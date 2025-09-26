РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10329 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине
1 543 18

ТЦК устанавливает информационные палатки – повестки там не раздают

ТЦК Одесса: консультации по мобилизации в палатках города

В Одессе работают информационные палатки ТЦК, где военнослужащие предоставляют консультации гражданам по мобилизации и военному призыву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Палаточные пункты созданы для того, чтобы "снять напряжение, развеять мифы и помочь людям разобраться в сложных вопросах". По словам ТЦК, такие разговоры способствуют принятию осознанных решений.

ТЦК Одесса: консультации по мобилизации в палатках города

В ТЦК и СП отметили, что информационные пункты в городах Одесской области устанавливают еще с прошлого года. Повестки в палатках не раздают - там только предоставляют консультации и отвечают на вопросы граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине из-за мобилизации обвиняемых суды остановили 20 тысяч уголовных производств, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Одесса (8027) Одесская область (3833) ТЦК (761) Одесский район (286)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ахахаха)
показать весь комментарий
26.09.2025 12:53 Ответить
+5
это все напоминает как в раше щас ищут причину почему у них с экономикой плохо то все ходят вокруг да около но никто из чиновников не упоминает войну. Бензина нету - уборная в разгаре и нпз чинятся по техническим причинам, заводы переходят на 4-х дневку и вообще бизнес страдает так это все из-за высокой процентной ставки.

Так и тут что только не придумают лишь бы не начать думать и искать деньги на нормальные зп контрактникам. Какашку пытаются уже по 5-му разу обернуть в красивую обертку но какшка от этого не станет конфетой
показать весь комментарий
26.09.2025 12:59 Ответить
+3
шоу голобородька триває!
скільки коштує ця тупа профанація?
коштує, нам з вами, звісно!
показать весь комментарий
26.09.2025 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахахаха)
показать весь комментарий
26.09.2025 12:53 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 13:33 Ответить
половині одеситів взагалі по *** на Україні! найнижчі показники мобілізації! а половина з них взагалі чекає на кацапів!
показать весь комментарий
26.09.2025 12:56 Ответить
Верим
показать весь комментарий
26.09.2025 12:56 Ответить
Поряд з пунктами «НЕЗЛАМНОСТІ», у наметах з ДСНС від зеленського і К!!??
показать весь комментарий
26.09.2025 12:56 Ответить
это все напоминает как в раше щас ищут причину почему у них с экономикой плохо то все ходят вокруг да около но никто из чиновников не упоминает войну. Бензина нету - уборная в разгаре и нпз чинятся по техническим причинам, заводы переходят на 4-х дневку и вообще бизнес страдает так это все из-за высокой процентной ставки.

Так и тут что только не придумают лишь бы не начать думать и искать деньги на нормальные зп контрактникам. Какашку пытаются уже по 5-му разу обернуть в красивую обертку но какшка от этого не станет конфетой
показать весь комментарий
26.09.2025 12:59 Ответить
На нуле 120+ тысяч грн в месяц
показать весь комментарий
26.09.2025 13:12 Ответить
"За даними Державної судової адміністрації, у 2024 році середній розмір винагороди в апеляційних судах сягав 234,7 тис. грн на місяць. "
показать весь комментарий
26.09.2025 14:18 Ответить
Вони по-совковому думають: на 20й раз таки засунути какашку в рот дитині, яка не хоче їсти гамна. Радянська смєкалка [наїбалка].
Замість платити мотиваційну суму і зарплату як європейському солдату.

Лохам сойдьот.
Оце вони думають і відповідно всіх в рот (крім себе)
показать весь комментарий
26.09.2025 13:17 Ответить
"Замість платити мотиваційну суму і зарплату як європейському солдату" - ще один міф. На четвертому році війни, коли всі все прекрасно бачать і розуміють, кого ви заманите добровільно хоч і європейськими грошима? Так що тільки й лишаються буси й підвали. Ну а намети може поставили, аби чимось зайняти тих тецекашників, які не можуть бігати й крутити)
показать весь комментарий
26.09.2025 13:27 Ответить
Не там вони намет поставили - "батальон Монако" вже давно чекає на таку роз'яснювальну роботу .
показать весь комментарий
26.09.2025 13:35 Ответить
шоу голобородька триває!
скільки коштує ця тупа профанація?
коштує, нам з вами, звісно!
показать весь комментарий
26.09.2025 13:00 Ответить
Поверніть в Україну наших генералів які виїхали за кордон, наприклад Развадовського В.Й.
показать весь комментарий
26.09.2025 13:06 Ответить
А може з цього треба було починати?
показать весь комментарий
26.09.2025 13:15 Ответить
то ж є рекрутингові центри?!
показать весь комментарий
26.09.2025 13:27 Ответить
Ніт
То їхня франшиза ...
показать весь комментарий
26.09.2025 13:36 Ответить
і крутингові теж є
показать весь комментарий
26.09.2025 13:38 Ответить
Тцкунам більше зайнятись нічим? Вільного часу забагато?😡😡😡😡
показать весь комментарий
26.09.2025 13:36 Ответить
 
 