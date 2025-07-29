Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает нанести ядерный удар по западу Украины. ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает нанести ядерный удар по западу Украины, рассчитав направление ветра таким образом, чтобы радиоактивные осадки накрыли Польшу. Также он призвал стереть с лица земли Львов, а на его месте "Россия отстроит новый город".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего пропагандистского шоу на росТВ.
Топ комментарии
+44 Михайло Иляш
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+31 Валентин Коваль #587289
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+20 Марина #594701
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має паспорт Держави Ізраїль
навіть грозився їхати воювати у складі ЦАХАЛу
здувся, пісдабол ***********
то що з того ?
.
Це загадка тільки для тупих...
на кацапії немає слов'ян !
.
- Ти чєй раб?
- Русскій...
На ті часи "русскій" - це київський.
собі по шарабану ядерний удар нанеси, уйобок
Прізвище Шапіро є дуже поширеним єврейським (ашкеназьким) прізвищем і має кілька версій походження:
Від назви міста Шпаєр (Speyer) у Німеччині. Це найпоширеніша версія. Шпаєр був одним із трьох важливих єврейських центрів у середньовічній Німеччині (разом з Вормсом та Майнцом), відомих як міста ШУМ (акронім від Spira/Шпаєр, Worms/Вормс та Mainz/Майнц). Багато єврейських родин, що походили з цього міста, взяли його назву як прізвище.
Від арамейського слова "шапір" (שפירא). Це слово означає "гарний", "досконалий" або "чудовий".
Від слова "сапфір" (sapphire). У середньоверхньонімецькій мові слово "Speyer" могло також означати "сапфір". Талмудична традиція пов'язує сапфір з коліном Іссахара, що також могло вплинути на походження прізвища.
Таким чином, прізвище Шапіро здебільшого вказує на географічне походження предків з міста Шпаєр, або, за іншими версіями, може мати символічне значення "гарний" чи пов'язане з каменем сапфір.
Эти ватноголовые дауны знают что такое экосистема и в том числе водная или они хотят жрать потом радиактивную картошку и продукты из Беларуси и Брянской области?А удар например по Полтавщите приведет к заражению водной системы Курской области.
Правда там його синочок десь за кордоном тусить, но поважні західні партнери будуть дуже не схвально до цього відноситься.
нічого нового чи надзвичайного в цьому відео немає
Він сотні разів вже бомбив своїм ядерним ротом - Київ , Одесу , Харків , і десятки разів Берлін , Лондон і Париж .
А на бідний Вашингтон , за весь час , вже скинув мабуть штук 1000 ядерних боєголовок .
Ех посадити би *****, блдь, на орєшнік,
І хай летить до кім-чен-ина, підaрас,
Щоб розх**рив довбойобів всіх тамтешніх,
Та в заграниці побував в останній раз...
У нього, єрунда, уже давно обвисла, а він, все теліпає нею…
Московіт, про своїх отприсков, забув!?!
Отстроилка не отросла ещё!!!🤡🥳
ну если он Буданов, а не зеданов, который слил разработку вагнеровцев лукашенку. И Буданов тогда получил должность.