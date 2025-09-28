РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8446 посетителей онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК Мобилизация в Украине
4 371 45

Во Львовской области мобилизовали единственного сына, который ухаживал за прикованным к постели отцом: в ТЦК объяснили ситуацию, мобилизованного мужчину временно отпустили

Семья Малицких

Во Львовской области прикованный к постели мужчина остался без присмотра, поскольку единственного сына, который за ним ухаживал, мобилизовали. Впоследствии во Львовском областном ТЦК объяснили ситуацию с мобилизацией единственного опекуна тяжелобольного 82-летнего мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на репортаж hromadske и сообщение Львовского областного ТЦК и СП.

Мобилизовали единственного опекуна тяжелобольного пожилого мужчины

18 сентября 44-летнего Владимира Малицкого, который имел отсрочку от службы, потому что ухаживал за прикованным к постели отцом, мобилизовал Золочевский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Прикованный к постели из-за тяжелой болезни 82-летний Иосиф Малицкий остался закрытым сам в доме, без присмотра также осталось большое хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, коты и собаки.

Как пояснил староста села Михаил Гетьманчик, мобилизованный Владимир Малицкий вовремя не успел продлить отсрочку от мобилизации из-за задержки с выдачей справки о получении государственной помощи на уход за человеком с первой группой инвалидности.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Задержка, по его словам, произошла из-за реорганизации управления социальной защиты, когда с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд.

Однако в других документах, с которыми Михаил пришел в РТЦК, было указано о состоянии его отца и необходимом ему уходе.

Как рассказала hromadske делопроизводитель Золочевского городского совета Вера Александрович, этих документов РТЦК у Михаила не принял, его отпустили домой, а затем прислали повестку по почте. Поэтому 18 сентября 44-летний Владимир Малицкий пошел в Золочевский РТЦК за повесткой и оттуда уже домой не вернулся.

Читайте также: С 1 сентября военные ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать проверку документов на видео, - Шмыгаль

Что говорят в ТЦК?

Впоследствии в ТЦК и СП объяснили ситуацию с мобилизацией 44-летнего Владимира Малицкого, который ухаживает за тяжелобольным 82-летним отцом. Там признали сложность обстоятельств, но уверяют, что действовали в соответствии с законом.

"Ситуация с мобилизацией гражданина из села Сасов на Львовщине вызвала общественный резонанс. Мы понимаем сложность обстоятельств и обеспокоенность общества, ведь речь идет о человеке, который ухаживал за тяжелобольным родственником. Подобные случаи всегда рассматриваются индивидуально в рамках действующего законодательства. В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют граждане, осуществляющие уход за лицами, нуждающимися в постоянной помощи. Для этого необходимо заблаговременно подать подтверждающие документы в территориальный центр комплектования. В данном случае документы предоставлены не были, что повлекло нарушение правил воинского учета", - сказано в сообщении.

В ТЦК добавили, что реорганизация органов социальной защиты повлекла задержки с выдачей справок, что усложнило своевременное подтверждение права на отсрочку.

"В то же время ТЦК и СП действовал в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку. Призываем граждан заблаговременно заботиться об оформлении документов и информировать об особых обстоятельствах. Это позволит избежать подобных ситуаций в будущем. Просим общество не спекулировать на теме мобилизации, а помогать друг другу вовремя оформлять необходимые документы. Ведь комплектование войска - это задача, от которой зависит безопасность всей страны", - говорится в заявлении.

Читайте также: ТЦК устанавливает информационные палатки в Одессе - повестки там не раздают

Что рассказал мобилизованный мужчина?

В комментарии для hromadske, опубликованном 27 сентября, Владимир Малицкий рассказал, что его временно отпустили из учебной части домой через 9 дней после мобилизации.

"Мне дали отпуск до 10 дней, чтобы я донес все необходимые документы в воинскую часть для увольнения из армии", - рассказал он.

Мужчина рассказал свою версию событий, предшествовавших его мобилизации 18 сентября, после чего его парализованный отец остался закрытым один в доме.

