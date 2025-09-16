УКР
Затримано правоохоронця, який за хабарі "звільняв" військовозобов’язаних із ТЦК, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили на Миколаївщині правоохоронця, який допомагав за гроші "випускати" військовозобов’язаних з районних територіальних центрів комплектування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Зокрема, до нього звернувся місцевий підприємець із проханням посприяти у поверненні його підлеглого, якого після перевірки документів затримали співробітники РТЦК. Посадовець пообіцяв за гроші "вирішити питання".

Вартість "послуги"

Правоохоронець вже на наступний день забрав працівника з ТЦК та домовився "віддати" його підприємцю на трасі Миколаїв - Київ за 2 тисячі доларів. ДБР затримало його під час так званого обміну.

хабарник викупляв мобілізованих із тцк
хабарник викупляв мобілізованих із тцк
хабарник викупляв мобілізованих із тцк

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службову особу (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

ДБР наразі перевіряє можливу причетність до оборудки посадовців районного центру комплектування.

"Звільнений" правоохоронцем військовозобов’язаний наразі проходить військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби в Збройних Силах України.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

2к це доля мусора, взагалі то ставки за "звільнення" набагато більші і про це всім добре відомо
показати весь коментар
16.09.2025 14:35 Відповісти
як, саме звільняв?
поліцейським рейдом?
чи, як написано, домовився?
то, де той з ким домовилися?
тупа, чергова ****** профанація від зелених гнід!!!!!

то, піде в рубіж, чи обере тюрягу?

до речі, мєнти, спіймали звєзду, круче, чим яйця бога. такого свавілля не було з 90х!!!!!
агов, зелений дегенат клименко, коли крайній раз трусив є'балом на камери?
показати весь коментар
16.09.2025 14:39 Відповісти
І це при тому що ніяких гарантій для "звільненого" ніхто не давав. Міг знову загриміти до буса через добу.
показати весь коментар
16.09.2025 14:41 Відповісти
там вроде фабрикуется дело, типа фигурант по нему проходит... тцк тоже в доле в схеме и отпускают....
показати весь коментар
16.09.2025 14:50 Відповісти
Є і пропозиція, і попит, тільки пересічні бубочки бачать лише "сферу послуг".
показати весь коментар
16.09.2025 15:12 Відповісти
Звільнив з ТЦК?
ТЦК це тюрьма? Там можуть когось утримувати? У нас же підвалів нема, якщо вірити ботам.
А як звільнив?
Приїхав і попросив «хлопці віддайте»?
Пряме свідчення, що все ТЦК корумповане
показати весь коментар
16.09.2025 15:32 Відповісти
 
 