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Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает нанести ядерный удар по западу Украины. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает нанести ядерный удар по западу Украины, рассчитав направление ветра таким образом, чтобы радиоактивные осадки накрыли Польшу. Также он призвал стереть с лица земли Львов, а на его месте "Россия отстроит новый город".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего пропагандистского шоу на росТВ.

Также смотрите: Пропагандист Соловьев предлагает переселить хуситов и сомалийцев в Калининградскую область: "Они объяснят прибалтам, кто здесь хозяин". ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3717) россия (96722) ядерное оружие (1382) Соловьев Владимир (141)


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Топ комментарии
+44
Я житель заходу України пропоную взяти з бюджету гроші заплатити уже професіоналу і щоб голову його найшли на Червоній площі. Я думаю це буде хороший сигнал усім. А то світ зовсім пішов геть з котушок
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29.07.2025 21:31 Ответить
+31
Давно пора цьому зсученому чорну мітку
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29.07.2025 21:30 Ответить
+20
Самокат, або тетродетоксину у рибу..
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29.07.2025 21:34 Ответить
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Давно пора цьому зсученому чорну мітку
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29.07.2025 21:30 Ответить
Самокат, або тетродетоксину у рибу..
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29.07.2025 21:34 Ответить
Поцікавтесь, хто за національністю Соловйов...
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29.07.2025 21:36 Ответить
єврей
має паспорт Держави Ізраїль
навіть грозився їхати воювати у складі ЦАХАЛу
здувся, пісдабол ***********
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29.07.2025 21:38 Ответить
Про це знають 10 чоловік. А укрАінци про це не чули взагалі....
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29.07.2025 21:43 Ответить
знаю, шапиро
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29.07.2025 21:45 Ответить
те, що соловйов єврей знає навіть кожен пес в українському селі.
то що з того ?

.
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29.07.2025 21:46 Ответить
Практично, усі свинособачі агітатори не мають відношення до Слов'янства. Загадка?
Це загадка тільки для тупих...
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29.07.2025 21:51 Ответить
я відкрию тобі маленьку тайну, мій друг..

на кацапії немає слов'ян !

.
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29.07.2025 22:01 Ответить
Нагадай собі:
- Ти чєй раб?
- Русскій...
На ті часи "русскій" - це київський.
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29.07.2025 22:32 Ответить
Ви помиляєтесь. Є русичі, а є русскіє яких вигадав петро1 в 1721-му році коли перейменував московію в россію, а мокшів, вєсів, чудєй, пермяків та багато інших племен і народів назвав русскімі щоб не замарачуватись . Русь і россія це як гонорар і гонорея. Звучить майже однаково, значення різне.
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29.07.2025 22:58 Ответить
Зате українці знають, що Порошенко є "євреєм", хоча насправді це фантазії юдофобів.
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29.07.2025 22:00 Ответить
це всі знають, воно само казало, що його справжнє хамільйо Шапіро.
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29.07.2025 22:24 Ответить
А шо цікавитись? - в нього національність на табло
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29.07.2025 22:20 Ответить
U nevo uzhe netu nacionalnosti , on uzhe chistii ruskii , chisteie nebivaiet !
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29.07.2025 23:12 Ответить
Я житель заходу України пропоную взяти з бюджету гроші заплатити уже професіоналу і щоб голову його найшли на Червоній площі. Я думаю це буде хороший сигнал усім. А то світ зовсім пішов геть з котушок
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29.07.2025 21:31 Ответить
Та бюджет зелених ніх не дасть..от би кілера - на цю шваль вся Україна зкинулась б..
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29.07.2025 21:36 Ответить
це дуже зарано. Він потрібен для подачі регулярних сигналів трампу. Головне щоб у Білому домі знаходились сміливці показувати ці заяви трампу, а то чоловіки звалюють цю небезпечну роботу на Меланію.
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29.07.2025 21:39 Ответить
Меланія гарна та розумна, най показує та переповідає
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29.07.2025 21:41 Ответить
є певні труднощі - у неї нема такого портативного прінтера, як у наталі харп.
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29.07.2025 21:45 Ответить
А, так то до Притули: "цей день настав - ми збираємо на кіллєра".
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29.07.2025 22:05 Ответить
іпанат
собі по шарабану ядерний удар нанеси, уйобок
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29.07.2025 21:31 Ответить
Зачем разгонять херню которую разгоняет рашка?сказал мазал. Он уже 10 лет пиз ….т
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29.07.2025 21:33 Ответить
Ага...з Жириновського теж сміялися.
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29.07.2025 21:35 Ответить
Жириновский талантом был а это чмо
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29.07.2025 21:45 Ответить
шапіро себе безсмертним вважає.
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29.07.2025 21:33 Ответить
що значить прізвище шапіро

Прізвище Шапіро є дуже поширеним єврейським (ашкеназьким) прізвищем і має кілька версій походження:

Від назви міста Шпаєр (Speyer) у Німеччині. Це найпоширеніша версія. Шпаєр був одним із трьох важливих єврейських центрів у середньовічній Німеччині (разом з Вормсом та Майнцом), відомих як міста ШУМ (акронім від Spira/Шпаєр, Worms/Вормс та Mainz/Майнц). Багато єврейських родин, що походили з цього міста, взяли його назву як прізвище.

