За 25 тис. євро обіцяв влаштувати дівчину на керівну посаду до Офісу Генпрокурора: Затримано шахрая. ФОТО
Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за матеріалами ДСР Національної поліції України в Дніпрі викрили 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловік переконував, що нібито має зв’язки з "першими особами Офісу Генерального прокурора" і може вирішити питання про працевлаштування як до Офісу так і в структурні підрозділи обласних прокуратур. Ціна питання – 25 тис. євро. З яких 15 тис. необхідно було заплатити одразу, а 10 тис. вже після призначення на посаду. З метою конспірації чоловік просив перераховувати гроші на криптогаманець, а не особисто в руки.
Після того, як частину суми йому перерахували, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Затриманому готується повідомлення про підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).
Також зазначається, що затриманий є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину. Теж за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії. Справа перебуває на розгляді в Подільському районному суді міста Києва.
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Вважаю, що достойний!
Ну того, що спочатку через Пороха "загинув", а потім через ЗЄ державні посади продавав.