Повідомлено про підозру хореографині з Черкас, яка зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії та програла їх у казино. ФОТО
У Черкасах хореографиня зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії і програла у казино. Жінці повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що встановило слідство?
Під час слідства встановлено, що тренерка танцювального ансамблю у Черкаській області збирала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію під приводом їхньої участі у фестивалі. Фактично гроші витратила на власний розсуд, а саме - програла в онлайн-казино.
"Йдеться про понад 1 мільйон гривень, які вона зібрала упродовж квітня-липня 2025 року", - пояснили в Офісі генпрокурора.
У матеріалах кримінального провадження налічується 26 потерпілих.
За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). За клопотанням прокурорів їй обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту в зв'язку з тим, що підозрювана має на утриманні неповнолітню дитину.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що тренерка танців з Черкас зібрала з батьків дітей понад 1 млн грн на змагання: гроші програла в казино.
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