Від арамейського слова "шапір" (שפירא). Це слово означає "гарний", "досконалий" або "чудовий".

Від слова "сапфір" (sapphire). У середньоверхньонімецькій мові слово "Speyer" могло також означати "сапфір". Талмудична традиція пов'язує сапфір з коліном Іссахара, що також могло вплинути на походження прізвища.

Таким чином, прізвище Шапіро здебільшого вказує на географічне походження предків з міста Шпаєр, або, за іншими версіями, може мати символічне значення "гарний" чи пов'язане з каменем сапфір.
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29.07.2025 21:37 Ответить
Що нам зробити, з цією інформацією?
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29.07.2025 22:04 Ответить
Не знаю.
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29.07.2025 22:11 Ответить
кіпа його голову не лікує ...бидло московське !!!
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29.07.2025 21:37 Ответить
Меня всю войну удивляет дебилизм орков с их призывами ударить ядерным оружием.
Эти ватноголовые дауны знают что такое экосистема и в том числе водная или они хотят жрать потом радиактивную картошку и продукты из Беларуси и Брянской области?А удар например по Полтавщите приведет к заражению водной системы Курской области.
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29.07.2025 21:41 Ответить
а чому Україна абсолютно не полює на рот пропаганди путіна? це не тільки соловйов-шапіро. якщо їх ліквідувати - пуйло не скоро підбере заміну.
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29.07.2025 21:42 Ответить
Легко зайдуть. Це лише трата ресурсів.
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29.07.2025 22:05 Ответить
та мова не про знайдуть... мова про те, що навіть Чуб сказав, що слова про ядерку взагалі не мають бути сказані. ну а українці за такі слова повинні наказувати жорстко кацапів. такі пропагандисти - це законна військова ціль. не більше, не менше. а законні військові цілі підлягають ліквідації. ліквідувати соловйова, медвєдєва, далі на болотах про ядерку більше ніхто не захоче пашталякати. хіба що смертники.
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29.07.2025 23:11 Ответить
Його цілодобово охороняють, а як що його кінчуть, то на його місце ще з десяток знайдуть не менш відбитих на голову.
Правда там його синочок десь за кордоном тусить, но поважні західні партнери будуть дуже не схвально до цього відноситься.
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29.07.2025 22:50 Ответить
А ведь могут ударить ядеркой, они ведь ****тые.
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29.07.2025 21:42 Ответить
Не настільки, щоб зачепити членів НАТО Польщу, Румунію і навіть орбанівську Угорщину. 😊
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29.07.2025 22:04 Ответить
І хтось ще буде говорити що Україні не потрібна ядерна зброя? Аби воно знало що прилетить у відповідь по моцкві воно б обісралося даже таке говорити.
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29.07.2025 21:42 Ответить
воно і без української ядерки має обісратися. як Кива.
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29.07.2025 23:13 Ответить
навіщо це тут , хто хоче подивитися московитів, може це зробити самостійно...
нічого нового чи надзвичайного в цьому відео немає
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29.07.2025 21:42 Ответить
Потрібно стерти з лиця ЗЕМЛІ тебЕ і твоїх виродків до 7 коліна, УЙОБОК недороблений.
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29.07.2025 21:42 Ответить
В Лондоні живе його син пітарок.
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29.07.2025 21:52 Ответить
Після чого трамп пообіцяє атакамси та ще 2 петріоти, та, мабуть, ще 30 абрамсів без уранової броні
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29.07.2025 21:44 Ответить
Нічого нового . Я ще не бачив жодного ефіру того дебіла , де б він не пропонував щось - десь розбомбити ядерною бімбою . В нього робота така .
Він сотні разів вже бомбив своїм ядерним ротом - Київ , Одесу , Харків , і десятки разів Берлін , Лондон і Париж .
А на бідний Вашингтон , за весь час , вже скинув мабуть штук 1000 ядерних боєголовок .
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29.07.2025 21:44 Ответить
мля.. і немає шоль самокату якогось на нього чи дійсно найняти треба фахівця...
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29.07.2025 21:45 Ответить
Зачем Львов? Есть гораздо лучшая цель.
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29.07.2025 21:45 Ответить
Бо його батько копав львівське метро
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29.07.2025 22:46 Ответить
Это там, где С.А.Бандера прячется?
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29.07.2025 23:03 Ответить
