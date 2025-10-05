Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО

Киевский областной ТЦК и СП опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. В терцентре отметили, что внешний вид людей на видео с котом не соответствует форме ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Видео похищения кота

Накануне в сети распространилось видео на котором двое мужчин в военной форме останавливаются на одной из улиц. На кадрах видно, что один из них подходит к коту, который в то время гулял по улице, и забирает животное. После этого мужчины на авто покидают место происшествия.

Что ответили в ТЦК?

"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное - осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что мужчины на видео одеты в боевые рубашки, тогда как по уставу рабочая форма групп оповещения ТЦК не включает "боевую рубашку".

"Так, что же с нами произошло, украинцы? Кто и когда сбил нас с толку? Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско, кто начинает сопротивление и борьбу с врагом? Враг. Неприязнь к ТЦК - это исключительно вражеский нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны. А, если нет, то все мы - и стравленные ФСБшной пропагандой, и те что устояли - все закончим в московитских лагерях или могилах. Поэтому, уважаем ТЦК", - заявили в ТЦК.

