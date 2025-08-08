Привласнила понад 1,8 млн грн внесків для ЗСУ: Повідомлено про підозру заступниці директора благодійної організації на Київщині, - Нацполіція
Поліцейські Київщини повідомили про підозру жінці, яка незаконно використала благодійні внески на суму понад 1,8 мільйона гривень.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Фастівщині 29-річна уродженка Донецької області незаконно використала кошти благодійної організації на свої потреби. Підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі.
Встановлно, що жінка, перебуваючи на посаді заступника директора благодійної організації, через соцмережі збирала кошти, обіцяючи спрямовувати їх на підтримку ЗСУ. Натомість вона витрачала частину зібраних коштів на особисті потреби.
У період часу із серпня 2024 року по травень 2025 року жінка використала понад 1,8 мільйона гривень.
"Слідчі, за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру ексдиректорці благодійного фонду, яка збирала кошти під прикриттям благодійності та частково витрачала не за призначенням (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України)", - додали в Нацполіції.
