В Киеве будут судить 2 военных чиновников за организацию коррупционной схемы в ТЦК. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц командования одного из родов войск Вооруженных сил Украины, организовавших незаконную схему обновления военно-учетных данных в двух ТЦК и СП в Киеве и на Волыни.

Обвинительный акт направлен в суд, информирует Цензор.НЕТ.

В январе 2025 года подполковник сообщил одному из мужчин, что имеет знакомых в ТЦК и СП Киева. При их "содействии" он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр "Оберіг". Стоимость таких "услуг" составляла 4 тысячи долларов США.

После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных чиновник получал оговоренную им сумму.

После удачной сделки подполковник решил обратиться к своему руководителю с предложением наладить "бизнес" на уклонистах, но не через столичный ТЦК, а через волынский, в котором начальник имел связи. Полковник согласился на это предложение и наладил контакт с одним из волынских ТЦК.

Впоследствии подполковник нашел трех клиентов и предложил им обновить данные уже через один из ТЦК и СП Волынской области. Ценник вырос до 9 тысяч долларов США, но за эту сумму военнообязанные даже не появлялись в ТЦК, все документы подписывались исполнителями.

В общем, задокументировано четыре факта внесения фигурантами "обновленных" данных.

Оба должностных лица обвиняются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.





Также читайте: 8 миллионов взяток: военная прокуратура разоблачила схемы незаконного пересечения границы и подкупа во время мобилизации. ФОТОрепортаж