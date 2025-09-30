УКР
90% інцидентів з ТЦК у вересні виявилися маніпуляціями для зриву мобілізації, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

У вересні більшість інцидентів, які пов'язані з ТЦК, виявили маніпуляціями, фейками та ІПСО.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у вересні 173 із 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями.

У Сухопутних військах зазначили: "Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави".

За даними командування, лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

  • 4 осіб відсторонено від виконання обов’язків;
  • 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
  • 13 службових розслідувань тривають, зокрема щодо інцидентів минулого місяця.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", - додали там.

Конфлікти з ТЦК у вересні. Статистика Сухопутних військ

мобілізація (3233) ТЦК та СП (815) Сухопутні війська ЗСУ (53)
+19
Фейки і іпсо, навіть бодікамери вимикають щоб ці фейки не знімати..
30.09.2025 16:44 Відповісти
+8
30.09.2025 16:58 Відповісти
+7
говорить прямо:
просто 90% випадків не змогли засняти, викласти у мережу та й свідків не було (або виявилися слабкі на "переконування").
Тому й ТЦК спромоглася відбрехатися.
Замовчування НЕ вирішує проблему, а тільки віддаляє кризу та робить наступний вибух БІЛЬШИМ.
Всі це розуміють, але всі це роблять і роблять...
Це як похід до дантисту:
Розумієш, що потім буде гірше, але все сподіваєшся "а раптово пронесе"?
30.09.2025 16:50 Відповісти
А 10 % це скільки випадків ??
30.09.2025 16:44 Відповісти
19 випадків - 10%
...мабуть, не менше 400, тому що брешуть удвічі
30.09.2025 16:52 Відповісти
30.09.2025 16:47 Відповісти
Бєзоюразіє !!
30.09.2025 17:10 Відповісти
чи міг би таку інформації коментувати більш зацікавлений орган влади. Чому не дають слово поліці, яка має бути присутня під час оповіщеннь та керуватися профільним законом у своїй роботі.
30.09.2025 16:47 Відповісти
Стаття 17 Конституції України? Ні, не чули?
30.09.2025 16:52 Відповісти
Та це все зрозуміло - поки треба добові поставки, то будь-які дії ТЦК є правильними й законними. Це ясно. Мене от все цікавить питання - скільки треба напакувати піхоти, аби замінити одну ракету типу Х-101?
30.09.2025 16:56 Відповісти
30.09.2025 16:58 Відповісти
99%
30.09.2025 17:11 Відповісти
Багато можна б було розповісти , з власного досвіду та близьких людей , що стикнулись з мобілізаційним процесом так би мовити за останній час.. Але краще не буду. Не так давно забанили на три доби. Хоч писав правду, все як було. Не на часі мабуть..
30.09.2025 17:14 Відповісти
Ну зрозуміло. Просвіту в контексті беззаконня та безладу зі сторони ТЦК не буде. Всіх все влаштовує. Ну окрім "пасажирів" буса звісно.
30.09.2025 17:15 Відповісти
ну тцкуны про себя и не такое расскажут интернет к счастью помнит все, в том числе и лица
30.09.2025 17:16 Відповісти
Шож ви так до такої цифри докотились - як тій колобок - котився, котився... Як в очі дивитесь людям, виповнюючи злочинні накази прорашистської верхівки правління України.
30.09.2025 17:19 Відповісти
НЕ *******! Цих сволот давно в ЗСУ чи по каталажкам треба порозпихувати, так як і мусорню. в половину зменьшити. Брехуни, бидло, хабарники. І не треба розповідатим що це іпсо і фейки. Бачили, пройшли, знаємо. Мені 60+ Як що, то ламали добре паскуди
30.09.2025 17:21 Відповісти
Поки одні інваліди з фізичними вадами вже четвертий рік поспіль про щось наполегливо оповіщують своїх співгоромадян, інші інваліди із затримками в психічному розвитку розміщують в ЗМІ різноманітні байки про законність проведення могилізації в надії, що в них хоч хтось повірить
30.09.2025 17:25 Відповісти
А результатам "дослідження" можна довіряти?!
30.09.2025 17:42 Відповісти
146%
30.09.2025 17:43 Відповісти
Вічна Слава і Пам*ять героям ,що віддали життя ,захищаючи свою Батьківщину! Вічна зневага та ганьба тим,хто у ці тяжкі часи покинув своїх побратимів і втік,як щур,ставши т..з.СЗЧ
30.09.2025 17:48 Відповісти
Як можна "зірвати мобілізацію", якщо вона примусова? Як можна "зірвати" дотримання ПДР воліями? Як можна "зірвати" встановлення касового апарату ФОП 2-4 груп?
30.09.2025 17:53 Відповісти
 
 