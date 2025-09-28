Во Львовской области мобилизовали единственного сына, который ухаживал за прикованным к постели отцом: в ТЦК объяснили ситуацию, мобилизованного мужчину временно отпустили

Во Львовской области прикованный к постели мужчина остался без присмотра, поскольку единственного сына, который за ним ухаживал, мобилизовали. Впоследствии во Львовском областном ТЦК объяснили ситуацию с мобилизацией единственного опекуна тяжелобольного 82-летнего мужчины.

Мобилизовали единственного опекуна тяжелобольного пожилого мужчины

18 сентября 44-летнего Владимира Малицкого, который имел отсрочку от службы, потому что ухаживал за прикованным к постели отцом, мобилизовал Золочевский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Прикованный к постели из-за тяжелой болезни 82-летний Иосиф Малицкий остался закрытым сам в доме, без присмотра также осталось большое хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, коты и собаки.

Как пояснил староста села Михаил Гетьманчик, мобилизованный Владимир Малицкий вовремя не успел продлить отсрочку от мобилизации из-за задержки с выдачей справки о получении государственной помощи на уход за человеком с первой группой инвалидности.

Задержка, по его словам, произошла из-за реорганизации управления социальной защиты, когда с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд.

Однако в других документах, с которыми Михаил пришел в РТЦК, было указано о состоянии его отца и необходимом ему уходе.

Как рассказала hromadske делопроизводитель Золочевского городского совета Вера Александрович, этих документов РТЦК у Михаила не принял, его отпустили домой, а затем прислали повестку по почте. Поэтому 18 сентября 44-летний Владимир Малицкий пошел в Золочевский РТЦК за повесткой и оттуда уже домой не вернулся.

Что говорят в ТЦК?

Впоследствии в ТЦК и СП объяснили ситуацию с мобилизацией 44-летнего Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжелобольным 82-летним отцом. Там признали сложность обстоятельств, но уверяют, что действовали в соответствии с законом.

"Ситуация с мобилизацией гражданина из села Сасов на Львовщине вызвала общественный резонанс. Мы понимаем сложность обстоятельств и обеспокоенность общества, ведь речь идет о человеке, который ухаживал за тяжелобольным родственником. Подобные случаи всегда рассматриваются индивидуально в рамках действующего законодательства. В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют граждане, осуществляющие уход за лицами, нуждающимися в постоянной помощи. Для этого необходимо заблаговременно подать подтверждающие документы в территориальный центр комплектования. В данном случае документы предоставлены не были, что повлекло нарушение правил воинского учета", - сказано в сообщении.

В ТЦК добавили, что реорганизация органов социальной защиты повлекла задержки с выдачей справок, что усложнило своевременное подтверждение права на отсрочку.

"В то же время ТЦК и СП действовал в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку. Призываем граждан заблаговременно заботиться об оформлении документов и информировать об особых обстоятельствах. Это позволит избежать подобных ситуаций в будущем. Просим общество не спекулировать на теме мобилизации, а помогать друг другу вовремя оформлять необходимые документы. Ведь комплектование войска - это задача, от которой зависит безопасность всей страны", - говорится в заявлении.

Что рассказал мобилизованный мужчина?

В комментарии для hromadske, опубликованном 27 сентября, Владимир Малицкий рассказал, что его временно отпустили из учебной части домой через 9 дней после мобилизации.

"Мне дали отпуск до 10 дней, чтобы я донес все необходимые документы в воинскую часть для увольнения из армии", - рассказал он.

Мужчина рассказал свою версию событий, предшествовавших его мобилизации 18 сентября, после чего его парализованный отец остался закрытым один в доме.

По его словам, предыдущая отсрочка у него была действительна до 6 августа, которую он возобновлял регулярно на основании ухода за человеком с инвалидностью первой группы А. У Малицких нет больше никаких родственников, мать Владимира умерла много лет назад.

"5 или 6 августа я пошел в Пенсионный фонд за справкой, что я получаю пособие по уходу за отцом. Мне объяснили, что сейчас большой наплыв документов - как от пенсионеров, так и от матерей с детьми и людей с инвалидностью - из-за реорганизации управления соцзащиты (с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд, -ред.) Поэтому сказали прийти за справкой ориентировочно 15 сентября. Но и 15 сентября она не была готова. А уже 17 сентября мне пришла повестка", - говорит Владимир Малицкий.

Не имея на руках справки из Пенсионного фонда, он обратился к старосте села, который выдал альтернативную справку о том, что мужчина проживает вместе с отцом, который нуждается в постоянном присмотре.

"С той справкой, а также с документами об инвалидности первой А группы у отца, я пошел в ТЦК. Они посмотрели документы и сказали подождать в коридоре и.о. начальника ТЦК. Через минут 20 подошла девушка и попросила сдать психологические тесты на двести вопросов и еще спросила, есть ли у меня водительское удостоверение. Я очень удивился, при чем здесь вообще удостоверение? Далее она сказала, что начальник сейчас находится в другом здании, где проходят ВВК, и что надо ехать к нему туда. Я был уверен, что меня не везут проходить ВВК, потому что я его уже недавно, в июне, проходил. Меня и еще трое человек повезли туда, а там сразу повели на второй этаж и там закрыли", - уточняет Малицкий.

Телефона и паспорта с собой у него уже не было, потому что их забрали на проходной в ТЦК. Однако вечером ему разрешили позвонить со служебного телефона старосте села и сообщить, что его мобилизуют, чтобы те присмотрели за отцом. И рассказал, где спрятаны ключи от дома, потому что соседи не могли туда попасть, несмотря на крики мужчины.

В тот же вечер староста приехал под ТЦК, объяснить ситуацию с отцом, но слушать его не стали. На следующий день мужчину уже отвезли на учебный полигон.

На время отсутствия Владимира дома соседи организовали уход за его пожилым отцом, а впоследствии перевезли мужчину в больницу, где он получает медицинскую помощь.

