УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11906 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фінансові шахрайства
2 950 25

Повідомлено про підозру хореографині з Черкас, яка зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії та програла їх у казино. ФОТО

У Черкасах хореографиня зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії і програла у казино. Жінці повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Під час слідства встановлено, що тренерка танцювального ансамблю у Черкаській області збирала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію під приводом їхньої участі у фестивалі. Фактично гроші витратила на власний розсуд, а саме - програла в онлайн-казино.

хореограф програла гроші

"Йдеться про понад 1 мільйон гривень, які вона зібрала упродовж квітня-липня 2025 року", - пояснили в Офісі генпрокурора.

У матеріалах кримінального провадження налічується 26 потерпілих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 25 тис. євро обіцяв влаштувати дівчину на керівну посаду до Офісу Генпрокурора: Затримано шахрая. ФОТО

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). За клопотанням прокурорів їй обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту в зв'язку з тим, що підозрювана має на утриманні неповнолітню дитину.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що тренерка танців з Черкас зібрала з батьків дітей понад 1 млн грн на змагання: гроші програла в казино.

Автор: 

казино (232) шахрайство (1143) Черкаси (577) Черкаська область (108) Черкаський район (51)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Невже немає ніякої управи на ці казино?? Вже навіть військові керівники просили прибрати ці казино...
показати весь коментар
06.08.2025 14:21 Відповісти
+6
Господи, скільки ж погані терпить українська земля...
показати весь коментар
06.08.2025 14:19 Відповісти
+5
Лудоманія- дорога в безодню.
показати весь коментар
06.08.2025 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этот бизнес крышует агент сивковича,закройте эти казино и их крышевателя.
показати весь коментар
06.08.2025 14:12 Відповісти
Я взагалі не розумію, як можна під час такої жорстокої війни дозволяти в Україні працювати гральному бізнесу?
показати весь коментар
06.08.2025 14:22 Відповісти
Тобто 80 російським агентам у Верховній раді працювати можна, а гральному бізнесу ні? У вас якісь подвійні стандарти
показати весь коментар
06.08.2025 15:01 Відповісти
В чого тільки 80...? Мабуть набагато більше...
показати весь коментар
06.08.2025 15:19 Відповісти
Гореографка залетіла. .. Цікаво, з якої вона партії, секти і якої національності?
показати весь коментар
06.08.2025 14:15 Відповісти
Етнічна москворота кацапка.
показати весь коментар
06.08.2025 14:20 Відповісти
Мабуть партії пєтушарія, він ж ігроман...
показати весь коментар
06.08.2025 14:34 Відповісти
Зтанцювала ******* у балєтє
показати весь коментар
06.08.2025 14:16 Відповісти
Ефектне па, нічого не скажеш 😁
показати весь коментар
06.08.2025 14:25 Відповісти
Господи, скільки ж погані терпить українська земля...
показати весь коментар
06.08.2025 14:19 Відповісти
погань це батьки, що платили по 50 тис. на поїздку чада під час війни на розваги до Грузії, а не задонатили ЗСУ
показати весь коментар
06.08.2025 15:05 Відповісти
А з ильйон в Грузії її б виграли у всі діри)))
показати весь коментар
06.08.2025 14:20 Відповісти
Лудоманія- дорога в безодню.
показати весь коментар
06.08.2025 14:20 Відповісти
Невже немає ніякої управи на ці казино?? Вже навіть військові керівники просили прибрати ці казино...
показати весь коментар
06.08.2025 14:21 Відповісти
Но не очко обічно губіт, а к одінадцаті туз!!!
показати весь коментар
06.08.2025 14:27 Відповісти
А от , як би виграла - все було б норм ... ігроманія - зло !
показати весь коментар
06.08.2025 14:28 Відповісти
А якби виграла, то грала б доти, поки не програє.
показати весь коментар
06.08.2025 14:45 Відповісти
Мдаа, "танці наше фсьооо"...
показати весь коментар
06.08.2025 14:31 Відповісти
Вкрав, випив, в тюрму - романтика!
показати весь коментар
06.08.2025 14:38 Відповісти
це ж скільки часу потрібно, щоб відсмоктати назад усім батькам?
показати весь коментар
06.08.2025 14:41 Відповісти
Гетьманцев зато прибарахлився це ж воно кришує усе це кацапське казино
показати весь коментар
06.08.2025 14:49 Відповісти
Людина яка грає на гроші вже хвора, тому її треба тримати якнайдалі від грошових зборів!!! Завдяки дитині буде жити і відпрацьовувати забарговані гроші!!!
показати весь коментар
06.08.2025 15:02 Відповісти
СУПЕР!!! Ха-ха-ха-ха!
Де були мізки у тих лохів, хто здавав їй гроші?!
Яка ще могла бути поїзда під час особливого стану, дурні!?
Освіта, наука, культура й спорт вже давно на паузі, гроші на війну!
Баба просто по-чорному зрубала з довірливих лохів бабла й гульнула собі на всю душу!
А лохам так й треба!
Лохи не мамонти, вони не вимруть!
показати весь коментар
06.08.2025 15:02 Відповісти
Ех.. Був би ще мільйон, стопудово відігралась би, і в плюс вийшла. Дайте їй ще.
показати весь коментар
06.08.2025 15:03 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 15:08 Відповісти
 
 