90% инцидентов с ТЦК в сентябре оказались манипуляциями для срыва мобилизации, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

В сентябре большинство инцидентов, связанных с ТЦК, обнаружили манипуляциями, фейками и ИПСО.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в сентябре 173 из 192 инцидентов (90%), в которых обвиняли ТЦК, оказались манипуляциями.

В Сухопутных войсках отметили: "Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью дискредитации института, срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства".

По данным командования, только 19 случаев (10%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:

  • 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
  • 5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
  • 13 служебных расследований продолжаются, в частности относительно инцидентов прошлого месяца.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять российской пропаганде, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", - добавили там.

Конфликты с ТЦК в сентябре. Статистика Сухопутных войск

мобилизация (2909) ТЦК (763) Сухопутные войска ВСУ (53)
Топ комментарии
+10
Фейки і іпсо, навіть бодікамери вимикають щоб ці фейки не знімати..
30.09.2025 16:44 Ответить
+2
19 випадків - 10%
...мабуть, не менше 400, тому що брешуть удвічі
30.09.2025 16:52 Ответить
+2
Стаття 17 Конституції України? Ні, не чули?
30.09.2025 16:52 Ответить
А 10 % це скільки випадків ??
30.09.2025 16:44 Ответить
19 випадків - 10%
...мабуть, не менше 400, тому що брешуть удвічі
30.09.2025 16:52 Ответить
Фейки і іпсо, навіть бодікамери вимикають щоб ці фейки не знімати..
30.09.2025 16:44 Ответить
30.09.2025 16:47 Ответить
Бєзоюразіє !!
30.09.2025 17:10 Ответить
чи міг би таку інформації коментувати більш зацікавлений орган влади. Чому не дають слово поліці, яка має бути присутня під час оповіщеннь та керуватися профільним законом у своїй роботі.
30.09.2025 16:47 Ответить
говорить прямо:
просто 90% випадків не змогли засняти, викласти у мережу та й свідків не було (або виявилися слабкі на "переконування").
Тому й ТЦК спромоглася відбрехатися.
Замовчування НЕ вирішує проблему, а тільки віддаляє кризу та робить наступний вибух БІЛЬШИМ.
Всі це розуміють, але всі це роблять і роблять...
Це як похід до дантисту:
Розумієш, що потім буде гірше, але все сподіваєшся "а раптово пронесе"?
30.09.2025 16:50 Ответить
Стаття 17 Конституції України? Ні, не чули?
30.09.2025 16:52 Ответить
Та це все зрозуміло - поки треба добові поставки, то будь-які дії ТЦК є правильними й законними. Це ясно. Мене от все цікавить питання - скільки треба напакувати піхоти, аби замінити одну ракету типу Х-101?
30.09.2025 16:56 Ответить
30.09.2025 16:58 Ответить
99%
30.09.2025 17:11 Ответить
Багато можна б було розповісти , з власного досвіду та близьких людей , що стикнулись з мобілізаційним процесом так би мовити за останній час.. Але краще не буду. Не так давно забанили на три доби. Хоч писав правду, все як було. Не на часі мабуть..
30.09.2025 17:14 Ответить
Ну зрозуміло. Просвіту в контексті беззаконня та безладу зі сторони ТЦК не буде. Всіх все влаштовує. Ну окрім "пасажирів" буса звісно.
30.09.2025 17:15 Ответить
 
 