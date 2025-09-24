РУС
В Киеве будут судить 2 военных чиновников за организацию коррупционной схемы в ТЦК. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц командования одного из родов войск Вооруженных сил Украины, организовавших незаконную схему обновления военно-учетных данных в двух ТЦК и СП в Киеве и на Волыни.

Обвинительный акт направлен в суд, информирует Цензор.НЕТ.

В январе 2025 года подполковник сообщил одному из мужчин, что имеет знакомых в ТЦК и СП Киева. При их "содействии" он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр "Оберіг". Стоимость таких "услуг" составляла 4 тысячи долларов США.

После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных чиновник получал оговоренную им сумму.

После удачной сделки подполковник решил обратиться к своему руководителю с предложением наладить "бизнес" на уклонистах, но не через столичный ТЦК, а через волынский, в котором начальник имел связи. Полковник согласился на это предложение и наладил контакт с одним из волынских ТЦК.

Впоследствии подполковник нашел трех клиентов и предложил им обновить данные уже через один из ТЦК и СП Волынской области. Ценник вырос до 9 тысяч долларов США, но за эту сумму военнообязанные даже не появлялись в ТЦК, все документы подписывались исполнителями.

В общем, задокументировано четыре факта внесения фигурантами "обновленных" данных.

Оба должностных лица обвиняются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Киев (26143) коррупция (8636) ГБР (3213) ТЦК (760) Волынская область (1042)
Це не військові посадовці а звичайні злодії.
24.09.2025 12:18 Ответить
В тому то й справа, що це саме військові посадовці.
24.09.2025 12:53 Ответить
Корупційна схема в ТЦК...? Як ви можете таке розказувати про "інваліди та ветерани"? ... А без жартів зараз одного чмиря кидають в бус ще більше відкормлених морд. Десять на одного. Якийсь сюрреалізм. Бандитизм на вулицях. Хтось це питання підніме? Адже реакції немає. В сзч все рівно оці всі бусифіковані підуть. А оці всі двометрові блатові жлоби далі будуть займатися людоловством. Це тупик.
24.09.2025 12:24 Ответить
Так ти за капітуляцію України мову ведеш?! Чи просто гадити проти України! Московіти-убивці, тебе за свого тримають??
24.09.2025 12:39 Ответить
Добрий день,черговий придурок який замість себе когось шле в окоп. Як там кава у Відні "інвалід"?
24.09.2025 12:41 Ответить
"Загалом, задокументовано чотири факти внесення фігурантами "оновлених" даних."
Якихось аматорів спіймали, щоб трохи заспокоїти нарід.
24.09.2025 12:36 Ответить
Що з Борисовим, ДБР? Часу вже пройшло більш ніж достатньо, щоб накопати матеріал.
