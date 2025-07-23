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Новости Фото Финансовые мошенничества
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Мошенницу, обокравшую украинцев на более 50 млн грн под видом сбора на дроны для ВСУ, экстрадировали из ОАЭ, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция экстрадировала из ОАЭ организатора мошеннической схемы под видом сборов на дроны для ВСУ, которая нанесла украинцам более 50 млн грн убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, фигурантка скрывалась за границей, однако по запросу украинской полиции ее удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности.

Мошенница экстрадирована из ОАЭ.
Мошенница экстрадирована из ОАЭ.
Мошенница экстрадирована из ОАЭ.

Как работала схема?

"Находясь за границей, женщина вместе с сообщниками организовала финансовую пирамиду, которая действовала под видом поставки дронов для ВСУ. От ее действий пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые искренне стремились помочь украинской армии. Вместо дронов - фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - рассказали правоохранители.

По данным Нацполиции, мошенническую схему разоблачили в феврале 2024 года следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. В результате, соучастники были задержаны, им сообщили о подозрении за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе - и в криптовалюте. На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы втереться в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было.

Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Были проведены десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: 6 авто, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.

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Другие эпизоды преступной деятельности группы

Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - фальшивые талоны на топливо. Все эти факты приобщены к материалам производства.

"В данное время главный организатор - под стражей. Экстрадиция проведена при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов. Ей инкриминируют мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества", - добавили в Нацполиции.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

Автор: 

мошенничество (1263) ОАЭ (198) Нацполиция (16651) сбор (310)


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Топ комментарии
+8
Мабуть цю шерепу екстрадували з ОАЕ щоб зробити послом в США.
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23.07.2025 11:41 Ответить
+7
То шо, може і до притули доберуться? А там більше в десятки разів - один отой "супутник" на 600 лямів!
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23.07.2025 11:48 Ответить
+6
тварюка проклята!! Я майже не щодня донатю на різні прохання хлопців, а ця гидота жирує на гроші, на які б мали купувати дрони для захисту! ******* чортова!
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23.07.2025 11:52 Ответить
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Нігуя собі яка чумова - добре шо дістали
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23.07.2025 11:40 Ответить
Мабуть цю шерепу екстрадували з ОАЕ щоб зробити послом в США.
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23.07.2025 11:41 Ответить
приплате судді, то ще й медаль дадуть.
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23.07.2025 11:43 Ответить
Викинути курву в пустелі з бутилкою пепсі хай погуляє по сахарі.
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23.07.2025 11:44 Ответить
фото поліції, чи митного пункту, бо шахрайки, взагалі не видно.
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23.07.2025 11:46 Ответить
То шо, може і до притули доберуться? А там більше в десятки разів - один отой "супутник" на 600 лямів!
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23.07.2025 11:48 Ответить
Ні, Притулу не можна чіпати, Притула - частина системи. Бачите як він героїчно воює в тилу.
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23.07.2025 11:53 Ответить
First

Сам пише сам відповідає.
Чудова комбінація.
пЄтухИ лахтинсько володінскі у вас там мозок вже поплавило від швабрування дуп?
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23.07.2025 12:39 Ответить
Супутником Притули користується ГУР, про що ГУР офіційно кілька раз заявляли. Але дебіли вірять не ГУР, а всіляким ригівським бабалолкам типу льошика гончаренка.
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23.07.2025 12:44 Ответить
тварюка проклята!! Я майже не щодня донатю на різні прохання хлопців, а ця гидота жирує на гроші, на які б мали купувати дрони для захисту! ******* чортова!
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23.07.2025 11:52 Ответить
Ще б пєтушарія з арєстовичем екстрадувать...
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23.07.2025 11:53 Ответить
при наявності "повернись живим", Притули, Стерненка, Соколової, Бутусова донатить хз куди? Не розумію
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23.07.2025 12:00 Ответить
натырил денеги сразу в магаз Армани, Лора Пиано.
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23.07.2025 12:07 Ответить
Бербзинская шоли. 🤣🤣🤣
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23.07.2025 12:09 Ответить
Повернути гроші і показово розстріляти
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23.07.2025 12:14 Ответить
Да що за хєрня, якійсь шалаві 50 млн. дали, а я 40 тис. на благоє дєло компенсації нестачі не можу
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23.07.2025 12:16 Ответить
Якої ще "компенсації нестачі"? Що це таке? Тому й не можеш, що ніхто не розуміє, що це таке.
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23.07.2025 12:45 Ответить
А чому ніколи не пишуть ім'я? "страна повинна знати своїх героїв" (с)
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23.07.2025 12:31 Ответить
Может в асфальт суку закатать? Всё равно дороги латаем периодически, так её туда положить и катком сверху
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23.07.2025 12:32 Ответить
 
 