Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО

Киевский областной ТЦК и СП опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. В терцентре отметили, что внешний вид людей на видео с котом не соответствует форме ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Киевского областного ТЦК и СП, опубликованное в соцсети фейсбук.

Видео похищения кота

Накануне в сети распространилось видео на котором двое мужчин в военной форме останавливаются на одной из улиц. На кадрах видно, что один из них подходит к коту, который в то время гулял по улице, и забирает животное. После этого мужчины на авто покидают место происшествия.

Что ответили в ТЦК?

"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное - осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что мужчины на видео одеты в боевые рубашки, тогда как по уставу рабочая форма групп оповещения ТЦК не включает "боевую рубашку".

"Так, что же с нами произошло, украинцы? Кто и когда сбил нас с толку? Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско, кто начинает сопротивление и борьбу с врагом? Враг. Неприязнь к ТЦК - это исключительно вражеский нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны. А, если нет, то все мы - и стравленные ФСБшной пропагандой, и те что устояли - все закончим в московитских лагерях или могилах. Поэтому, уважаем ТЦК", - заявили в ТЦК.

+10
Ага, а відео зробило ШІ.
05.10.2025 21:15
+10
А у ТЦК есть своя форма? Они же кто во что одеты, особенно, когда "балаклавы" на рыло натянут, ни документов ни совести, чисто банда Пана атамана Грициана Таврического.
05.10.2025 21:23
+9
теперь хватательный рефлекс у них на всю жизнь
05.10.2025 21:24
Ага, а відео зробило ШІ.
05.10.2025 21:15
То були інопланетянці.
05.10.2025 21:19
Та ясно, мосфільм знімав на Рубльовці.
05.10.2025 21:16
Навіщо їм кіт???
05.10.2025 21:16
Люди вже закінчились, прийшла черга мобілізовувати котів
05.10.2025 21:18
Сіамський кіт, породистий.
05.10.2025 21:23
теперь хватательный рефлекс у них на всю жизнь
05.10.2025 21:24
А за кота дійсно лячно. Враховуючи які садюги працюють в тій конторі.
05.10.2025 21:26
Він вже на полігоні проходить БЗВП
05.10.2025 21:29
Очень просто
Если это военные
То кот нужен ,чтобы мышей понял
И для релакса
05.10.2025 21:32
Там котів і так багато.
05.10.2025 21:34
Котов много не бывает.....
05.10.2025 21:35
Смішки смішками, а мій ротний під Бахмутом собаку сп....див. У таких же військових. Сподобався пес йому дуже.
05.10.2025 21:39
Я как раз не шучу
Я понимаю,что такое кошка
Ее ценность в блиндаже
Это вместо лекарства
Собака и кошка - лучшие психологи для мужиков
Мужики ведь скрывают свои чувства
А живут на фронте в постоянном стрессе
Собака и кошка лучше всех помогают бороться со стрессом
05.10.2025 21:43
Присутність тварин поблизу сп, їх переміщення свідчить про присутність там о.с ., демаскує позицію і є вкрай небажаною. Цього уникають.
показать весь комментарий
05.10.2025 21:55
05.10.2025 22:01
Добру справу зробив, є чим хвалитися
05.10.2025 21:53
Та він взагалі дебіл кончений був.
05.10.2025 21:58
Людолови переходять в котолови?
Народу баки загинають.
05.10.2025 21:19
Просто гицелі.
05.10.2025 21:29
Не просто. Гицелі у вільний час. У службовий-трохи серйозніше.
05.10.2025 21:50
Бачу, що у людей вже дах поїхав швидше, ніж у 2019 році. Ще трохи й гавкатимуть про бусифікацію котів!
05.10.2025 21:19
Хтось дається на приманку ловлі котів,а хтось як на видовище,бо хліба ніде взяти,аби дати,згідно древнього висліву: народу хліба і видовищ. Та видовище аж надто жалюгідне,порівняно...
05.10.2025 21:57
- Я не люблю котів.
- Ви просто не вмієте їх готувати.
05.10.2025 21:21
Взяли кота в заручники, щоби власник потім за ним прийшов і його бусифікували?
05.10.2025 21:22
була така ідея в моєї дружини, але вона сказала, що вона б мене на кота не поміняла. поки що.
05.10.2025 21:28
якась стрьомна в вас дружина
05.10.2025 21:48
Зовсім показилися зі своїми котами!! Кому треба їх красти?!! Коли повсюди тільки благають щоб забрали з притулку!
05.10.2025 21:22
А у ТЦК есть своя форма? Они же кто во что одеты, особенно, когда "балаклавы" на рыло натянут, ни документов ни совести, чисто банда Пана атамана Грициана Таврического.
05.10.2025 21:23
05.10.2025 21:50
приблизно така хформа
05.10.2025 21:51
У відомстві зауважили, що чоловіки на відео одягнені у бойові сорочки, тоді як за статутом робочий однострій груп оповіщення ТЦК не включає "бойову сорочку".

