90% інцидентів з ТЦК у вересні виявилися маніпуляціями для зриву мобілізації, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

У вересні більшість інцидентів, які пов'язані з ТЦК, виявили маніпуляціями, фейками та ІПСО.

Так, у вересні 173 із 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями.

У Сухопутних військах зазначили: "Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави".

За даними командування, лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

4 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

13 службових розслідувань тривають, зокрема щодо інцидентів минулого місяця.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", - додали там.

