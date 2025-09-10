УКР
Двоє підлітків намагалися підірвати житло українського захисника у Львові: їх завербувала РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Львові запобігли новому теракту. Було затримано двох неповнолітніх, які на замовлення РФ намагалися підірвати таунхаус, де проживав український захисник. 

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що юнаки залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів.

Двоє підлітків хотіли підірвати військового у Львові на замовлення РФ
Двоє підлітків хотіли підірвати військового у Львові на замовлення РФ
Двоє підлітків хотіли підірвати військового у Львові на замовлення РФ

"Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили на "локації" телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з рф. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали виконавців "на гарячому", коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу", - йдеться в повідомленні.

Затримані - двоє жителів Львова 14 та 15 років, яких росіяни завербували у Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків".

Двоє підлітків хотіли підірвати військового у Львові на замовлення РФ

Юнаки після інструктажу від окупантів отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту.

У них вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором.

Наразі підліткам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Львів (3142) СБУ (13336) теракт (1065) Львівська область (2541) Львівський район (110)
+16
Чому всі спецслужби, особливо СБУ направлені на фальшування справ проти опозиції і патріотів України, а не на виявлення російських терористів і їх агентів?
10.09.2025 10:09 Відповісти
+13
для ОПи страшна опозиція, а терористи їм - "класово свої" (Какая разніца)
10.09.2025 10:16 Відповісти
+10
Тому що ніхто не займається патріотичним вихованням молоді
10.09.2025 10:07 Відповісти
Тому що ніхто не займається патріотичним вихованням молоді
10.09.2025 10:07 Відповісти
як ніхто не займається ?

а наш Величний преЗЄдєнт, який весь час талдичить:"Какая разніца ?"

і вже дійшли до какой такой какой разніци, що американці пропонують затвердити в Україні російську мову і церкву.
ви чули категоричний протест преЗЄдента, чи нашого МІДа?

.
10.09.2025 10:14 Відповісти
тому що смердючі органи не хочуть на передок. таких справ буде тільки більше, поки триває війна. історія повторюється.
показати весь коментар
Ми бачимо, як Ви строчите з "передка".
показати весь коментар
Ви не праві, москалі багато займаюсться вихованням НАШОЇ молоді ...
показати весь коментар
Нагуя воно їм? - з бошкою дружать?
показати весь коментар
Львов, ****, стал опасный
показати весь коментар
Ми родились і вже біда шугає над нами
показати весь коментар
чи "зробили Львів разом" ?

.
10.09.2025 10:24 Відповісти
Чому всі спецслужби, особливо СБУ направлені на фальшування справ проти опозиції і патріотів України, а не на виявлення російських терористів і їх агентів?
10.09.2025 10:09 Відповісти
для ОПи страшна опозиція, а терористи їм - "класово свої" (Какая разніца)
10.09.2025 10:16 Відповісти
бо татаров, бо зєля - це малороси. це похохоронна команда для контрольованого знищення України.
показати весь коментар
Стаття про викриття терористів, а Ви пишете, що спецслужби не викривають... Як так?
показати весь коментар
Дуже просто - викривають, це коли затримують на стадії підготовки, а не після реалізації. І затримують не тих, а для піару перед нарідом, що вони працюють. Не хочеться так думати, але маю думки, що злочинна влада могла і дати сховище для злочинця, бо в них опозиція основний ворог, особливо ті, хто був на Майдані. Вони були і підтримували антимайдан.
показати весь коментар
куратори точно з рф?
показати весь коментар
Могли бути під прикриттям таких самих з офісу президента, бо там одні антимайданівці.
показати весь коментар
сбу, треба терміново, щось робити з "репутацією"!
чекаємо, від 95 кварталу, *********** історій......
показати весь коментар
СБУ треба буде перейменувати. Бо з такою ганьбою жити не можна.
показати весь коментар
типа "сто груп чеченських терористів напали на ОПу" ?

