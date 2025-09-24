УКР
У Києві судитимуть двох військових посадовців за організацію корупційної схеми у ТЦК. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно двох посадовців командування одного з родів військ Збройних сил України, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у двох ТЦК та СП в Києві та на Волині.

Обвинувальний акт скеровано до суду, інформує Цензор.НЕТ.

У січні 2025 року підполковник повідомив одному із чоловіків, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їхнього "сприяння" він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру "Оберіг". Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США.

Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримував обумовлену ним суму.

Після вдалої оборудки підполковник вирішив звернутись до свого керівника з пропозицією налагодити "бізнес" на ухилянтах, але не через столичний ТЦК, а через волинський, у якому начальник мав зв’язки. Полковник погодився на цю пропозицію та налагодив контакт з одним із волинських ТЦК.

Згодом підполковник знайшов трьох клієнтів та запропонував їм оновити дані вже через один із ТЦК та СП Волинської області. Цінник виріс до 9 тисяч доларів США, але за цю суму військовозобов’язані навіть не з’являлись у ТЦК, всі документи підписувались виконавцями.

Загалом, задокументовано чотири факти внесення фігурантами "оновлених" даних.

Обидва посадовці обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

ДБР
ДБР

+12
Корупційна схема в ТЦК...? Як ви можете таке розказувати про "інваліди та ветерани"? ... А без жартів зараз одного чмиря кидають в бус ще більше відкормлених морд. Десять на одного. Якийсь сюрреалізм. Бандитизм на вулицях. Хтось це питання підніме? Адже реакції немає. В сзч все рівно оці всі бусифіковані підуть. А оці всі двометрові блатові жлоби далі будуть займатися людоловством. Це тупик.
24.09.2025 12:24 Відповісти
+8
Добрий день,черговий придурок який замість себе когось шле в окоп. Як там кава у Відні "інвалід"?
24.09.2025 12:41 Відповісти
+6
В тому то й справа, що це саме військові посадовці.
24.09.2025 12:53 Відповісти
Це не військові посадовці а звичайні злодії.
24.09.2025 12:18 Відповісти
В тому то й справа, що це саме військові посадовці.
24.09.2025 12:53 Відповісти
Корупційна схема в ТЦК...? Як ви можете таке розказувати про "інваліди та ветерани"? ... А без жартів зараз одного чмиря кидають в бус ще більше відкормлених морд. Десять на одного. Якийсь сюрреалізм. Бандитизм на вулицях. Хтось це питання підніме? Адже реакції немає. В сзч все рівно оці всі бусифіковані підуть. А оці всі двометрові блатові жлоби далі будуть займатися людоловством. Це тупик.
24.09.2025 12:24 Відповісти
Так ти за капітуляцію України мову ведеш?! Чи просто гадити проти України! Московіти-убивці, тебе за свого тримають??
24.09.2025 12:39 Відповісти
Добрий день,черговий придурок який замість себе когось шле в окоп. Як там кава у Відні "інвалід"?
24.09.2025 12:41 Відповісти
Згинь, нечисть запарєбрікавая!!
Смерть московітам ****** та їх нечисті у мережах!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
24.09.2025 14:05 Відповісти
Ага. То ти бот кацапський. Йди нах,мерзотник.
24.09.2025 14:25 Відповісти
Ти чого, ресурс, досі не в окопі? Капітуляції та бурятів в Австрії чекаєш?
24.09.2025 13:02 Відповісти
"Загалом, задокументовано чотири факти внесення фігурантами "оновлених" даних."
Якихось аматорів спіймали, щоб трохи заспокоїти нарід.
24.09.2025 12:36 Відповісти
Що з Борисовим, ДБР? Часу вже пройшло більш ніж достатньо, щоб накопати матеріал.
24.09.2025 12:54 Відповісти
Спіймали українського Оскара Шиндлера.
24.09.2025 13:03 Відповісти
Та всі здравомислячі українці знають, що в тцк працюють злодії та хабарники, на всіх рівнях, кого не візьми! Моя думка, що тільки гідна плата за контракт, зможе щось змінити. Навіщо силовою мобілізацією плодити СЗЧників, а то і диверсантів та саботажніків.
24.09.2025 13:26 Відповісти
 
 