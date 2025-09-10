Двоє підлітків намагалися підірвати житло українського захисника у Львові: їх завербувала РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Львові запобігли новому теракту. Було затримано двох неповнолітніх, які на замовлення РФ намагалися підірвати таунхаус, де проживав український захисник.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що юнаки залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів.







"Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили на "локації" телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з рф. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали виконавців "на гарячому", коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу", - йдеться в повідомленні.

Затримані - двоє жителів Львова 14 та 15 років, яких росіяни завербували у Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків".

Юнаки після інструктажу від окупантів отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту.

У них вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором.

Наразі підліткам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

