Пропагандисты РФ планируют вознаграждать "героев СВО" землей на оккупированных территориях: "Киевский гектар, львовский или парижский, где-то на Елисейских полях". ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева предложили раздавать оккупированные украинские земли "героям СВО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, сам же Соловьев выразил желание получить "парижский гектар, где-то на Елисейских полях".

