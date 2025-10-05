УКР
Київський ТЦК спростував поширену у мережі інформацію про нібито викрадення кота своїми військовослужбовцями. ВIДЕО

Київський обласний ТЦК та СП спростував поширену у мережі інформацію про нібито викрадення кота своїми військовослужбовцями. У терцентрі зауважили, що зовнішній вигляд людей на відео з котом не відповідає формі ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Київського обласного ТЦК та СП, опублікову в соцмережі фейсбук.

Відео викрадення кота 

Напередодні у мережі поширилось відео на якому двоє чоловіків у військові формі зупиняються на одній з вулиці. На кадрах видно, що один з них підходить до кота, який в той час гуляв вулицею, та забирає тварину. Після цього чоловіки на авто покидають місце події.

Що відповіли у ТЦК?

"Те, що у викраденні кота всі і одразу звинуватили ТЦК, свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства. Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне - осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися", - сказано у заяві.

У відомстві зауважили, що чоловіки на відео одягнені у бойові сорочки, тоді як за статутом робочий однострій груп оповіщення ТЦК не включає "бойову сорочку".

"То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо, хто започатковує опір і боротьбу із ворогом? Ворог. Неприязнь до ТЦК - це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми - і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли - всі закінчимо у московітських таборах або могилах. Тож, шануймо ТЦК", - заявили у ТЦК.

Дивіться також: 90% інцидентів з ТЦК у вересні виявилися маніпуляціями для зриву мобілізації, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

кіт (24) Київська Русь (18) ТЦК та СП (820)
Топ коментарі
+14
А у ТЦК есть своя форма? Они же кто во что одеты, особенно, когда "балаклавы" на рыло натянут, ни документов ни совести, чисто банда Пана атамана Грициана Таврического.
показати весь коментар
05.10.2025 21:23 Відповісти
+13
Ага, а відео зробило ШІ.
показати весь коментар
05.10.2025 21:15 Відповісти
+13
теперь хватательный рефлекс у них на всю жизнь
показати весь коментар
05.10.2025 21:24 Відповісти
Щоб трішки порадувати тебе на ніч, скажу що шанси вистояти в України катастрофічно малі і цілком можливо що скоро ти дочекаєшся СВО-їх, рідних.
показати весь коментар
05.10.2025 22:12 Відповісти
По суті є що сказати? Чи як завжди - сам дурак?
показати весь коментар
05.10.2025 22:14 Відповісти
Вадімір воює на цензорі давно. Ветеран всіх новин
показати весь коментар
05.10.2025 22:20 Відповісти
Просто як почитаю коменти ухилянтів- людей глибоко нетрадиційної сексуальної орієнтації- у мене виникає бажання вам по кулі в голову пустити.
показати весь коментар
05.10.2025 22:25 Відповісти
адмірале Вадімір, я знаю, я вас боюсь
показати весь коментар
05.10.2025 22:37 Відповісти
Тобі потрібно боятися польського пана.Бо будеш погано працювати- вижене з роботи.
показати весь коментар
05.10.2025 22:40 Відповісти
Що заважає? Не стримуйте власних бажань.
показати весь коментар
05.10.2025 22:40 Відповісти
Всі ждуть на фронті особисто тебе, без тебе ну ніяк не відвоюємо!
показати весь коментар
05.10.2025 22:23 Відповісти
Мене на фронті вже не чекають, більше того - ще в березні звідти випровадили. А от ти б не завадив.
показати весь коментар
05.10.2025 22:26 Відповісти
Камуфляж можна купити в будь-якому воєнторзі. А кіт просто піариться
показати весь коментар
05.10.2025 22:17 Відповісти
Взагалі то це ворожа пропаганда прокрутила відео задом наперед. Насправді це герої, які привезли загубленого котика додому.
показати весь коментар
05.10.2025 22:26 Відповісти
До речі, ця новина вперше зранку з'явилася в телеграм-каналі ;«Страна.ua».
Далі- Рус-вєсна, ЯП і Двач.
Трішки дослідив шлях сенсації.
показати весь коментар
05.10.2025 22:36 Відповісти