По его словам, предыдущая отсрочка у него была действительна до 6 августа, которую он возобновлял регулярно на основании ухода за человеком с инвалидностью первой группы А. У Малицких нет больше никаких родственников, мать Владимира умерла много лет назад.

"5 или 6 августа я пошел в Пенсионный фонд за справкой, что я получаю пособие по уходу за отцом. Мне объяснили, что сейчас большой наплыв документов - как от пенсионеров, так и от матерей с детьми и людей с инвалидностью - из-за реорганизации управления соцзащиты (с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд, -ред.) Поэтому сказали прийти за справкой ориентировочно 15 сентября. Но и 15 сентября она не была готова. А уже 17 сентября мне пришла повестка", - говорит Владимир Малицкий.

Не имея на руках справки из Пенсионного фонда, он обратился к старосте села, который выдал альтернативную справку о том, что мужчина проживает вместе с отцом, который нуждается в постоянном присмотре.

Читайте также: Военнослужащие ТЦК не имеют права применять силу к гражданам, - Лубинец

"С той справкой, а также с документами об инвалидности первой А группы у отца, я пошел в ТЦК. Они посмотрели документы и сказали подождать в коридоре и.о. начальника ТЦК. Через минут 20 подошла девушка и попросила сдать психологические тесты на двести вопросов и еще спросила, есть ли у меня водительское удостоверение. Я очень удивился, при чем здесь вообще удостоверение? Далее она сказала, что начальник сейчас находится в другом здании, где проходят ВВК, и что надо ехать к нему туда. Я был уверен, что меня не везут проходить ВВК, потому что я его уже недавно, в июне, проходил. Меня и еще трое человек повезли туда, а там сразу повели на второй этаж и там закрыли", - уточняет Малицкий.

Телефона и паспорта с собой у него уже не было, потому что их забрали на проходной в ТЦК. Однако вечером ему разрешили позвонить со служебного телефона старосте села и сообщить, что его мобилизуют, чтобы те присмотрели за отцом. И рассказал, где спрятаны ключи от дома, потому что соседи не могли туда попасть, несмотря на крики мужчины.

В тот же вечер староста приехал под ТЦК, объяснить ситуацию с отцом, но слушать его не стали. На следующий день мужчину уже отвезли на учебный полигон.

На время отсутствия Владимира дома соседи организовали уход за его пожилым отцом, а впоследствии перевезли мужчину в больницу, где он получает медицинскую помощь.

Читайте также: В августе зафиксировано 41 сообщение об инцидентах с участием ТЦК, большинство - манипуляции, - ОК "Север"

Автор: 

