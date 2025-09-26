ТЦК устанавливает информационные палатки – повестки там не раздают

В Одессе работают информационные палатки ТЦК, где военнослужащие предоставляют консультации гражданам по мобилизации и военному призыву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Палаточные пункты созданы для того, чтобы "снять напряжение, развеять мифы и помочь людям разобраться в сложных вопросах". По словам ТЦК, такие разговоры способствуют принятию осознанных решений.

В ТЦК и СП отметили, что информационные пункты в городах Одесской области устанавливают еще с прошлого года. Повестки в палатках не раздают - там только предоставляют консультации и отвечают на вопросы граждан.

