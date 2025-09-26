1 035 17
ТЦК встановлює інформаційні намети в Одесі - повістки там не роздають
В Одесі працюють інформаційні намети ТЦК, де військовослужбовці надають консультації громадянам щодо мобілізації та військового призову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.
Наметові пункти створені для того, щоб "зняти напругу, розвіяти міфи та допомогти людям розібратися у складних питаннях". За словами ТЦК, такі розмови сприяють ухваленню усвідомлених рішень.
В ТЦК та СП зазначили, що інформаційні пункти у містах Одеської області встановлюють ще з минулого року. Повістки у наметах не роздають – там лише надають консультації та відповідають на запитання громадян.
Так и тут что только не придумают лишь бы не начать думать и искать деньги на нормальные зп контрактникам. Какашку пытаются уже по 5-му разу обернуть в красивую обертку но какшка от этого не станет конфетой
Замість платити мотиваційну суму і зарплату як європейському солдату.
Лохам сойдьот.
Оце вони думають і відповідно всіх в рот (крім себе)
скільки коштує ця тупа профанація?
коштує, нам з вами, звісно!
То їхня франшиза ...