мобилизация (2908) ТЦК (762) Львовская область (3023)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
висновок ? львівське РТЦК - сцикливі зелені піда...си
у людини була історія надання відстрочок. довідки про попередні відстрочки. Тож казки "він не скористався правом" хай розповідають один одному в ліжку.
нормальний би воєнком на основі вже поданих документів би дав людині 10 днів, і повістку через 2тижні щоб донести. так нєє, мобілізуємо.. і хто ви після цього?
показать весь комментарий
28.09.2025 19:25 Ответить
+16
***, як обісрались ТЦК. Прям там такі всі законослухняні, що аж тошнить. І це вже непоодинокі випадки цього законослухняного закладу.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:27 Ответить
+14
Спасибі зеленський, за офуєнну реформу військоматів...
показать весь комментарий
28.09.2025 19:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
План%, дають з ГШ ЗСУ на ОДА - РДА- ….
А на місці, уже і бардак продажний з ТЦК і МСЕК, ти ХТО і ОМУ і КИМ будеш?!?!
показать весь комментарий
28.09.2025 19:23 Ответить
Гарно пишеш.
Треба і собі дві півлітра взяти.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:46 Ответить
Спасибі зеленський, за офуєнну реформу військоматів...
показать весь комментарий
28.09.2025 19:23 Ответить
Премія і галочка у звіті з "виконання плану продзаготівель" самі себе не зароблять...
показать весь комментарий
28.09.2025 19:23 Ответить
висновок ? львівське РТЦК - сцикливі зелені піда...си
у людини була історія надання відстрочок. довідки про попередні відстрочки. Тож казки "він не скористався правом" хай розповідають один одному в ліжку.
нормальний би воєнком на основі вже поданих документів би дав людині 10 днів, і повістку через 2тижні щоб донести. так нєє, мобілізуємо.. і хто ви після цього?
показать весь комментарий
28.09.2025 19:25 Ответить
не так просто сцучи в очі українцям агенти ФСБ в ТЦК збурюють українців на повстання
тому реакція на ось таку завєдомо нелюдську подію мала б бути суворою
показать весь комментарий
28.09.2025 19:34 Ответить
***, як обісрались ТЦК. Прям там такі всі законослухняні, що аж тошнить. І це вже непоодинокі випадки цього законослухняного закладу.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:27 Ответить
знаю майже схожий випадок. прийшли "провєряющіє", як там з інвалідом, та як з доглядом. зайшли в хату, покрутились і кажуть опікуну - бачимо що ваш інвалід не так вже погано почувається як ви нам намагаєтесь це довести. у вас в хаті "запаху мочі" ми зовсім не відчуваємо!!! (Занавєс!!)
показать весь комментарий
28.09.2025 19:28 Ответить
кажуть не спекулюйте...я навіть не знаю як їх називати
показать весь комментарий
28.09.2025 19:28 Ответить
Все ще повернеться "бумерангом" цим Підар.... Сором за державу і їх гнилих керівників
показать весь комментарий
28.09.2025 19:30 Ответить
Згадали про закон відразу, але чомусь їх не садять за порушення закону, тому вони вже геть береги втратили
показать весь комментарий
28.09.2025 19:30 Ответить
Социальная Помощь от Центра Комплектования в действии.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:33 Ответить
Цікаво, чому за батьком доглядали сусіди, а не ветерани битви з самогоном із центру комплектування та СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ? Чи не тому, що таких микол десятки, якщо не сотні, а третя хата у начальника Львівського тцк всього одна, і вона сама себе не збудує? Тому потребує першочергової соціальної підтримки силами роти охорони Львівського тцк?
показать весь комментарий
28.09.2025 19:36 Ответить
Где эти цензоровские *********? Про ухилянотв? Вспомнил фильм "Иди и смотри" как бабку парализованную полицаи вынесли на площадь на кровати! Одни ****** реформу придумали и не смогли справку вовремя выдать, другие булькают, "Все по закону"! Всякое бывает, но такие случаи это уже пиСдец!
показать весь комментарий
28.09.2025 19:37 Ответить
такие случаи
Ви навіть не уявляєте ЯКІ бувають випадки ! Це не 3,14сдец ... це вже давно система !
показать весь комментарий
28.09.2025 19:55 Ответить
Що, коли рвав тут дупу за Вовіка, не чекав що так вийде?
показать весь комментарий
28.09.2025 20:06 Ответить
Добре хоч не буряти
показать весь комментарий
28.09.2025 19:45 Ответить
А от і хз, ти пишеш, що збили машиною...а може й самі кинулися під колеса...а щодо іншого, все по ділу написав.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:56 Ответить
Батька відправили в лікарню,там його доглядають.Мабуть.
Сиеа не відпустили.Закон зворотної сили не має.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:48 Ответить
Гундоса почвара насміхалася над Залужним в 22 році в Раді, коли він говорив про мобілізацію, провалила мобілізацію як верховний, оборону країни теж, тому все і пішло так.
показать весь комментарий
28.09.2025 19:52 Ответить
У даному випадку документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку", Джерело: https://censor.net/ua/n3576640
- а людина там до чого ? Запитання до органів , які вчасно не надали документи !
П.С - думаєте в ТЦК не розуміли ситуацію ?
показать весь комментарий
28.09.2025 19:52 Ответить
Сином представлені всі документи, самі ж ТЦКашники запропонували написати заяву на відстрочку, пройшли всі терміни а довідки щодо відстрочки немає...
показать весь комментарий
28.09.2025 19:59 Ответить
Молодці. Цей мобілізований буде рвати орків при штурмі їхніх окопів.
Мотивація в нього залізна. Адже буде захищати батька, який лежить в хаті щоб скоріше перемогти та встигнути повернутись поки батько не помер з голоду.
Слава Зелідору та бравим військовослужбовцям ЗСУ!
показать весь комментарий
28.09.2025 19:59 Ответить
Я ще дивуюсь, як мобілізовані в такій ситуації не починають по своїх стріляти, знаючи, що там голодний паралізованій батько вмирає в замкненій хаті. Навіщо людей провокувати.?
показать весь комментарий
28.09.2025 20:18 Ответить
А Віталік Казловські своє відвоював - тепер герой, усі пільги і дорога в депутати ВР
показать весь комментарий
28.09.2025 20:00 Ответить
За цього убогогого навіть вспоминати огидно як і за Вакарчука, у яких реклама на фб так і пре з їх концертами.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:25 Ответить
А еще, сформировать из этого ТЦКА, причем в полном составе вплоть до уборщицы, штурмовой батальон кадра, отправить в вновь придуманные штурмовые войска и укомплектовать их контрактниками- дидами 60+ и любителями расстреливать всех в интернете! Не наловят, выполнять задачи тем личным составам что есть!
показать весь комментарий
28.09.2025 20:03 Ответить
Не хвилюйтеся так. Зараз отримає документи і звільниться зі служби. У нас один хлопчина взагалі зустрів кохання- йому 29, їй 67, після інсульту. Зараз з коханою вже в Італії.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:03 Ответить
Если успеет, а за отцом кто ухаживать будет? Или он месяц голодный и...( думаю понятно) потерпит?
показать весь комментарий
28.09.2025 20:09 Ответить
Володимир Маліцький розповів, що його тимчасово відпустили з навчальної частини додому через 9 днів після мобілізації.

