В Киеве будут судить 2 военных чиновников за организацию коррупционной схемы в ТЦК. ФОТОрепортаж
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц командования одного из родов войск Вооруженных сил Украины, организовавших незаконную схему обновления военно-учетных данных в двух ТЦК и СП в Киеве и на Волыни.
Обвинительный акт направлен в суд, информирует Цензор.НЕТ.
В январе 2025 года подполковник сообщил одному из мужчин, что имеет знакомых в ТЦК и СП Киева. При их "содействии" он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр "Оберіг". Стоимость таких "услуг" составляла 4 тысячи долларов США.
После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных чиновник получал оговоренную им сумму.
После удачной сделки подполковник решил обратиться к своему руководителю с предложением наладить "бизнес" на уклонистах, но не через столичный ТЦК, а через волынский, в котором начальник имел связи. Полковник согласился на это предложение и наладил контакт с одним из волынских ТЦК.
Впоследствии подполковник нашел трех клиентов и предложил им обновить данные уже через один из ТЦК и СП Волынской области. Ценник вырос до 9 тысяч долларов США, но за эту сумму военнообязанные даже не появлялись в ТЦК, все документы подписывались исполнителями.
В общем, задокументировано четыре факта внесения фигурантами "обновленных" данных.
Оба должностных лица обвиняются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Якихось аматорів спіймали, щоб трохи заспокоїти нарід.