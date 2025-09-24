У Києві судитимуть двох військових посадовців за організацію корупційної схеми у ТЦК. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно двох посадовців командування одного з родів військ Збройних сил України, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у двох ТЦК та СП в Києві та на Волині.

Обвинувальний акт скеровано до суду, інформує Цензор.НЕТ.

У січні 2025 року підполковник повідомив одному із чоловіків, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їхнього "сприяння" він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру "Оберіг". Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США.

Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримував обумовлену ним суму.

Після вдалої оборудки підполковник вирішив звернутись до свого керівника з пропозицією налагодити "бізнес" на ухилянтах, але не через столичний ТЦК, а через волинський, у якому начальник мав зв’язки. Полковник погодився на цю пропозицію та налагодив контакт з одним із волинських ТЦК.

Згодом підполковник знайшов трьох клієнтів та запропонував їм оновити дані вже через один із ТЦК та СП Волинської області. Цінник виріс до 9 тисяч доларів США, але за цю суму військовозобов’язані навіть не з’являлись у ТЦК, всі документи підписувались виконавцями.

Загалом, задокументовано чотири факти внесення фігурантами "оновлених" даних.

Обидва посадовці обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.





