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Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує завдати ядерного удару по заходу України. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує завдати ядерного удару по заходу України, розрахувавши напрямок вітру таким чином, щоб радіоактивні опади накрили Польщу. Також він закликав стерти з лиця землі Львів, а на його місці "Росія відбудує нове місто".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ.

Також дивіться: Пропагандист Соловйов пропонує переселити хуситів і сомалійців у Калінінградську область: "Они объяснят прибалтам, кто здесь хозяин". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2844) росія (66930) ядерна зброя (1202) Соловйов Володимир (142)


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Топ коментарі
+24
Я житель заходу України пропоную взяти з бюджету гроші заплатити уже професіоналу і щоб голову його найшли на Червоній площі. Я думаю це буде хороший сигнал усім. А то світ зовсім пішов геть з котушок
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29.07.2025 21:31 Відповісти
+16
Давно пора цьому зсученому чорну мітку
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29.07.2025 21:30 Відповісти
+9
єврей
має паспорт Держави Ізраїль
навіть грозився їхати воювати у складі ЦАХАЛу
здувся, пісдабол ***********
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29.07.2025 21:38 Відповісти
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Давно пора цьому зсученому чорну мітку
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29.07.2025 21:30 Відповісти
Самокат, або тетродетоксину у рибу..
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29.07.2025 21:34 Відповісти
Поцікавтесь, хто за національністю Соловйов...
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29.07.2025 21:36 Відповісти
єврей
має паспорт Держави Ізраїль
навіть грозився їхати воювати у складі ЦАХАЛу
здувся, пісдабол ***********
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29.07.2025 21:38 Відповісти
Про це знають 10 чоловік. А укрАінци про це не чули взагалі....
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29.07.2025 21:43 Відповісти
знаю, шапиро
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29.07.2025 21:45 Відповісти
те, що соловйов єврей знає навіть кожен пес в українському селі.
то що з того ?

.
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29.07.2025 21:46 Відповісти
Практично, усі свинособачі агітатори не мають відношення до Слов'янства. Загадка?
Це загадка тільки для тупих...
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29.07.2025 21:51 Відповісти
я відкрию тобі маленьку тайну, мій друг..

на кацапії немає слов'ян !

.
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29.07.2025 22:01 Відповісти
Зате українці знають, що Порошенко є "євреєм", хоча насправді це фантазії юдофобів.
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29.07.2025 22:00 Відповісти
А шо цікавитись? - в нього національність на табло
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29.07.2025 22:20 Відповісти
Я житель заходу України пропоную взяти з бюджету гроші заплатити уже професіоналу і щоб голову його найшли на Червоній площі. Я думаю це буде хороший сигнал усім. А то світ зовсім пішов геть з котушок
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29.07.2025 21:31 Відповісти
Та бюджет зелених ніх не дасть..от би кілера - на цю шваль вся Україна зкинулась б..
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29.07.2025 21:36 Відповісти
це дуже зарано. Він потрібен для подачі регулярних сигналів трампу. Головне щоб у Білому домі знаходились сміливці показувати ці заяви трампу, а то чоловіки звалюють цю небезпечну роботу на Меланію.
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29.07.2025 21:39 Відповісти
Меланія гарна та розумна, най показує та переповідає
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29.07.2025 21:41 Відповісти
є певні труднощі - у неї нема такого портативного прінтера, як у наталі харп.
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29.07.2025 21:45 Відповісти
А, так то до Притули: "цей день настав - ми збираємо на кіллєра".
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29.07.2025 22:05 Відповісти
іпанат
собі по шарабану ядерний удар нанеси, уйобок
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29.07.2025 21:31 Відповісти
Зачем разгонять херню которую разгоняет рашка?сказал мазал. Он уже 10 лет пиз ….т
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29.07.2025 21:33 Відповісти
Ага...з Жириновського теж сміялися.
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29.07.2025 21:35 Відповісти
Жириновский талантом был а это чмо
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29.07.2025 21:45 Відповісти
шапіро себе безсмертним вважає.
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29.07.2025 21:33 Відповісти
що значить прізвище шапіро

Прізвище Шапіро є дуже поширеним єврейським (ашкеназьким) прізвищем і має кілька версій походження:

Від назви міста Шпаєр (Speyer) у Німеччині. Це найпоширеніша версія. Шпаєр був одним із трьох важливих єврейських центрів у середньовічній Німеччині (разом з Вормсом та Майнцом), відомих як міста ШУМ (акронім від Spira/Шпаєр, Worms/Вормс та Mainz/Майнц). Багато єврейських родин, що походили з цього міста, взяли його назву як прізвище.

Від арамейського слова "шапір" (שפירא). Це слово означає "гарний", "досконалий" або "чудовий".

Від слова "сапфір" (sapphire). У середньоверхньонімецькій мові слово "Speyer" могло також означати "сапфір". Талмудична традиція пов'язує сапфір з коліном Іссахара, що також могло вплинути на походження прізвища.

