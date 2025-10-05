Київський ТЦК спростував поширену у мережі інформацію про нібито викрадення кота своїми військовослужбовцями. ВIДЕО

Київський обласний ТЦК та СП спростував поширену у мережі інформацію про нібито викрадення кота своїми військовослужбовцями. У терцентрі зауважили, що зовнішній вигляд людей на відео з котом не відповідає формі ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Київського обласного ТЦК та СП, опублікову в соцмережі фейсбук.

Відео викрадення кота

Напередодні у мережі поширилось відео на якому двоє чоловіків у військові формі зупиняються на одній з вулиці. На кадрах видно, що один з них підходить до кота, який в той час гуляв вулицею, та забирає тварину. Після цього чоловіки на авто покидають місце події.

Що відповіли у ТЦК?

"Те, що у викраденні кота всі і одразу звинуватили ТЦК, свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства. Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне - осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися", - сказано у заяві.

У відомстві зауважили, що чоловіки на відео одягнені у бойові сорочки, тоді як за статутом робочий однострій груп оповіщення ТЦК не включає "бойову сорочку".

"То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо, хто започатковує опір і боротьбу із ворогом? Ворог. Неприязнь до ТЦК - це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми - і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли - всі закінчимо у московітських таборах або могилах. Тож, шануймо ТЦК", - заявили у ТЦК.

