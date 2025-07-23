Ликвидирована транснациональная преступная организация, обманывавшая граждан Чехии через сеть мошеннических колл-центров. ФОТОрепортаж

Участники группировки мошенническим способом завладели средствами граждан стран Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

В рамках совместного международного расследования под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с правоохранительными органами Чешской Республики проведена масштабная спецоперация, в ходе которой ликвидирован ряд мошеннических колл-центров и прекращена деятельность транснациональной преступной группировки, действовавшей на территории Украины и Чехии.

Как действовала преступная группировка?

Установлено, что украинец, привлекая к незаконной деятельности граждан как из Украины, так и из Чешской Республики, организовал мошеннические колл-центры, целью которых было завладение средствами иностранных граждан. Мошенники осуществляли телефонные звонки, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов Чехии.

Под видом защиты денежных средств потерпевших на якобы "сломанном банковском счете" злоумышленники вводили последних в заблуждение и заставляли перечислять деньги на подконтрольные счета.

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Какой суммой завладели преступники?

Таким образом задокументировано незаконное завладение суммой эквивалентной почти 10 млн грн граждан Чешской Республики.

Правоохранителями проведено более 40 обысков на территории Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Запорожской областей в ходе которых изъята компьютерная техника (около 500 единиц), мобильные телефоны, документация, банковские карты и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Что ожидает организаторов и участников?

Организатору преступной организации и одному из ее активных участников сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества в особо крупных размерах.

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В настоящее время один из фигурантов - гражданин Украины, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Кроме того, с целью дальнейшей экстрадиции задержан гражданин Чешской Республики.

Операция по разоблачению организована прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно с Департаментом уголовного розыска и Главным следственным управлением Национальной полиции Украины во взаимодействии с чешскими правоохранителями.

Также в рамках данного расследования ранее правоохранителями задержаны еще шесть участников группировки, которые переданы чешским правоохранителям.

Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины продолжается.

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