Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО
Киевский областной ТЦК и СП опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. В терцентре отметили, что внешний вид людей на видео с котом не соответствует форме ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Киевского областного ТЦК и СП, опубликованное в соцсети фейсбук.
Видео похищения кота
Накануне в сети распространилось видео на котором двое мужчин в военной форме останавливаются на одной из улиц. На кадрах видно, что один из них подходит к коту, который в то время гулял по улице, и забирает животное. После этого мужчины на авто покидают место происшествия.
Что ответили в ТЦК?
"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное - осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти", - сказано в заявлении.
В ведомстве отметили, что мужчины на видео одеты в боевые рубашки, тогда как по уставу рабочая форма групп оповещения ТЦК не включает "боевую рубашку".
"Так, что же с нами произошло, украинцы? Кто и когда сбил нас с толку? Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско, кто начинает сопротивление и борьбу с врагом? Враг. Неприязнь к ТЦК - это исключительно вражеский нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны. А, если нет, то все мы - и стравленные ФСБшной пропагандой, и те что устояли - все закончим в московитских лагерях или могилах. Поэтому, уважаем ТЦК", - заявили в ТЦК.
Если это военные
То кот нужен ,чтобы мышей понял
И для релакса
Я понимаю,что такое кошка
Ее ценность в блиндаже
Это вместо лекарства
Собака и кошка - лучшие психологи для мужиков
Мужики ведь скрывают свои чувства
А живут на фронте в постоянном стрессе
Собака и кошка лучше всех помогают бороться со стрессом
Народу баки загинають.
- Ви просто не вмієте їх готувати.
А гюльчатайки на пиках груп оповіщення однострій включає? Чи сотні відео із балаклавами теж ІПСО?
А що? У ТЦКунів є форма відповідного зразка? А тіхарі-тітушарі, що по гражданкє, допомагають пакувати громадян у них форма якого зразка? Ох, і кловани
- Як жінка є в хаті, то Барон і Маркіз, а коли її нема, то ******* і *******.
У відомстві зауважили, що чоловіки на відео одягнені у бойові сорочки, тоді як за статутом робочий однострій груп оповіщення ТЦК не включає "бойову сорочку". Джерело: https://censor.net/ua/v3577956
Маски і цивільний одяг не за статутом,але це не заважає.
Я таких як ти зневажаю.
Ваших більше полягло.
Сподіваюся, хоч не в вагітної.
Оце ще раз доказує що військова форма не робить з покидька зайчика.
Як був по життю пі*ром - так ним і подохне.