"Мені дали відпустку до 10 днів, щоб я доніс всі необхідні документи у військову частину для звільнення з армії", - розповів він.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:11 Ответить
И, что у меня такая ситуация была в 2023 году! Мама 83 года со сломанным позвоночником, а придворный травматолог заявил, что с такой травмой можно танцевать! Меня слава богу не забрали ( ситуация тогда была не такая). Ты знаешь сколько прошло времени от забрали и домой отпустили?( этому случаю более 10 дней!) Попробуй, полежи хотя бы неделю сам в хате парализованный!
показать весь комментарий
28.09.2025 20:17 Ответить
Йому просто повезло. Просто більшість підстав на відстрочку не дає права на звільнення.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:14 Ответить
Невже ці тварюки нічого не бояться, навіть та дівчина,чи знають кого брати.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:04 Ответить
Откупили мажора загребли взамен сирого..
показать весь комментарий
28.09.2025 20:05 Ответить
Там був простий розрохунок що без догляду дід швидко помре і всйо, нема проблем. А дід виявивь живучим от така несподіванка.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:09 Ответить
Держава запорола із вчасною видачею документів людині -- зробила цю людину винною у порушенні подачіі документів -- мобілізувала -- і срати хотіла на закритого у хаті немічного батька. Я нічого не пропустив...
показать весь комментарий
28.09.2025 20:15 Ответить
Так і є. Їм там всі пох на простих пересічних
показать весь комментарий
28.09.2025 20:20 Ответить
Йому ще просто повезло. Просто більшість підстав на відстрочку не дає права на звільнення з ЗСУ при незаконній мобілізації.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:16 Ответить
якась фантастика!!!
тцк, абсолютно *****, батько там, чи мати, чи якісь тварини, чи навіть бронь!
от в чому зловили, в тому і на полігон!
як тільки потрапив на полігон, виходу нема! або сзч!
показать весь комментарий
28.09.2025 20:18 Ответить
 
 