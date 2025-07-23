Ліквідовано транснаціональну злочинну організацію, яка ошукувала громадян Чехії через мережу шахрайських кол-центрів. ФОТОрепортаж

Учасники угруповання шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Офісу Генерального прокурора.

У межах спільного міжнародного розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з правоохоронними органами Чеської Республіки проведено масштабну спецоперацію, під час якої ліквідовано низку шахрайських кол-центрів та припинено діяльність транснаціонального злочинного угруповання, що діяло на території України та Чехії.

Як діяло злочинне угруповання?

Встановлено, що українець, залучивши до незаконної діяльності громадян як з України так і з Чеської Республіки, організував шахрайські кол-центри, метою яких було заволодіння коштами іноземних громадян. Шахраї здійснювали телефонні дзвінки, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії.

Під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито "зламаному банківському рахунку" зловмисники вводили останніх в оману та змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки.

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Якою сумою заволоділи злочинці?

Таким чином задокументовано незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 млн грн громадян Чеської Республіки.

Правоохоронцями проведено понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей в ході яких вилучено комп’ютерну техніку (близько 500 одиниць), мобільні телефони, документацію, банківські картки та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Що очікує на організаторів та учасників?

Організатору злочинної організації та одному з її активних учасників повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.

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На даний час одного із фігурантів – громадянина України затримано в порядку ст. 208 КПК України. Крім того, з метою подальшої екстрадиції затримано громадянку Чеської Республіки.

Операцію з викриття організовано прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно з Департаментом карного розшуку та Головним слідчим управлінням Національної поліції України у взаємодії із чеськими правоохоронцями.

Також в межах даного розслідування раніше правоохоронцями затримано ще шістьох учасників угруповання, яких передано чеським правоохоронцям.

Досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України триває.

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