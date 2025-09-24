УКР
В Україні через мобілізацію обвинувачених суди зупинили 20 тисяч кримінальних проваджень, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

За три з половиною роки повномасштабної війни в Україні суди закрили майже 20 тисяч кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить аналіз реєстру судових рішень, проведений NGL.media.

Зазначається, що темпи ухвалення рішень про закриття кримінальних справ у 2025 році зросли на 25%.

Можливість зупинення кримінального провадження через мобілізацію обвинувачених запровадили у квітні 2022 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бодікамери ТЦК вже зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів. ВIДЕО

Станом на вересень 2025 року з цієї причини загалом було зупинене 19 671 кримінальне провадження.

Цього року українські суди уже зупинили 4 724 провадження. Для порівняння: за 2024 рік через мобілізацію обвинувачених було закрито 5 441 провадження.

Читайте також: Суд наклав арешт на смартфони двох громадян, які повідомляли у соцмережі про місця проведення заходів оповіщення у Полтаві

Мобілізація обвинувачених: скільки справ зупинили в Україні

Автор: 

суд (11875) кримінальна справа (522) мобілізація (3231)
Йой скільки сикунів!
Які вже хочуть штурмувати Варшаву, Берлін і ЛяМанш у складі кацапської орди.
Критикам: маю убд за 30 місяців із березня 2014.
24.09.2025 17:52 Відповісти
Так мусора теж сцикуни виходять? І ухилянти еталонні
24.09.2025 18:16 Відповісти
У вас у сім*ї були предки ( ну дідусі чи бабусі) чи тепер душевно хворенькі крім вас особисто?
Вам зараз пише особа-я.
У мене було два ребра зломані. На так званому "коридорі" з міліціянтів.
Вони були з "кіровограда", це я чув коли мене гамселили.
Потім я отримав просто гранату під ногу і проникнення пластикових елементів мені в нозю
( кацапського виробництва). Зашивали у вже палаючому домі прфсоюзів на Майдані. Ок, вишкандибав.
Як ви особисто думаєте що я думаю про поліцейських?
Та вони красунчики. Вони воюють і мають свої підрозділи як у небі так і на землі.
Хто забирає на вашу думку тупорилих ідіотів які чекають що ось все закінчиться?
"Білі Ангели".
А хто там служить?
Поліція правильна відповідь.
Висновок один -я ненавиджу мусорів.
Я просто в захваті від поліцейских які захищають Україну.
24.09.2025 18:35 Відповісти
Якщо служать гідно, гарно, а скільки з них знову скоїли правопорушення?
24.09.2025 17:53 Відповісти
Сама цифра в 20000 - ні про що ... напишіть краще - по яким статтям ?
24.09.2025 18:21 Відповісти
Отой шо вбив пацана на фунікулері, то рано його батьки раділи пожиттєвому, скоро випливе в одній із бригад
24.09.2025 18:45 Відповісти
О,вилізло гівно,до чого твій висер?Вбивство ненавмисне!!Тільки довбойоп буде з цим сперечатись
24.09.2025 18:51 Відповісти
Потрібно краще виховувати дитину
24.09.2025 18:53 Відповісти
 
 