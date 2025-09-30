90% инцидентов с ТЦК в сентябре оказались манипуляциями для срыва мобилизации, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

В сентябре большинство инцидентов, связанных с ТЦК, обнаружили манипуляциями, фейками и ИПСО.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в сентябре 173 из 192 инцидентов (90%), в которых обвиняли ТЦК, оказались манипуляциями.

В Сухопутных войсках отметили: "Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью дискредитации института, срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине мобилизовали единственного сына, который ухаживал за прикованным к постели отцом: в ТЦК объяснили ситуацию, мобилизованного мужчину временно отпустили

По данным командования, только 19 случаев (10%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:

4 человека отстранены от исполнения обязанностей;

5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;

13 служебных расследований продолжаются, в частности относительно инцидентов прошлого месяца.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять российской пропаганде, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", - добавили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве будут судить двух военных чиновников за организацию коррупционной схемы в ТЦК. ФОТОрепортаж