В Україні через мобілізацію обвинувачених суди зупинили 20 тисяч кримінальних проваджень, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
За три з половиною роки повномасштабної війни в Україні суди закрили майже 20 тисяч кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить аналіз реєстру судових рішень, проведений NGL.media.
Зазначається, що темпи ухвалення рішень про закриття кримінальних справ у 2025 році зросли на 25%.
Можливість зупинення кримінального провадження через мобілізацію обвинувачених запровадили у квітні 2022 року.
Станом на вересень 2025 року з цієї причини загалом було зупинене 19 671 кримінальне провадження.
Цього року українські суди уже зупинили 4 724 провадження. Для порівняння: за 2024 рік через мобілізацію обвинувачених було закрито 5 441 провадження.
Які вже хочуть штурмувати Варшаву, Берлін і ЛяМанш у складі кацапської орди.
Критикам: маю убд за 30 місяців із березня 2014.
Вам зараз пише особа-я.
У мене було два ребра зломані. На так званому "коридорі" з міліціянтів.
Вони були з "кіровограда", це я чув коли мене гамселили.
Потім я отримав просто гранату під ногу і проникнення пластикових елементів мені в нозю
( кацапського виробництва). Зашивали у вже палаючому домі прфсоюзів на Майдані. Ок, вишкандибав.
Як ви особисто думаєте що я думаю про поліцейських?
Та вони красунчики. Вони воюють і мають свої підрозділи як у небі так і на землі.
Хто забирає на вашу думку тупорилих ідіотів які чекають що ось все закінчиться?
"Білі Ангели".
А хто там служить?
Поліція правильна відповідь.
Висновок один -я ненавиджу мусорів.
Я просто в захваті від поліцейских які захищають Україну.