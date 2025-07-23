Ликвидирована транснациональная преступная организация, обманывавшая граждан Чехии через сеть мошеннических колл-центров. ФОТОрепортаж
Участники группировки мошенническим способом завладели средствами граждан стран Евросоюза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Офиса Генерального прокурора.
В рамках совместного международного расследования под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с правоохранительными органами Чешской Республики проведена масштабная спецоперация, в ходе которой ликвидирован ряд мошеннических колл-центров и прекращена деятельность транснациональной преступной группировки, действовавшей на территории Украины и Чехии.
Как действовала преступная группировка?
Установлено, что украинец, привлекая к незаконной деятельности граждан как из Украины, так и из Чешской Республики, организовал мошеннические колл-центры, целью которых было завладение средствами иностранных граждан. Мошенники осуществляли телефонные звонки, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов Чехии.
Под видом защиты денежных средств потерпевших на якобы "сломанном банковском счете" злоумышленники вводили последних в заблуждение и заставляли перечислять деньги на подконтрольные счета.
Какой суммой завладели преступники?
Таким образом задокументировано незаконное завладение суммой эквивалентной почти 10 млн грн граждан Чешской Республики.
Правоохранителями проведено более 40 обысков на территории Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Запорожской областей в ходе которых изъята компьютерная техника (около 500 единиц), мобильные телефоны, документация, банковские карты и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
Что ожидает организаторов и участников?
Организатору преступной организации и одному из ее активных участников сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества в особо крупных размерах.
В настоящее время один из фигурантов - гражданин Украины, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Кроме того, с целью дальнейшей экстрадиции задержан гражданин Чешской Республики.
Операция по разоблачению организована прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно с Департаментом уголовного розыска и Главным следственным управлением Национальной полиции Украины во взаимодействии с чешскими правоохранителями.
Также в рамках данного расследования ранее правоохранителями задержаны еще шесть участников группировки, которые переданы чешским правоохранителям.
Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины продолжается.
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