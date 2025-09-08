Затримано банду рекетирів, яка тероризувала жителів 5 областей. Серед них - "екссмотрящий" за Оленівською колонією, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній "смотрящий" за Оленівською колонією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило розслідування?

Як зазначається, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови плати "данину" - рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам.

Задокументовано, як зловмисники "вибивали" 800 тис. доларів США у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті.

Також читайте: СБУ затримала рекетира з РФ, який зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника – обіцяли "навідатися" до його близьких та знищити все родинне майно", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як "смотрящі" за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Під час спецоперації одного з них затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу.

Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини "данини" від потерпілого.

Також читайте: Вимагали гроші у прикордонників: на Одещині правоохоронці зупинили діяльність угруповання рекетирів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Встановлено, що крім 4-х організаторів банди ("смотрящих"), до її складу входили кримінальники, більшість з яких вже відбували покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини.

Обшуки у фігурантів?

Під час 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено:

▪️ майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті та 7 авто преміум класу;

▪️ вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, "розписки" від потерпілих та інші речові докази злочинів.

Наразі затриманим оголошено про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Також вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за ст. 255-1 та ст. 255-3 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу).

Також читайте: Ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, через які громадян ЄС ошукали на 12 млн грн. ФОТОрепортаж

Що зловмисникам загрожує?

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.