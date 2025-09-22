УКР
Пропагандисти РФ планують винагороджувати "героев СВО" землею на окупованих територіях: "Киевский гектар, львовський или парижский, где-то на Елисейских полях". ВIДЕО

У стодії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова запропонували роздавати окуповані українські землі "героям СВО".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сам же Соловйов висловив бажання отримати "парижский гектар, где-то на Елисейских полях".

+14
Хвора мразота
показати весь коментар
22.09.2025 09:58
+10
Тобі, гаспадін Салавьйов, не те щоб гектар на Єлісейських полях, а навіть на Берковецькому цвинтарі не одержати. Так, метр на два біля паркану. І то, просто щоб не смердів на узбіччі.
показати весь коментар
22.09.2025 10:00
+9
Жирик завжди мріяв в Індійському океані чоботи помити - шось той напрямок кацапи забули
показати весь коментар
22.09.2025 09:59
Хвора мразота
показати весь коментар
22.09.2025 09:58
Жирик завжди мріяв в Індійському океані чоботи помити - шось той напрямок кацапи забули
показати весь коментар
22.09.2025 09:59
Не думаю що рашисти забули. Просто їм не до цього зараз. А от індуси це забули.
показати весь коментар
22.09.2025 10:03
індуси так незабули що стали найбільшим покупцем рашистської нафти
показати весь коментар
22.09.2025 10:37
узкоглаза млядина роззявила свою ротягу на українськи землі,а кукурудзу в ротягу не хочеш ?
показати весь коментар
22.09.2025 10:46
Нацисти. І на що тільки сподіваються наші ухилянти ???
показати весь коментар
22.09.2025 09:59
Тобі, гаспадін Салавьйов, не те щоб гектар на Єлісейських полях, а навіть на Берковецькому цвинтарі не одержати. Так, метр на два біля паркану. І то, просто щоб не смердів на узбіччі.
показати весь коментар
22.09.2025 10:00
Пан - гуманіст. Я би Соловьову виділив 30 на 40 см - дирку в сільському туалеті, через яку його треба було б там втопити...
показати весь коментар
22.09.2025 10:09
Через таку дірку хіба на фарш його тушку спочатку пропустити.
показати весь коментар
22.09.2025 10:17
Не кажіть. Заради такої поважної медійної фігури можна прикласти трохи сили і протиснути
показати весь коментар
22.09.2025 10:19
Ахахаха )))) господи, які вони жалюгідні )))
показати весь коментар
22.09.2025 10:02
Гарна ідея: виділимо по 2 квадратних метри кожній тварюці, хоча краще спалити і відразу в гумус
показати весь коментар
22.09.2025 10:02
Жесть, яка мразота відбита.
показати весь коментар
22.09.2025 10:03
Українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соцдопомогою - Ірина Верещук
показати весь коментар
22.09.2025 10:03
Може мої зебіли поведуться і поїдуть ближче до свого Лідора😂💩🐑
показати весь коментар
22.09.2025 10:06
Історія козацтва у НИХ БУЛА?
показати весь коментар
22.09.2025 10:03
А, та ви знайшли кого слухати. Головного кіздабола 1\8 суші...
показати весь коментар
22.09.2025 10:04
гроші закінчилися. в рф
показати весь коментар
22.09.2025 10:07
Тільки під землю. Там законне місце кацапа.
показати весь коментар
22.09.2025 10:10
а че норм так....цілий гектар скотомогильника доверху заповнений у текілька ярусів рештками свинособак асвабадителей...
показати весь коментар
22.09.2025 10:15
які гектари, які землі. Ці монголоїди ніколи не вміли на землі щось робити. Тільки засрати і розвалити. І як правильно вище пишуть. метр на метр і то під землею.
показати весь коментар
22.09.2025 10:15
Сарана. Налетіли, висмоктали до пилу, перетворили на пустелю і полетіли далі.
І так усю свою історію.
І так усю свою історію.
показати весь коментар
22.09.2025 10:45
Нашому теляті вовка з'їсти.
Для непонятливих:"ПОМЕЧТАЙ!"
Дурак думкою багатіє.
показати весь коментар
22.09.2025 10:15
2,20 на 1,50 десь під Рязанью, якщо собаки та ворони не зіжруть.
показати весь коментар
22.09.2025 10:18
"Там, гдє земля палутше, гдє карови пажирнєє..." Згадайте також відео, як кацап задля розваги в українського коня-красеня з автомата повільно в голову дев"ять куль пустив. Той кінь символізує ******* Україну. Ухилянти, отямтеся, станьте на захист Батьківщини від кацапської орди !!!
показати весь коментар
22.09.2025 10:25
Це вже було у гебельса.
показати весь коментар
22.09.2025 10:30
"в общественном парижском туалете, есть надпись 'соловьев', на руцком языге!!" ))
показати весь коментар
22.09.2025 10:34
Пропагандони провокують країни НАТО і ЄС на війну, щоб програти СВО сильнішому. Літаки і БПла над Польщею і Естонією з одної методики ФСБ. Жопа економіці рф, СВО не по плану, треба відволікати увагу, щоб ніхто не зрозумів, що рф вже банкрут. Про 150 років намірився жити двійник володаря рф, це також вкид, що рф буде гадити довго, поки показують фігуру володаря рф.
показати весь коментар
22.09.2025 11:01
Не забудьте спочатку вділити по 2 гектара для 1,41 млрд китайців в Сибіру. Винагородники грьобані.
...
...
показати весь коментар
22.09.2025 11:02
Вглиб. Пару метрів було б добре, щоб не штинили.
показати весь коментар
22.09.2025 11:13
Ідіоти.Які черноземи/корови?Хто був у зоні бойових дій знає як виглядають ті землі.Земля засіяна мінами і отруєна тротилом від вибухів.Кругом розбиті дороги,немає води,електрики звязку і т.д.Там десятки років треба на саме розмінування.Жить там неможливо, в оренду здати нікому.Мелять дурню,аби шо ляпнуть.
показати весь коментар
22.09.2025 11:34
 
 