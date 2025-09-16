Судитимуть правоохоронця та ексвійськового ТЦК Донеччини, які налагодили "бізнес" на військовозобов’язаних чоловіках, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця та колишнього військовослужбовця територіального центру комплектування Донецької області, які налагодили "бізнес" на військовозобов’язаних чоловіках.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як зазначається, вони підшуковували чоловіків призовного віку, які прагнули виїхати з України під час війни. За 20 тисяч доларів США зловмисники надавали клієнтам підроблені військово-облікові документи.

У "паперах" використовувалась печатка зразка 2019 року та підпис колишнього військового комісара, а також вносились неправдиві дані про непридатність до служби в Єдиний електронний реєстр "Оберіг".

При цьому чоловікам навіть не потрібно було проходити військово-лікарську комісію. У разі додаткових труднощів ділки вимагали ще 1 тисячу доларів.

У квітні 2025 року співробітники ДБР затримали організаторів під час отримання 20 тисяч доларів США від клієнта.

Обидва фігуранти обвинувачуються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.



