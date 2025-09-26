ТЦК встановлює інформаційні намети в Одесі - повістки там не роздають

В Одесі працюють інформаційні намети ТЦК, де військовослужбовці надають консультації громадянам щодо мобілізації та військового призову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Наметові пункти створені для того, щоб "зняти напругу, розвіяти міфи та допомогти людям розібратися у складних питаннях". За словами ТЦК, такі розмови сприяють ухваленню усвідомлених рішень.

В ТЦК та СП зазначили, що інформаційні пункти у містах Одеської області встановлюють ще з минулого року. Повістки у наметах не роздають – там лише надають консультації та відповідають на запитання громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні через мобілізацію обвинувачених суди зупинили 20 тисяч кримінальних проваджень, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА