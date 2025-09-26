УКР
ТЦК встановлює інформаційні намети в Одесі - повістки там не роздають

ТЦК Одеса: консультації з мобілізації в наметах міста

В Одесі працюють інформаційні намети ТЦК, де військовослужбовці надають консультації громадянам щодо мобілізації та військового призову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Наметові пункти створені для того, щоб "зняти напругу, розвіяти міфи та допомогти людям розібратися у складних питаннях". За словами ТЦК, такі розмови сприяють ухваленню усвідомлених рішень.

ТЦК Одеса: консультації з мобілізації в наметах міста

В ТЦК та СП зазначили, що інформаційні пункти у містах Одеської області встановлюють ще з минулого року. Повістки у наметах не роздають – там лише надають консультації та відповідають на запитання громадян.

Ахахаха)
это все напоминает как в раше щас ищут причину почему у них с экономикой плохо то все ходят вокруг да около но никто из чиновников не упоминает войну. Бензина нету - уборная в разгаре и нпз чинятся по техническим причинам, заводы переходят на 4-х дневку и вообще бизнес страдает так это все из-за высокой процентной ставки.

Так и тут что только не придумают лишь бы не начать думать и искать деньги на нормальные зп контрактникам. Какашку пытаются уже по 5-му разу обернуть в красивую обертку но какшка от этого не станет конфетой
Верим
