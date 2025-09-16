УКР
Переправлення ухилянтів до Угорщини за $6200: на Закарпатті затримано двох організаторів, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті правоохоронці викрили організаторів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Угорщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів через кордон до Угорщини
Фото: ДПСУ

Як зазначається, схему організував 27-річний житель регіону, який перебуваючи під вартою в установі виконання покарань, координував дії своєї спільниці. Жінка за 6200 доларів США мала намір переправити 30-річного львів’янина за кордон.

Її затримали в Мукачеві під час отримання коштів від клієнта. Переправницю взяли під варту у порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про подальші процесуальні кроки.

Закарпатська область
