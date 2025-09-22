2 131 32
Пропагандисты РФ планируют вознаграждать "героев СВО" землей на оккупированных территориях: "Киевский гектар, львовский или парижский, где-то на Елисейских полях". ВИДЕО
В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева предложили раздавать оккупированные украинские земли "героям СВО".
Как сообщает Цензор.НЕТ, сам же Соловьев выразил желание получить "парижский гектар, где-то на Елисейских полях".
...