РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10042 посетителя онлайн
Новости Видео Пропаганда РФ
2 131 32

Пропагандисты РФ планируют вознаграждать "героев СВО" землей на оккупированных территориях: "Киевский гектар, львовский или парижский, где-то на Елисейских полях". ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева предложили раздавать оккупированные украинские земли "героям СВО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, сам же Соловьев выразил желание получить "парижский гектар, где-то на Елисейских полях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает нанести ядерный удар по западу Украины. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3736) Соловьев Владимир (142)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Хвора мразота
показать весь комментарий
22.09.2025 09:58 Ответить
+10
Тобі, гаспадін Салавьйов, не те щоб гектар на Єлісейських полях, а навіть на Берковецькому цвинтарі не одержати. Так, метр на два біля паркану. І то, просто щоб не смердів на узбіччі.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:00 Ответить
+9
Жирик завжди мріяв в Індійському океані чоботи помити - шось той напрямок кацапи забули
показать весь комментарий
22.09.2025 09:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хвора мразота
показать весь комментарий
22.09.2025 09:58 Ответить
Жирик завжди мріяв в Індійському океані чоботи помити - шось той напрямок кацапи забули
показать весь комментарий
22.09.2025 09:59 Ответить
Не думаю що рашисти забули. Просто їм не до цього зараз. А от індуси це забули.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:03 Ответить
індуси так незабули що стали найбільшим покупцем рашистської нафти
показать весь комментарий
22.09.2025 10:37 Ответить
узкоглаза млядина роззявила свою ротягу на українськи землі,а кукурудзу в ротягу не хочеш ?
показать весь комментарий
22.09.2025 10:46 Ответить
Нацисти. І на що тільки сподіваються наші ухилянти ???
показать весь комментарий
22.09.2025 09:59 Ответить
Тобі, гаспадін Салавьйов, не те щоб гектар на Єлісейських полях, а навіть на Берковецькому цвинтарі не одержати. Так, метр на два біля паркану. І то, просто щоб не смердів на узбіччі.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:00 Ответить
Пан - гуманіст. Я би Соловьову виділив 30 на 40 см - дирку в сільському туалеті, через яку його треба було б там втопити...
показать весь комментарий
22.09.2025 10:09 Ответить
Через таку дірку хіба на фарш його тушку спочатку пропустити.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:17 Ответить
Не кажіть. Заради такої поважної медійної фігури можна прикласти трохи сили і протиснути
показать весь комментарий
22.09.2025 10:19 Ответить
Ахахаха )))) господи, які вони жалюгідні )))
показать весь комментарий
22.09.2025 10:02 Ответить
Гарна ідея: виділимо по 2 квадратних метри кожній тварюці, хоча краще спалити і відразу в гумус
показать весь комментарий
22.09.2025 10:02 Ответить
Жесть, яка мразота відбита.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:03 Ответить
Українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соцдопомогою - Ірина Верещук
показать весь комментарий
22.09.2025 10:03 Ответить
Може мої зебіли поведуться і поїдуть ближче до свого Лідора😂💩🐑
показать весь комментарий
22.09.2025 10:06 Ответить
Історія козацтва у НИХ БУЛА?
показать весь комментарий
22.09.2025 10:03 Ответить
А, та ви знайшли кого слухати. Головного кіздабола 1\8 суші...
показать весь комментарий
22.09.2025 10:04 Ответить
гроши закінчилися. в рф
показать весь комментарий
22.09.2025 10:07 Ответить
Тільки під землю. Там законне місце кацапа.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:10 Ответить
а че норм так....цілий гектар скотомогильника доверху заповнений у текілька ярусів рештками свинособак асвабадителей...
показать весь комментарий
22.09.2025 10:15 Ответить
які гектари, які землі. Ці монголоїди ніколи не вміли на землі щось робити. Тільки засрати і розвалити. І як правильно вище пишуть. метр на метр і то під землею.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:15 Ответить
Сарана. Налетіли, висмоктали до пилу, перетворили на пустелю і полетіли далі.
І так усю свою історію.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:45 Ответить
Нашому теляті вовка з'їсти.
Для непонятливих:"ПОМЕЧТАЙ!"
Дурак думкою багатіє.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:15 Ответить
2,20 на 1,50 десь під Рязанью, якщо собаки та ворони не зіжруть.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:18 Ответить
"Там, гдє земля палутше, гдє карови пажирнєє..." Згадайте також відео, як кацап задля розваги в українського коня-красеня з автомата повільно в голову дев"ять куль пустив. Той кінь символізує ******* Україну. Ухилянти, отямтеся, станьте на захист Батьківщини від кацапської орди !!!
показать весь комментарий
22.09.2025 10:25 Ответить
Це вже було у гебельса.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:30 Ответить
"в общественном парижском туалете, есть надпись 'соловьев', на руцком языге!!" ))
показать весь комментарий
22.09.2025 10:34 Ответить
Пропагандони провокують країни НАТО і ЄС на війну, щоб програти СВО сильнішому. Літаки і БПла над Польщею і Естонією з одної методики ФСБ. Жопа економіці рф, СВО не по плану, треба відволікати увагу, щоб ніхто не зрозумів, що рф вже банкрут. Про 150 років намірився жити двійник володаря рф, це також вкид, що рф буде гадити довго, поки показують фігуру володаря рф.
показать весь комментарий
22.09.2025 11:01 Ответить
Не забудьте спочатку вділити по 2 гектара для 1,41 млрд китайців в Сибіру. Винагородники грьобані.
...
показать весь комментарий
22.09.2025 11:02 Ответить
 
 