Таким чином, прізвище Шапіро здебільшого вказує на географічне походження предків з міста Шпаєр, або, за іншими версіями, може мати символічне значення "гарний" чи пов'язане з каменем сапфір.
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29.07.2025 21:37 Відповісти
Що нам зробити, з цією інформацією?
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29.07.2025 22:04 Відповісти
Не знаю.
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29.07.2025 22:11 Відповісти
кіпа його голову не лікує ...бидло московське !!!
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29.07.2025 21:37 Відповісти
Меня всю войну удивляет дебилизм орков с их призывами ударить ядерным оружием.
Эти ватноголовые дауны знают что такое экосистема и в том числе водная или они хотят жрать потом радиактивную картошку и продукты из Беларуси и Брянской области?А удар например по Полтавщите приведет к заражению водной системы Курской области.
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29.07.2025 21:41 Відповісти
а чому Україна абсолютно не полює на рот пропаганди путіна? це не тільки соловйов-шапіро. якщо їх ліквідувати - пуйло не скоро підбере заміну.
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29.07.2025 21:42 Відповісти
Легко зайдуть. Це лише трата ресурсів.
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29.07.2025 22:05 Відповісти
А ведь могут ударить ядеркой, они ведь ****тые.
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29.07.2025 21:42 Відповісти
Не настільки, щоб зачепити членів НАТО Польщу, Румунію і навіть орбанівську Угорщину. 😊
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29.07.2025 22:04 Відповісти
І хтось ще буде говорити що Україні не потрібна ядерна зброя? Аби воно знало що прилетить у відповідь по моцкві воно б обісралося даже таке говорити.
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29.07.2025 21:42 Відповісти
навіщо це тут , хто хоче подивитися московитів, може це зробити самостійно...
нічого нового чи надзвичайного в цьому відео немає
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29.07.2025 21:42 Відповісти
Потрібно стерти з лиця ЗЕМЛІ тебЕ і твоїх виродків до 7 коліна, УЙОБОК недороблений.
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29.07.2025 21:42 Відповісти
В Лондоні живе його син пітарок.
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29.07.2025 21:52 Відповісти
Після чого трамп пообіцяє атакамси та ще 2 петріоти, та, мабуть, ще 30 абрамсів без уранової броні
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29.07.2025 21:44 Відповісти
Нічого нового . Я ще не бачив жодного ефіру того дебіла , де б він не пропонував щось - десь розбомбити ядерною бімбою . В нього робота така .
Він сотні разів вже бомбив своїм ядерним ротом - Київ , Одесу , Харків , і десятки разів Берлін , Лондон і Париж .
А на бідний Вашингтон , за весь час , вже скинув мабуть штук 1000 ядерних боєголовок .
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29.07.2025 21:44 Відповісти
мля.. і немає шоль самокату якогось на нього чи дійсно найняти треба фахівця...
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29.07.2025 21:45 Відповісти
Зачем Львов? Есть гораздо лучшая цель.
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29.07.2025 21:45 Відповісти
Чекаємо підозру від СБУ
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29.07.2025 21:47 Відповісти
Й потужніші санкції від РНБО
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29.07.2025 22:09 Відповісти
Коли вже убють цю нациську паскуду ,воно не має права на існування.
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29.07.2025 21:48 Відповісти
Стєрун сраний.
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29.07.2025 21:49 Відповісти
@ (https://x.com/IlonaD00/status/1950222602007404633?t=6wyxodhhNiUCYJX5Hm8VBQ&s=19 пісня):
Ех посадити би *****, блдь, на орєшнік,
І хай летить до кім-чен-ина, підaрас,
Щоб розх**рив довбойобів всіх тамтешніх,
Та в заграниці побував в останній раз...
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29.07.2025 21:50 Відповісти
Смердяче шапіро рудольф,з одної секти чекістів-сталіністів із ZекоМандою.
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29.07.2025 21:50 Відповісти
А добре було б випробувати брудну атомну бомбу в масквє.
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29.07.2025 21:52 Відповісти
В мире уже осталось очень мало мест, куда ещё не шарахнул ядеркой этот дурачок а тем временем на раиссии ситуейшен такая что это уже по ним все кто мог долбанул ядрёной бомбой..
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29.07.2025 21:52 Відповісти
Він це постійно говорить, чи згадав вперше за довгий час? Можливо на фоні трампових заяв пуйло віддало наказ гнати про ядерку. Нещодавно й головний алкаш раші розписував про ймовірні погрози.
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29.07.2025 21:56 Відповісти
Навіщо публікувати цей "баян" ? Це пропагандон ще до війни пропонував втопити Британські острови, а на місці США зробив протоку ім.сталіна.
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29.07.2025 21:57 Відповісти
Щоб поржати.
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29.07.2025 22:06 Відповісти
Це воно, про Воронежську і Смоленську губернії, глаголить??
У нього, єрунда, уже давно обвисла, а він, все теліпає нею…
Московіт, про своїх отприсков, забув!?!
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29.07.2025 22:00 Відповісти
В ці страшилки вже давно ніхто не вірить, навіть самі козломорді. Адже невідомо, як би відреагував на таку дію цивілізований світ. Тож єдиний варіант справді всіх налякати - ******* ядеркою по власній території.
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29.07.2025 22:00 Відповісти
Такі погрози стаються в історії будь-якого народу, якщо до влади регулярно обирати собі понад третину століття таке чмо як зелений лох.
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29.07.2025 22:02 Відповісти
Чорт ***!
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29.07.2025 22:02 Відповісти
Мариуполь отстроил?! 🤡🥳😂🤪🤣😅
Отстроилка не отросла ещё!!!🤡🥳
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29.07.2025 22:04 Відповісти
Ой пропагандон. Арештоване майно за кордоном цієі рашнвафлі не продали?
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29.07.2025 22:04 Відповісти
Та він про це вже вісім років кукарікає. Теж мені новина.
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29.07.2025 22:14 Відповісти
Шкода, Малюку бракує часу на нього,- треба "вбити" НАБУ...
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29.07.2025 22:16 Відповісти
 
 