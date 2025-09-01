Ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, через які громадян ЄС ошукали на 12 млн грн. ФОТОрепортаж

У результаті успішно проведеної спецоперації в межах міжнародної співпраці правоохоронних органів України та Чеської Республіки припинено діяльність мережі шахрайських кол-центрів і встановлено учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, операцію з викриття організовано та проведено в рамках спільної слідчої групи за участі Офісу Генпрокурора, Головного слідчого управління Національної поліції України, Департаменту карного розшуку та чеських правоохоронців.

Документування оборудки проводилося у декілька етапів. Слідство встановило, що протиправну діяльність налагодив мешканець Дніпра, який є лідером угруповання. Він залучив спільників із числа мешканців різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.

"Кол-центри функціонували на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Оператори шахрайської мережі здійснювали закордонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і обманним шляхом переконували громадян Євросоюзу нібито через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту. У такий спосіб їм вдалося заволодіти сумою, що еквівалентна майже 12 млн грн", - йдеться у повідомленні.

На цей час за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора організатору та ще п’ятьом особам повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації, а також шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Трьох з них, які є громадянами України, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуків у Дніпропетровській Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та м. Києві вилучено документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири дороговартісні автомобілі, а також інші речові докази.

Раніше у межах досудового розслідування на території України було затримано громадянина Молдови і трьох громадян Чехії та у подальшому екстрадовано.