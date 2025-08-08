УКР
Привласнила понад 1,8 млн грн внесків для ЗСУ: Повідомлено про підозру заступниці директора благодійної організації на Київщині, - Нацполіція

Жінка незаконно використала кошти благодійної організації

Поліцейські Київщини повідомили про підозру жінці, яка незаконно використала благодійні внески на суму понад 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Фастівщині 29-річна уродженка Донецької області незаконно використала кошти благодійної організації на свої потреби. Підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі.

Встановлно, що жінка, перебуваючи на посаді заступника директора благодійної організації, через соцмережі збирала кошти, обіцяючи спрямовувати їх на підтримку ЗСУ. Натомість вона витрачала частину зібраних коштів на особисті потреби.

У період часу із серпня 2024 року по травень 2025 року жінка використала понад 1,8 мільйона гривень.

"Слідчі, за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру ексдиректорці благодійного фонду, яка збирала кошти під прикриттям благодійності та частково витрачала не за призначенням (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України)", - додали в Нацполіції.

раз п'ять..
показати весь коментар
08.08.2025 14:40 Відповісти
Благодійники роблять дуже корисну та гарну справу. На жаль з 10 організацій (фондов, або осіб) 9 незаконно збагачуються...Особливо зараз,коли шалені гроші гуляють по країні...
показати весь коментар
08.08.2025 14:46 Відповісти
Завдяки таким мр#зям потім багато хто перестає довіряти людям, бійця, чесним співробітникам фондів, благодійних організацій тощо, які дійсно збирають кошти, просять про фінансову допомогу, підтримку для ЗСУ, сімей постраждалих тощо. Я б у подібних осіб (яких зловили на розкраданні, привласненні чужих коштів) конфісковував би майно, садив в тюрьму, і, звісно, оприлюднював би цю інформацію з інформуванням про проведені заходи
показати весь коментар
08.08.2025 14:54 Відповісти
Що не справа то довбосятини на першому місці!!!
показати весь коментар
08.08.2025 15:15 Відповісти
 
 