Передавав РФ дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж
У Сумах затримано російського інформатора, який збирав дані про позиції українських військ для ворога.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях.
"Фігурантом є 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника "управління фсб по Республіці Крим". За його інструкцією інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини.
Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою ворог сподівався в онлайн-режимі відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової", - йдеться в повідомленні.
Пізніше ФСБ "відрядила" свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ.
СБУ затримала чоловіка. Під час обушків у нього вилучено смартфони із різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів із ФСБ.
Наразі йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
