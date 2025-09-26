1 543 18
ТЦК устанавливает информационные палатки – повестки там не раздают
В Одессе работают информационные палатки ТЦК, где военнослужащие предоставляют консультации гражданам по мобилизации и военному призыву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
Палаточные пункты созданы для того, чтобы "снять напряжение, развеять мифы и помочь людям разобраться в сложных вопросах". По словам ТЦК, такие разговоры способствуют принятию осознанных решений.
В ТЦК и СП отметили, что информационные пункты в городах Одесской области устанавливают еще с прошлого года. Повестки в палатках не раздают - там только предоставляют консультации и отвечают на вопросы граждан.
Топ комментарии
+8 Петрик Похмільський
показать весь комментарий26.09.2025 12:53 Ответить Ссылка
+5 Andrew Moshenok #601032
показать весь комментарий26.09.2025 12:59 Ответить Ссылка
+3 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий26.09.2025 13:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так и тут что только не придумают лишь бы не начать думать и искать деньги на нормальные зп контрактникам. Какашку пытаются уже по 5-му разу обернуть в красивую обертку но какшка от этого не станет конфетой
Замість платити мотиваційну суму і зарплату як європейському солдату.
Лохам сойдьот.
Оце вони думають і відповідно всіх в рот (крім себе)
скільки коштує ця тупа профанація?
коштує, нам з вами, звісно!
То їхня франшиза ...