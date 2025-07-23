Мошенницу, обокравшую украинцев на более 50 млн грн под видом сбора на дроны для ВСУ, экстрадировали из ОАЭ, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция экстрадировала из ОАЭ организатора мошеннической схемы под видом сборов на дроны для ВСУ, которая нанесла украинцам более 50 млн грн убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, фигурантка скрывалась за границей, однако по запросу украинской полиции ее удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности.







Как работала схема?

"Находясь за границей, женщина вместе с сообщниками организовала финансовую пирамиду, которая действовала под видом поставки дронов для ВСУ. От ее действий пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые искренне стремились помочь украинской армии. Вместо дронов - фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - рассказали правоохранители.

По данным Нацполиции, мошенническую схему разоблачили в феврале 2024 года следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. В результате, соучастники были задержаны, им сообщили о подозрении за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе - и в криптовалюте. На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы втереться в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было.

Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Были проведены десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: 6 авто, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.

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Другие эпизоды преступной деятельности группы

Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - фальшивые талоны на топливо. Все эти факты приобщены к материалам производства.

"В данное время главный организатор - под стражей. Экстрадиция проведена при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов. Ей инкриминируют мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества", - добавили в Нацполиции.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис генерального прокурора.