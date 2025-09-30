90% инцидентов с ТЦК в сентябре оказались манипуляциями для срыва мобилизации, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА
В сентябре большинство инцидентов, связанных с ТЦК, обнаружили манипуляциями, фейками и ИПСО.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в сентябре 173 из 192 инцидентов (90%), в которых обвиняли ТЦК, оказались манипуляциями.
В Сухопутных войсках отметили: "Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью дискредитации института, срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства".
По данным командования, только 19 случаев (10%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:
- 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
- 5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
- 13 служебных расследований продолжаются, в частности относительно инцидентов прошлого месяца.
"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять российской пропаганде, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", - добавили там.
...мабуть, не менше 400, тому що брешуть удвічі
просто 90% випадків не змогли засняти, викласти у мережу та й свідків не було (або виявилися слабкі на "переконування").
Тому й ТЦК спромоглася відбрехатися.
Замовчування НЕ вирішує проблему, а тільки віддаляє кризу та робить наступний вибух БІЛЬШИМ.
Всі це розуміють, але всі це роблять і роблять...
Це як похід до дантисту:
Розумієш, що потім буде гірше, але все сподіваєшся "а раптово пронесе"?