А гюльчатайки на пиках груп оповіщення однострій включає? Чи сотні відео із балаклавами теж ІПСО?
05.10.2025 21:24
Голодують мабуть, бідолаги... Все гроші на хатинки в Іспанії пішли.
05.10.2025 21:24
а чому саме Київський тцк спростував? а не Одеський? це називається - спалилися.
05.10.2025 21:24
Я вот подумал-может кушать хотели?
05.10.2025 21:25
зовнішній вигляд людей на відео з котом не відповідає формі ТЦК

А що? У ТЦКунів є форма відповідного зразка? А тіхарі-тітушарі, що по гражданкє, допомагають пакувати громадян у них форма якого зразка? Ох, і кловани
05.10.2025 21:25
А робочий однострій груп оповіщення ТЦК включає маски?
05.10.2025 21:26
- Куме, а як ваших котів звати?
- Як жінка є в хаті, то Барон і Маркіз, а коли її нема, то ******* і *******.
05.10.2025 21:26
Ворожа ДРГ вже під Києвом?
05.10.2025 21:26
То це були ворожі диверсанти? Ну ж лиця видно.Ну будуть знати,хто це зробив.Яке ж дно.
05.10.2025 21:27
05.10.2025 21:27
Зрозуміло ,-- це був не кіт , а москальський КОТ.
05.10.2025 21:27
Не, всё-таки ИПСО. Диверсионная группа московитов бурятского происхождения умыкнула честного украинского котика, звери одним словом.
05.10.2025 21:28
Кіт-ухилянт! Напевно швендяв без військово-облікових документів.)))
05.10.2025 21:28
Надо писать: неустановленные лица, похожие на "работников" ТЦК, скомуниздили кота. Полиция работает.
05.10.2025 21:30
"Те, що у викраденні кота всі і одразу звинуватили ТЦК, свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства. Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне - осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися", - сказано у заяві.

У відомстві зауважили, що чоловіки на відео одягнені у бойові сорочки, тоді як за статутом робочий однострій груп оповіщення ТЦК не включає "бойову сорочку". Джерело: https://censor.net/ua/v3577956

Маски і цивільний одяг не за статутом,але це не заважає.
05.10.2025 21:31
Смердючі окупанти не змогли викрасти хазяїна кішки - хоч так вирішили йому помститись.
05.10.2025 21:32
"осквернити серцевину нашого опору росіянам" - опору миру та рівноваги в Галактиці, священних лицарів Української імперії, сіль землі та цукор моря.
05.10.2025 21:33
Шонєясно - кіт був у розшуку бо не поновив свої данні в ТЦК. Та ще й дорогу перебіг перед бусом ТЦКунов... Все, він вже успішно пройшов ВЛК та зараз вже по дорозі до навчального центру
05.10.2025 21:33
Замість того щоб зробити з цього жарт, мем вони на повному серйозі дають спростування.
05.10.2025 21:33
Тож, шануймо ТЦК", - заявили у ТЦК.
05.10.2025 21:34
Кажуть, кіт сам прийшов. Просто почув слово 'м'ясо' - не розчув, що то 'мобресурс'.
05.10.2025 21:35
От журналюги - хайпожери. Просто кіт вискочив з автівки, а його повернули назад.
05.10.2025 21:35
05.10.2025 21:43
Нащо ти цю херню постиш? Пошуткуй ще раз над бусіфікованими. Ти ж такий дотепний.
05.10.2025 21:53
А чому я маю жаліти сцикунів?
Я таких як ти зневажаю.
05.10.2025 21:56
Так ти ж сам сцикун. Ось це 100 відсотків про тебе, клоун.

05.10.2025 22:01
Красива картинка. В Москві розробляли?
05.10.2025 22:04
Піди кладовище ваших сфоткай, з аквафрешами.
Ваших більше полягло.
05.10.2025 21:48
Від цього кота на фронті більше користі, ніж від підора-ухилянта
05.10.2025 21:37
Коля каклєта поперся з кравчучкою до пенсів. Жалівся їм на тяжку долю зеленого депутата. Намагається обратись у раду ще раз.
05.10.2025 21:38
Просто минулого разу цей кіт перейшов їм дорогу, і вони нікого не зловили і нічого не заробили.
05.10.2025 21:40
Будемо сподіватись, що верховний ішак, невдовзі, "розтавить" всі крапки в черговому відосіку та дасть доручення.
05.10.2025 21:41
Відео з камери відеоспостереження-це видно по розташуванню назви камери, час-дати та і розташуванню самої камери,а не виріб ші. Китайська ір-камера.
05.10.2025 21:45
Щось у ;ТЦК; бусик якийсь нестандартний. Хорошого ухилянта, котрий віджерся за чотири роки вимушеного малорухливого способу життя хрін запхаєш.
05.10.2025 21:46
Що спи......дили, на тому й їздять.... Життя воно таке.
05.10.2025 21:58
Гадаєш, відібрали в русскоговорящєй пенсіонерки?
Сподіваюся, хоч не в вагітної.
05.10.2025 21:59
Підприємство. Нащо ті крайнощі? Травматичний досвід вагітності, що тулите до кожного посту? Тяжко було народжувати?
05.10.2025 22:03
Я так розумію, війна вже закінчилася і вам всі нема що обговорювати окрім цього відео з кішкою. Підіть ще відео зі свинею посмакуйте. Кацапи лізуть, в у них котика украли. Біда.
05.10.2025 21:46
Тут не в тім річ. Зараз для цивільного суспільства найболючіша тема- мобілізація. Ті хто хотів захищати Україну- пішли самі. Зараз лишилися ждуни і ;какая разніца;. Ясно що нарід проти мобілізації. Більше того- якщо завтра їхній ЗЕ заявить про капітуляцію- це бидло відразу ж побіжить по квіти та міняти приничкарені долари на рублі.
05.10.2025 21:55
А кот то им зачем? Загадочная мать его история.
05.10.2025 21:46
Українські гниди про які казав С.Петлюра ось це наглядно зараз цкуни: здорові відкормлені хряки-інваліди ганяються за простим громадянином щоб замість себе він помер в окопі.
05.10.2025 22:02
Просто пі**раси вкрали чиюсь радість.
Оце ще раз доказує що військова форма не робить з покидька зайчика.
Як був по життю пі*ром - так ним і подохне.
05.10.2025 22:03
 
 