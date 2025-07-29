Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує завдати ядерного удару по заходу України. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує завдати ядерного удару по заходу України, розрахувавши напрямок вітру таким чином, щоб радіоактивні опади накрили Польщу. Також він закликав стерти з лиця землі Львів, а на його місці "Росія відбудує нове місто".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ.

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