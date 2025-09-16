РУС
Переправка уклонистов в Венгрию за $6200: на Закарпатье задержаны два организатора, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье правоохранители разоблачили организаторов незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в Венгрию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В Закарпатье раскрыли схему переправки уклонистов через границу в Венгрию
Фото: ГПСУ

Как отмечается, схему организовал 27-летний житель региона, который находясь под стражей в учреждении исполнения наказаний, координировал действия своей сообщницы. Женщина за 6200 долларов США намеревалась переправить 30-летнего львовянина за границу.

Ее задержали в Мукачево во время получения средств от клиента. Переправщицу взяли под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о дальнейших процессуальных шагах.

Закарпатская область
