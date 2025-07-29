Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує завдати ядерного удару по заходу України. ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує завдати ядерного удару по заходу України, розрахувавши напрямок вітру таким чином, щоб радіоактивні опади накрили Польщу. Також він закликав стерти з лиця землі Львів, а на його місці "Росія відбудує нове місто".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ.
Топ коментарі
+24 Михайло Иляш
показати весь коментар29.07.2025 21:31 Відповісти Посилання
+16 Валентин Коваль #587289
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+9 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар29.07.2025 21:38 Відповісти Посилання
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має паспорт Держави Ізраїль
навіть грозився їхати воювати у складі ЦАХАЛу
здувся, пісдабол ***********
то що з того ?
.
Це загадка тільки для тупих...
на кацапії немає слов'ян !
.
собі по шарабану ядерний удар нанеси, уйобок
Прізвище Шапіро є дуже поширеним єврейським (ашкеназьким) прізвищем і має кілька версій походження:
Від назви міста Шпаєр (Speyer) у Німеччині. Це найпоширеніша версія. Шпаєр був одним із трьох важливих єврейських центрів у середньовічній Німеччині (разом з Вормсом та Майнцом), відомих як міста ШУМ (акронім від Spira/Шпаєр, Worms/Вормс та Mainz/Майнц). Багато єврейських родин, що походили з цього міста, взяли його назву як прізвище.
Від арамейського слова "шапір" (שפירא). Це слово означає "гарний", "досконалий" або "чудовий".
Від слова "сапфір" (sapphire). У середньоверхньонімецькій мові слово "Speyer" могло також означати "сапфір". Талмудична традиція пов'язує сапфір з коліном Іссахара, що також могло вплинути на походження прізвища.
Таким чином, прізвище Шапіро здебільшого вказує на географічне походження предків з міста Шпаєр, або, за іншими версіями, може мати символічне значення "гарний" чи пов'язане з каменем сапфір.
Эти ватноголовые дауны знают что такое экосистема и в том числе водная или они хотят жрать потом радиактивную картошку и продукты из Беларуси и Брянской области?А удар например по Полтавщите приведет к заражению водной системы Курской области.
нічого нового чи надзвичайного в цьому відео немає
Він сотні разів вже бомбив своїм ядерним ротом - Київ , Одесу , Харків , і десятки разів Берлін , Лондон і Париж .
А на бідний Вашингтон , за весь час , вже скинув мабуть штук 1000 ядерних боєголовок .
Ех посадити би *****, блдь, на орєшнік,
І хай летить до кім-чен-ина, підaрас,
Щоб розх**рив довбойобів всіх тамтешніх,
Та в заграниці побував в останній раз...
У нього, єрунда, уже давно обвисла, а він, все теліпає нею…
Московіт, про своїх отприсков, забув!?!
Отстроилка не отросла ещё!!!🤡🥳