Чекаємо підозру від СБУ
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29.07.2025 21:47 Ответить
Й потужніші санкції від РНБО
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29.07.2025 22:09 Ответить
Буває після підозри СБУ підозрюваного вже більше нічого не хвилює, https://www.unian.ua/world/igor-kirillov-rosiyskogo-generala-likviduvala-sbu-12855021.html if you know what I mean
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29.07.2025 22:42 Ответить
Коли вже убють цю нациську паскуду ,воно не має права на існування.
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29.07.2025 21:48 Ответить
Стєрун сраний.
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29.07.2025 21:49 Ответить
@ (https://x.com/IlonaD00/status/1950222602007404633?t=6wyxodhhNiUCYJX5Hm8VBQ&s=19 пісня):
Ех посадити би *****, блдь, на орєшнік,
І хай летить до кім-чен-ина, підaрас,
Щоб розх**рив довбойобів всіх тамтешніх,
Та в заграниці побував в останній раз...
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29.07.2025 21:50 Ответить
Смердяче шапіро рудольф,з одної секти чекістів-сталіністів із ZекоМандою.
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29.07.2025 21:50 Ответить
А добре було б випробувати брудну атомну бомбу в масквє.
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29.07.2025 21:52 Ответить
В мире уже осталось очень мало мест, куда ещё не шарахнул ядеркой этот дурачок а тем временем на раиссии ситуейшен такая что это уже по ним все кто мог долбанул ядрёной бомбой..
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29.07.2025 21:52 Ответить
Він це постійно говорить, чи згадав вперше за довгий час? Можливо на фоні трампових заяв пуйло віддало наказ гнати про ядерку. Нещодавно й головний алкаш раші розписував про ймовірні погрози.
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29.07.2025 21:56 Ответить
Навіщо публікувати цей "баян" ? Це пропагандон ще до війни пропонував втопити Британські острови, а на місці США зробив протоку ім.сталіна.
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29.07.2025 21:57 Ответить
Щоб поржати.
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29.07.2025 22:06 Ответить
Це воно, про Воронежську і Смоленську губернії, глаголить??
У нього, єрунда, уже давно обвисла, а він, все теліпає нею…
Московіт, про своїх отприсков, забув!?!
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29.07.2025 22:00 Ответить
В ці страшилки вже давно ніхто не вірить, навіть самі козломорді. Адже невідомо, як би відреагував на таку дію цивілізований світ. Тож єдиний варіант справді всіх налякати - ******* ядеркою по власній території.
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29.07.2025 22:00 Ответить
Такі погрози стаються в історії будь-якого народу, якщо до влади регулярно обирати собі понад третину століття таке чмо як зелений лох.
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29.07.2025 22:02 Ответить
Чорт ***!
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29.07.2025 22:02 Ответить
Мариуполь отстроил?! 🤡🥳😂🤪🤣😅
Отстроилка не отросла ещё!!!🤡🥳
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29.07.2025 22:04 Ответить
Ой пропагандон. Арештоване майно за кордоном цієі рашнвафлі не продали?
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29.07.2025 22:04 Ответить
Та він про це вже вісім років кукарікає. Теж мені новина.
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29.07.2025 22:14 Ответить
Шкода, Малюку бракує часу на нього,- треба "вбити" НАБУ...
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29.07.2025 22:16 Ответить
И что хочет сказать Буданов?
ну если он Буданов, а не зеданов, который слил разработку вагнеровцев лукашенку. И Буданов тогда получил должность.
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29.07.2025 22:24 Ответить
Так куди донатити на його анігіляцію?
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29.07.2025 22:28 Ответить
Це відео здибанки під@рів треба силоміць крутити Трампу щодня, як у фільмі Кубрика "Механічний апельсин".
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29.07.2025 22:29 Ответить
Сподіваюсь - наше МЗС потурбувадось , аби в Польщі це побачило якомога більше народу ?
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29.07.2025 22:47 Ответить
рафінований фашизм
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29.07.2025 22:52 Ответить
Хіба цей чорт не заслуговує на ліквідацію?
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29.07.2025 23:03 Ответить
Після арешту чотирьох віл на озері Комо йому треба ядрьону бімбу на Італію кидати.
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29.07.2025 23:12 Ответить
 
 