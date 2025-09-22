2 555 34
Пропагандисти РФ планують винагороджувати "героев СВО" землею на окупованих територіях: "Киевский гектар, львовський или парижский, где-то на Елисейских полях". ВIДЕО
У стодії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова запропонували роздавати окуповані українські землі "героям СВО".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сам же Соловйов висловив бажання отримати "парижский гектар, где-то на Елисейских полях".
Топ коментарі
+14 Den Dionys
показати весь коментар22.09.2025 09:58 Відповісти Посилання
+10 Дужан Міхал
показати весь коментар22.09.2025 10:00 Відповісти Посилання
+9 Валентин Коваль #612867
показати весь коментар22.09.2025 09:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І так усю свою історію.
Для непонятливих:"ПОМЕЧТАЙ!"
Дурак думкою багатіє.
...