Суд наклав арешт на смартфони двох громадян, які повідомляли у соцмережі про місця проведення заходів оповіщення у Полтаві

Шевченківський районний суд Полтави наклав арешт на смартфони двох містян, які фігурують у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Відповідні дані містяться в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, справу відкрито в серпні за ч. 1 ст. 114-1 ККУ. Слідство встановило, що адміністратори та учасники місцевих Telegram-спільнот поширювали відомості про розташування груп військовослужбовців ТЦК та поліції. За даними правоохоронців, ця інформація могла використовуватися для попередження військовозобов’язаних і сприяння ухиленню від мобілізації.

У вересні в одного з підозрюваних відбулися обшуки, під час яких вилучили смартфон. Згодом аналогічні дії провели і щодо іншого фігуранта справи.

"Суд визнав вилучені телефони доказами у кримінальному провадженні та направив їх на комп’ютерно-технічну експертизу. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.