.
10.09.2025 10:18 Відповісти
Я завжди був переконливим противником смертної кари. Але за останні роки моя переконливість кудись безслідно зникла.
показати весь коментар
Якщо з молоддю нікому займатись з України, то нею займатиметься з фсб. все закономірно, лігами сміху та іншим лайном-95 по телику нікого не виховаєш.
показати весь коментар
Ну не доходить до зелених тварин, що потрібне патріотичне виховування дітей, потрібно запроваджувати пласт, чи аналог, а не спихувати, що то батьки винні, що так виховали дітей, хоча я жодного батька чи матір не знаю, що бажають зла своїм дітям. Пам'ятається, коли поступивши до Львова в технікум, нас студентів збирали на лекції, на яких розказували про наркоманію, таксікоманію , розказували про шкоду і так далі, а коли служив в ВМФ у Владивостоці, то знаючи про наркоманію, не вживав наркотики і був єдиний із всіх хлопців, хоча на мене тиснули, але не піддався, а слабохарактерні, мамині синочки, легко піддавались, пізніше фігово закінчували.
показати весь коментар
так, без виховання молоді нація приречена. це вже багато раз доказано історією. Та нам свідомо це просте правило замилюють.
Просто вдумайтесь - кожна країна патріотичним вихованням всього населення, а особливо молоді. Героізують навіть вигадані подвиги, що людям було на кого рівнятись.
А що в Україні? анти виховання - висміюють українця, зображують його тупим, жадібним шараварником. Це не збіг - це державна політика.
показати весь коментар
Цілком погоджуюсь, от тому гнобили Ющенка за патріотизм, зараз Пороха і їм такі люди не вигідні, тому привели до влади о ! о! таке непорозуміння, для якої все-какая разніца!
показати весь коментар
Треба було мобілізувати і молодих. А так просили їх на свавілля долі.
показати весь коментар
. свавілля долі???? Невже не змогли в ФСБ нормальних методичок зробити? Хіба не видно що гугль лажає?
показати весь коментар
Пионеры-герои
показати весь коментар
а з вбивцею Парубія шо заважало так спрацювати?
показати весь коментар
Парубій не в таунхаусі жив.

різницю відчуваєте ?

.
10.09.2025 10:21 Відповісти
ніяких запобіжників та критичного мислення... ідеальні агенти та виконавці...недарма рашка викрадає наших дітей... наробить з них камікадзе й запустить назад...
показати весь коментар
ви про ЗЄльоні 73% дорослих дітей ?

.
10.09.2025 10:22 Відповісти
Потрібно показувати, як такі "юнаки" сидять в колоніях і не окремо від інших ув'язнених. Щоб інші "заробітчани" знали, що їм світить і яка доля їхньої жопи буде за колючкою.
показати весь коментар
У кожній адекватній країні неможливо придбати сімкарту до мобільного телефону без пред'явлення персональних даних і ідентифікації особи, в Україні будь ласка ! Просто рай для шпигунів і диверсантів!
показати весь коментар
Точно! Обязательно нужно выложить в сеть персональные данные, особенно если к этому телефону привязан банковский вклад!
показати весь коментар
"Майбутнє України" розважається.
показати весь коментар
відправити в інтернат для людей з психічними розладами довічно - дебільність в такому віці вказує, що мозгів нема
показати весь коментар
Покидьки. Напевне батьки такі самі.
показати весь коментар
При ********* швидкому інтелектуальному розвитку людства у 14 і 15 років це вже не діти. А вже такі що добре все розуміють і все усвідомлюють що роблять і досить грамотні бо вміють і вибуховий пристрій встановити і відеокамеру налаштувати. А от така моя пропозиція: посадити обох поруч зі змонтованим ВП і дати їм же активувати його щоб перевірити чи правильно все змонтували. Якщо правильно змонтували і ВП вибухнув то молодці але ніхто і не винуватий крім них самих, ну а якщо не вибухнуло то погано вчилися треба ще повчити і запропонувати ще раз перевірити на собі. Я тут про що. Хто колись дивився фільм-комедію "Іван Васильович змінює професію" про винахідника машини часу то пам'ятає, що у цьому фільмі цар Ваня Жахливий (ну той що іван грозний нібито) перевіряв на винахіднику літального апарату часів його царювання можливість польоту досить екстравагантним способом. Коли літальний апарат не злетів то посадили винахідника на діжу з порохом. Підпалили порох. Винахідник злетів. Ну десь так.
показати весь коментар
12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net/ru/p3573257
Какого ещё имущества в 15 лет? И каких ещё до 12 лет?
Это малышня. Родителям - штраф, чтоб выплачивали 5 лет и дело с концом.
Несовершеннолетние идиоты - это вина родителей и государства, а не малолетних идиотов.
показати весь коментар
це юні бандерівці?
показати весь коментар
На жаль СБУ зайнято відмиванням друзів президента ,замість того щоб знищувати ворога.
показати весь коментар
Дєті нєрождьонниє для війни. То проти рашистів 23 річні воюівати не можуть. А проти українців і 15 річні підходять.Я думаю тре призовний вік ще підняти, років до 40. Хай самі діди воюють, маладьож нада бєрєчь. Їм ще Європу завойовувати (у складі расіянськой армії)
показати весь коментар
