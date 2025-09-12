УКР
Створили фейкові ліцеї та влаштовували туди "викладачів" для бронювання від мобілізації: СБУ викрила схему в Києві та Вінниці. ФОТОрепортаж

У Києві та Вінниці затримано ділків, які заробляли на фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних до "липових" закладів освіти, що давало їм "бронь" від призову.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, фігуранти зареєстрували 8 приватних ліцеїв, на які отримали від Київської міської держадміністрації (КМДА) ліцензії на здійснення навчального процесу.

Ці школи існували лише "на папері", не мали фізичних адрес і за фактом не проводили освітньої діяльності.

"Злочинна схема полягала у тому, що ділки влаштовували ухилянтів з усієї України до цих неіснуючих навчальних закладів на "посади викладачів", а це гарантувало їм "бронь" від призову. Вартість такої "послуги" становила 3 тис. доларів США. Додатково "клієнти" щомісяця платили майже 20 тис. грн, частина яких осідала в "кишенях" організаторів оборудки, решту віддавали фіктивним директорам неіснуючих шкіл як "зарплату", - пояснили в СБУ.

Це дозволило уникнути мобілізації понад 200 військовозобов'язаним.

На отримані прибутки, встановила СБУ, організатор схеми придбав авто преміум-класу за 6 млн грн та елітні апартаменти у центрі Києва.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено телефони, печатки, документацію та чорнові записи із доказами злочинів.

Липові ліцеї для ухилення від мобілізації. СБУ викрила схему
Фото: Служба безпеки України
Липові ліцеї для ухилення від мобілізації. СБУ викрила схему
Фото: Служба безпеки України

Силовики затримали організатора схеми, його бухгалтера та одного з "директорів" фейкових ліцеїв.

Їм та ще двом спільникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Липові ліцеї для ухилення від мобілізації. СБУ викрила схему
Фото: Служба безпеки України
Липові ліцеї для ухилення від мобілізації. СБУ викрила схему
Фото: Служба безпеки України
Липові ліцеї для ухилення від мобілізації. СБУ викрила схему
Фото: Служба безпеки України
Липові ліцеї для ухилення від мобілізації. СБУ викрила схему
Фото: Служба безпеки України
Липові ліцеї для ухилення від мобілізації. СБУ викрила схему
Фото: Служба безпеки України

Діловари - шустрі 0днако!
показати весь коментар
12.09.2025 15:43 Відповісти
В Запоріжжі 3 тисячи лівих АСПІРАНТІВ закалапуцалі!
І шо? Три дні погомоніли і все як і раніше...
показати весь коментар
12.09.2025 15:44 Відповісти
забайтився?
показати весь коментар
12.09.2025 16:17 Відповісти
поясніть мені!!!!!!
яким чином сбу має відношення до аферизму?
сбу продовжує заковувати себе все глибше і глибше!
фейкові справи кожного дня! кожну годину!
ааааа......
нарешті, я допер!
буржуї почали трусити таможню!
показати весь коментар
12.09.2025 15:46 Відповісти
Корупцію у владі коли будуть викривати?
показати весь коментар
12.09.2025 15:47 Відповісти
ви ні панімаіті-ета другоє...
показати весь коментар
12.09.2025 16:11 Відповісти
Тімур Ткаченко вже приготував одеяло для СІЗО ? Чи ставленники Зеленського недоторкані ?
показати весь коментар
12.09.2025 15:52 Відповісти
 
 