4 604 29

Затримано банду рекетирів, яка тероризувала жителів 5 областей. Серед них - "екссмотрящий" за Оленівською колонією, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній "смотрящий" за Оленівською колонією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило розслідування?

Як зазначається, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови плати "данину" - рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам.

Задокументовано, як зловмисники "вибивали" 800 тис. доларів США у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті.

рекетири
Фото: СБУ
рекетири
Фото: СБУ
рекетири
Фото: СБУ
рекетири
Фото: СБУ
рекетири
Фото: СБУ
рекетири
Фото: СБУ
рекетири
Фото: СБУ
рекетири
Фото: СБУ

"Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника – обіцяли "навідатися" до його близьких та знищити все родинне майно", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як "смотрящі" за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Під час спецоперації одного з них затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу.

Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини "данини" від потерпілого.

Встановлено, що крім 4-х організаторів банди ("смотрящих"), до її складу входили кримінальники, більшість з яких вже відбували покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини.

Обшуки у фігурантів?

Під час 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено:

▪️ майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті та 7 авто преміум класу;
▪️ вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, "розписки" від потерпілих та інші речові докази злочинів.

Наразі затриманим оголошено про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Також вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за ст. 255-1 та ст. 255-3 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу).

Що зловмисникам загрожує?

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нацполіція (15460) рекет (116) СБУ (13325)
+16
Злочинців під час військового стану потрібно розстрілювати відразу після допиту. Крапка.
08.09.2025 13:49 Відповісти
+11
Які, нах, "сматрящіє", ****?!!
Таким бандюганам шлях один,- копає собі яму, 5 гр. у башку, засипали вапном і зарівняли землею...
Це ******** є наслідком відсутності у громадян Права на носіння та володіння короткоствольною вогнепальною зброєю.
"Вільні люди мають ЗБРОЮ!" (Г. Учайкін)👍👍👍
І решта випадків, коли люди, ЯКБИ мали зброю, могли б запобігти вбивствам людей з оточення...
08.09.2025 14:03 Відповісти
+7
А за сзч 10 ка
08.09.2025 13:51 Відповісти
Найгірше під час війни, це скотитись в хаос.
показати весь коментар
08.09.2025 13:57 Відповісти
Ага. Допитали і розстріляли. Так а вину хто встановить? Дядя Вася з бєрданкою з сусіднього підїзду?
показати весь коментар
08.09.2025 13:59 Відповісти
якась у нас установка віни перетворилась у бесконечний процесс заробітку прокурорів та суддів наприклад вбивцю Фаріон судят вже год хоча доказано що він вбивця
показати весь коментар
08.09.2025 14:20 Відповісти
Ну так іде суд. А вище пропонували розстріляти після допиту. По справі Шеремета мабуть так треба було зробити?
показати весь коментар
08.09.2025 14:24 Відповісти
Скоро до цього дійде
показати весь коментар
08.09.2025 14:21 Відповісти
влада зараз якраз і демонструе хаос - всі при владі повязані коломойским та кварталом 95, частина СБУ виконуе злочинни накази влади покривая її злочини, при владі мстительний маньяк вова а не призедент, вори, взяточники, корупціонери продажние прокурори та судді і борються з цими злодіями тільки журналісти.
показати весь коментар
08.09.2025 14:17 Відповісти
Все таки це контрольований хаос. А те що пропонують в коментарі вище, це повний хаос.
показати весь коментар
08.09.2025 14:31 Відповісти
а якщо вони нічого не говорять, то нагодувати і відпустити?
показати весь коментар
08.09.2025 14:57 Відповісти
ну і от таких запроданців ,нах годувати ?!!! на рудникі ...
показати весь коментар
08.09.2025 13:51 Відповісти
Звикле питання. Кожен із затриманих:
1. Молодший 25 років, або
2. Старший за 60 років, або
3. Інвалід, або
4. Багатодітний батько, або
5. Заброньований.
???
показати весь коментар
08.09.2025 14:05 Відповісти
6. "кримінальники, більшість з яких вже відбували покарання за розбій"
показати весь коментар
08.09.2025 14:10 Відповісти
Тобто, відбуття покарання звільняє від мобілізації під час воєнного стану?
показати весь коментар
08.09.2025 14:18 Відповісти
Так,хіба Ви цього не знали?Люди із судимістью не підлягают мобілізації.
показати весь коментар
08.09.2025 15:20 Відповісти
Ви ж не перший день в Україні мешкаєте і, гадаю, розумна людина

PS. Доречі, там пан Порохобандерівець погрожував зброю проти цивільних напрвляти - наловити людей собі в підрозділ. Цікаво: а у шановного пана вистачить сміливості приїхати на "буханці" зі зброєю і розібратися з цими хлопами? Відповідь я і так знаю
показати весь коментар
08.09.2025 14:11 Відповісти
🧐
показати весь коментар
08.09.2025 14:23 Відповісти
За совка, коли "партія і правітєльство" змушені були визнати наявність в сесесері "арґанізованой прєступнасті", мене зацікавило питання "а хто ж тую "прєступность арганізовал?". Відповідь на це питання знайшлася швидко. І відповідь була страшною...
показати весь коментар
08.09.2025 14:24 Відповісти
хіхіхі....
і знову сбу?
яким, **** боком, тут сбу?
показати весь коментар
08.09.2025 14:13 Відповісти
А чому країна не бачить своїх " героїв " в обличчя
показати весь коментар
08.09.2025 14:20 Відповісти
Опять какие-то полублатные, опять какой-то 'смотрящий', все это в стране на грани выживания. Смотреть этот ублюдок и вся его банда должны только на кирпичную стенку к которой их подвели и у которой перестреляли как бешеных собак.
показати весь коментар
08.09.2025 14:23 Відповісти
Що за нісенітниця, їм дадуть по 10 років, вийде через 6 і свобода та життя.
А нашим воїнам вмирати за них?
Настав час створити штрафні роти, нехай хоч якось відпрацюють свої злочини.
показати весь коментар
08.09.2025 14:25 Відповісти
Чому СБУ?
Чому не поліція?
Очевидно, враховуючи масштаб "5 регіонів", менти були "кришею" цих "джентельменів удачі".
Що далі буде?
Довгі суди, зменшення застави, нічний домашній арешт, потім "умовне", і "на свабоду бєлим лєбєдем"...
показати весь коментар
08.09.2025 14:26 Відповісти
Завжди ненавидів зеків і ніколи цих тварюк ніколи не підпускав близько до себе. Для мене вони гірші за шакалів. Як що, під час війни держава буде панькатись з цією сволотою, гріш ціна цій державі.
показати весь коментар
08.09.2025 14:30 Відповісти
А вона хоч є, та держава? Країна ще трохи дихає, тримається на залишках ЗСУ та волонтерах, а державу квартал вже давно знищив.
показати весь коментар
08.09.2025 14:52 Відповісти
Ще пропоную на період слідства кожному з цих ,,сматрящіх,, прикувати по двухпудовій гирі на кожну ногу і хай копають траншеї у прифронтових районах.
показати весь коментар
08.09.2025 14:32 Відповісти
А с НАБУ там никого не нашли? Нет? Все свои?
показати весь коментар
08.09.2025 14:37 Відповісти
ЧВК по квартирам ,в 90-ті хоч по базарам фронт проходив,мельчает криминальная елита пушкина и потапа .
показати весь коментар
08.09.2025 15:16 Відповісти
 
 