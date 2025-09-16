Переправлення ухилянтів до Угорщини за $6200: на Закарпатті затримано двох організаторів, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті правоохоронці викрили організаторів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Угорщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, схему організував 27-річний житель регіону, який перебуваючи під вартою в установі виконання покарань, координував дії своєї спільниці. Жінка за 6200 доларів США мала намір переправити 30-річного львів’янина за кордон.

Її затримали в Мукачеві під час отримання коштів від клієнта. Переправницю взяли під варту у порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про подальші процесуальні кроки.

