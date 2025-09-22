УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9291 відвідувач онлайн
Новини Ухилення від мобілізації
847 13

Суд наклав арешт на смартфони двох громадян, які повідомляли у соцмережі про місця проведення заходів оповіщення у Полтаві

смартфон

Шевченківський районний суд Полтави наклав арешт на смартфони двох містян, які фігурують у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Відповідні дані містяться в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, справу відкрито в серпні за ч. 1 ст. 114-1 ККУ. Слідство встановило, що адміністратори та учасники місцевих Telegram-спільнот поширювали відомості про розташування груп військовослужбовців ТЦК та поліції. За даними правоохоронців, ця інформація могла використовуватися для попередження військовозобов’язаних і сприяння ухиленню від мобілізації.

Також читайте: Судитимуть правоохоронця та ексвійськового ТЦК Донеччини, які налагодили "бізнес" на військовозобов’язаних чоловіках, - ДБР. ФОТО

У вересні в одного з підозрюваних відбулися обшуки, під час яких вилучили смартфон. Згодом аналогічні дії провели і щодо іншого фігуранта справи.

"Суд визнав вилучені телефони доказами у кримінальному провадженні та направив їх на комп’ютерно-технічну експертизу. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Полтава (582) мобілізація (3226) ТЦК та СП (809) Полтавська область (1233) Полтавський район (78)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Взяття в заручники і викрадення людей це у них оповіщення?
показати весь коментар
22.09.2025 10:39 Відповісти
+5
Я завжди думаю, де беруться такі покидьки в яких завжди винні робітники і селяни. І ці покидьки пропагують війну до останього українця.
показати весь коментар
22.09.2025 10:50 Відповісти
+3
"..которые сообщали в соцсети о местах проведения мер оповещения в Полтаве.."
Это как понять? Места проведения мер оповещения, это что такое? )
показати весь коментар
22.09.2025 10:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так їм премію потрібно дати - вони допомагали групам оповіщення.чи щось нє так - зелені уїбани,не склалось з людьми в діалог.падли продажні,гній тупоголовий.
показати весь коментар
22.09.2025 10:28 Відповісти
Такі дії - пособництво ворогу і зрада Батьківщини. Найсуворіше покарання покидькам.
показати весь коментар
22.09.2025 10:29 Відповісти
зрада Батьківщині це дії державців, які роблять облави на чоловіків (що дає можливісь людоловам отримувати з війковозобовязаних великі хабарі), замість нормального порядку призиву до війська - повєстка - за відмову по ній явитися росшук через поліцію і примусова явка до военкомата та штраф.
показати весь коментар
22.09.2025 10:45 Відповісти
Я завжди думаю, де беруться такі покидьки в яких завжди винні робітники і селяни. І ці покидьки пропагують війну до останього українця.
показати весь коментар
22.09.2025 10:50 Відповісти
Чого це покидьки? Ну якщо ви воюєте зі 140 мільйонною країною з усякими там "іскандерами", а у вас 35 мільйонів і дрони, то "до останнього" є цілком логічним. Так що не покидьки, а патріоти. Чиста математика.
показати весь коментар
22.09.2025 11:01 Відповісти
Не буде вільних ні робітників, ні селян. Будуть лише або трупи, або раби. Кремлівська пропаганда. Захоплені території | Цензор.НЕТ
показати весь коментар
22.09.2025 11:01 Відповісти
Поки такі мерзотники на свободі, українсько-європейсько-американська балістика не розбомблюватиме російські стратегічні об'єкти.
показати весь коментар
22.09.2025 10:32 Відповісти
Взяття в заручники і викрадення людей це у них оповіщення?
показати весь коментар
22.09.2025 10:39 Відповісти
понятно)
показати весь коментар
22.09.2025 10:40 Відповісти
"..которые сообщали в соцсети о местах проведения мер оповещения в Полтаве.."
Это как понять? Места проведения мер оповещения, это что такое? )
показати весь коментар
22.09.2025 10:47 Відповісти
Якщо мова йде про "оповіщення", то повідомляючи місця проведення "оповіщення" в Телеграм, громадяни навпаки сприяли "оповіщенню". Що за дурня?
показати весь коментар
22.09.2025 10:51 Відповісти
Як можна вказувати "місця проведення заходів оповіщення", якщо про ці місця надає роз'яснення гугл та інші джерела
показати весь коментар
22.09.2025 10:55 Відповісти
це просто надпотужно!!! арештували смартфони..ця держава приречена..ворог у себе дає 20 років за такі дії і подібні, наприкад допис в соцмережах проти сво. Куди воно все падає і де те дно
показати весь коментар
22.09.2025 11:03 Відповісти
 
 