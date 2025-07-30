За 25 тыс. евро обещал устроить девушку на руководящую должность в Офис Генпрокурора: задержан мошенник. ФОТО

Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со следователями полиции по материалам ДВР Национальной полиции Украины в Днепре разоблачили 62-летнего мужчину, который обещал помощь в трудоустройстве на должность заместителя руководителя одного из департаментов Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина убеждал, что якобы имеет связи с "первыми лицами Офиса Генерального прокурора" и может решить вопрос о трудоустройстве как в Офис так и в структурные подразделения областных прокуратур. Цена вопроса - 25 тыс. евро. Из которых 15 тыс. необходимо было заплатить сразу, а 10 тыс. уже после назначения на должность. С целью конспирации мужчина просил перечислять деньги на криптокошелек, а не лично в руки.

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После того, как часть суммы ему перечислили, мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанному готовится сообщение о подозрении в законченном покушении на мошенничество и в законченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Также отмечается, что задержанный является обвиняемым в другом уголовном производстве за совершение аналогичного преступления. Тоже за деньги предлагал трудоустройство в оборонную компанию. Дело находится на рассмотрении в Подольском районном суде города Киева.

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