Затримано правоохоронця, який за хабарі "звільняв" військовозобов’язаних із ТЦК, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР спільно з СБУ викрили на Миколаївщині правоохоронця, який допомагав за гроші "випускати" військовозобов’язаних з районних територіальних центрів комплектування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Зокрема, до нього звернувся місцевий підприємець із проханням посприяти у поверненні його підлеглого, якого після перевірки документів затримали співробітники РТЦК. Посадовець пообіцяв за гроші "вирішити питання".
Вартість "послуги"
Правоохоронець вже на наступний день забрав працівника з ТЦК та домовився "віддати" його підприємцю на трасі Миколаїв - Київ за 2 тисячі доларів. ДБР затримало його під час так званого обміну.
Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службову особу (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
ДБР наразі перевіряє можливу причетність до оборудки посадовців районного центру комплектування.
"Звільнений" правоохоронцем військовозобов’язаний наразі проходить військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби в Збройних Силах України.
Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
поліцейським рейдом?
чи, як написано, домовився?
то, де той з ким домовилися?
тупа, чергова ****** профанація від зелених гнід!!!!!
то, піде в рубіж, чи обере тюрягу?
до речі, мєнти, спіймали звєзду, круче, чим яйця бога. такого свавілля не було з 90х!!!!!
агов, зелений дегенат клименко, коли крайній раз трусив є'балом на камери?
ТЦК це тюрьма? Там можуть когось утримувати? У нас же підвалів нема, якщо вірити ботам.
А як звільнив?
Приїхав і попросив «хлопці віддайте»?
Пряме свідчення, що все ТЦК корумповане