и поехал в РТЦК для уточнения данных.

"Никакого задержания или "похищения" не произошло.

Мы понимаем, что подобные инциденты, эмоционально освещенные одной стороной, могут вызвать резонанс. В то же время напоминаем, что действия правоохранителей документируются на бодикамеры, соответственно публикуем видео события. Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений", - резюмируют правоохранители.

