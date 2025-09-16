УКР
Судитимуть правоохоронця та ексвійськового ТЦК Донеччини, які налагодили "бізнес" на військовозобов’язаних чоловіках, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця та колишнього військовослужбовця територіального центру комплектування Донецької області, які налагодили "бізнес" на військовозобов’язаних чоловіках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бюро.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як зазначається, вони підшуковували чоловіків призовного віку, які прагнули виїхати з України під час війни. За 20 тисяч доларів США зловмисники надавали клієнтам підроблені військово-облікові документи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано правоохоронця, який за хабарі "звільняв" військовозобов’язаних із ТЦК, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Донеччині судитимуть поліціянта та військового ТЦК:

У "паперах" використовувалась печатка зразка 2019 року та підпис колишнього військового комісара, а також вносились неправдиві дані про непридатність до служби в Єдиний електронний реєстр "Оберіг".

При цьому чоловікам навіть не потрібно було проходити військово-лікарську комісію. У разі додаткових труднощів ділки вимагали ще 1 тисячу доларів.

У квітні 2025 року співробітники ДБР затримали організаторів під час отримання 20 тисяч доларів США від клієнта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано начальника одного з підрозділів РЦК – депутата Надвірнянської міської ради, який допомагав ухилянтам зніматися з розшуку, - СБУ

Обидва фігуранти обвинувачуються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

суд (11866) Донецька область (9604) ДБР (3726) ухилянти (1157) ТЦК та СП (800)
Економічне бронювання!!
Поранені нафронтовики, інваліди і ветерани!
Потужні Патріоти!
Завзяті професійні служаки Вітчизни!
Це все звісно не про них
показати весь коментар
16.09.2025 17:20 Відповісти
Не вірю! Чергова брудна ворожа ІПСО! В тцк служать виключно чесні та порядні громадяни!
показати весь коментар
16.09.2025 17:22 Відповісти
+
показати весь коментар
16.09.2025 17:35 Відповісти
Вони навіть сплять з ввімкненими бодікамерами щоб небуло наклепів щодо порушень з їх боку.
показати весь коментар
16.09.2025 17:44 Відповісти
В справі появияться "ймовірно налагодили" і справу закриють
показати весь коментар
16.09.2025 17:24 Відповісти
ДБР, забула про Марченко (слугу народа), та що кидала сумку з грошима через паркан! І то, були хабарі від мобілізації... мабуть, ето другоє.
показати весь коментар
16.09.2025 17:33 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять!
показати весь коментар
16.09.2025 17:46 Відповісти
Не бідненькі ухилянтики, прям гордість за багатих громадян.
показати весь коментар
16.09.2025 17:49 Відповісти
 
 