В Україні через мобілізацію обвинувачених суди зупинили 20 тисяч кримінальних проваджень, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

За три з половиною роки повномасштабної війни в Україні суди закрили майже 20 тисяч кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить аналіз реєстру судових рішень, проведений NGL.media.

Зазначається, що темпи ухвалення рішень про закриття кримінальних справ у 2025 році зросли на 25%.

Можливість зупинення кримінального провадження через мобілізацію обвинувачених запровадили у квітні 2022 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бодікамери ТЦК вже зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів. ВIДЕО

Станом на вересень 2025 року з цієї причини загалом було зупинене 19 671 кримінальне провадження.

Цього року українські суди уже зупинили 4 724 провадження. Для порівняння: за 2024 рік через мобілізацію обвинувачених було закрито 5 441 провадження.

Читайте також: Суд наклав арешт на смартфони двох громадян, які повідомляли у соцмережі про місця проведення заходів оповіщення у Полтаві