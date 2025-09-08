Затримано банду рекетирів, яка тероризувала жителів 5 областей. Серед них - "екссмотрящий" за Оленівською колонією, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній "смотрящий" за Оленівською колонією.
Що встановило розслідування?
Як зазначається, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови плати "данину" - рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам.
Задокументовано, як зловмисники "вибивали" 800 тис. доларів США у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті.
"Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника – обіцяли "навідатися" до його близьких та знищити все родинне майно", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами справи, координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як "смотрящі" за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
Під час спецоперації одного з них затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу.
Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини "данини" від потерпілого.
Встановлено, що крім 4-х організаторів банди ("смотрящих"), до її складу входили кримінальники, більшість з яких вже відбували покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини.
Обшуки у фігурантів?
Під час 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено:
▪️ майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті та 7 авто преміум класу;
▪️ вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, "розписки" від потерпілих та інші речові докази злочинів.
Наразі затриманим оголошено про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Також вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за ст. 255-1 та ст. 255-3 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу).
Що зловмисникам загрожує?
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
